Raul Opruț, arma secretă Fundașul stânga e al doilea golgheter al lui Dinamo. Ce a făcut Kopic pentru a-i evidenția calitățile ofensive

Raul Opruț, 28 de ani, are cel mai prolific sezon al carierei, marcând la fel de mult ca Musi, Cîrjan și Armstrong.

Fundașul stânga a înscris în ultimele două meciuri jucate de Dinamo, în Cupă și campionat.

Zeljko Kopic i-a cerut să avanseze la fiecare fază. Unde stă la cornerele roș-albilor.

Până acum, Raul Opruț nu reușise să înscrie niciodată mai mult de două goluri într-un sezon.

Fundașul stânga, 28 de ani, a punctat de două ori în urmă cu trei ani, la Hermannstadt, în 2022-2023.

1,7 milioane de euro valorează acum Raul Opruț, cea mai mare cotă a carierei (Transfermarkt)

Opruț are la fel de multe goluri la Dinamo ca extremele și mijlocașul ofensiv

Acum e printre cei mai prolifici jucători ai lui Dinamo. El al doilea golgheter al echipei lui Zeljko Kopic. Numai Karamoko îl depășește (6).

5 goluri are Raul Opruț la alb-roșii în actuala stagiune: patru în Liga 1, unu în Cupa României

Alături de el, extremele Musi și Armstrong, plus căpitanul Cîrjan, mijlocaș ofensiv. Toți au 5.

11 goluri a marcat Raul Opruț în întreaga carieră

Opruț poate înscrie și din lateral, și după infiltrări în careu la centrări

Opruț a marcat la fel de mult ca în precedentele patru sezoane împreună! A devenit arma secretă din atacul „câinilor”, pentru că antrenorul i-a cerut să avanseze de fiecare dată, la fiecare acțiune.

În principal, pleacă din banda stângă. De acolo a finalizat prima dată în acest campionat:

24 noiembrie, 1-1 cu Botoșani (d). După diagonala lui Kyriakou, Opruț a tras direct, din voleu. Era în afara careului, mult în stânga. Mingea a atins pământul în fața porții înainte de a se opri în plasă, la colțul scurt. A profitat și de eroarea goalkeeperului Anestis.

Se infiltrează și în careu, la centrările de pe extrema opusă. Cum s-a întâmplat la ultima reușită:

16 februarie, 1-0 cu Unirea Slobozia (a). Reluare cu capul, assist Armstrong.

200.000 de euro a plătit Dinamo pentru Raul Opruț când l-a transferat definitiv de la Kortrijk, în vara lui 2025

Opruț așteaptă mereu pe 16 metri la cornerele lui Dinamo. Profită de mingile respinse

Kopic i-a mai dat un sfat care l-a ajutat mult. Și echipa, în același timp.

La cornerele lui Dinamo, să rămână pe 16 metri, așteptând eventuale baloane respinse de apărarea rivală.

S-a întâmplat de mai multe ori. Așa a înscris trei dintre cele cinci goluri:

23 ianuarie, 2-1 cu Hermannstadt (d). „Dublă” după aceeași strategie. Faze fixe, centrări, mingi respinse și șuturile sale directe. La 1-0, era perpendicular pe poartă când a tras. La 2-1, puțin lateral stânga.

12 februarie, 2-0 cu Hermannstadt (a). În Cupă, la fel, după un corner, trasor deviat de la 16 m.

7 puncte i-a adus Opruț lui Dinamo cu golurile sale în acest campionat

