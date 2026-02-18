Raul Opruț, arma secretă Fundașul stânga e al doilea golgheter al lui Dinamo. Ce a făcut Kopic pentru a-i evidenția calitățile ofensive

- Raul Opruț, 28 de ani, are cel mai prolific sezon al carierei, marcând la fel de mult ca Musi, Cîrjan și Armstrong.
- Fundașul stânga a înscris în ultimele două meciuri jucate de Dinamo, în Cupă și campionat.
- Zeljko Kopic i-a cerut să avanseze la fiecare fază. Unde stă la cornerele roș-albilor.
Până acum, Raul Opruț nu reușise să înscrie niciodată mai mult de două goluri într-un sezon.
Fundașul stânga, 28 de ani, a punctat de două ori în urmă cu trei ani, la Hermannstadt, în 2022-2023.
Opruț are la fel de multe goluri la Dinamo ca extremele și mijlocașul ofensiv
Acum e printre cei mai prolifici jucători ai lui Dinamo. El al doilea golgheter al echipei lui Zeljko Kopic. Numai Karamoko îl depășește (6).
Alături de el, extremele Musi și Armstrong, plus căpitanul Cîrjan, mijlocaș ofensiv. Toți au 5.
Opruț poate înscrie și din lateral, și după infiltrări în careu la centrări
Opruț a marcat la fel de mult ca în precedentele patru sezoane împreună! A devenit arma secretă din atacul „câinilor”, pentru că antrenorul i-a cerut să avanseze de fiecare dată, la fiecare acțiune.
În principal, pleacă din banda stângă. De acolo a finalizat prima dată în acest campionat:
- 24 noiembrie, 1-1 cu Botoșani (d). După diagonala lui Kyriakou, Opruț a tras direct, din voleu. Era în afara careului, mult în stânga. Mingea a atins pământul în fața porții înainte de a se opri în plasă, la colțul scurt. A profitat și de eroarea goalkeeperului Anestis.
Se infiltrează și în careu, la centrările de pe extrema opusă. Cum s-a întâmplat la ultima reușită:
- 16 februarie, 1-0 cu Unirea Slobozia (a). Reluare cu capul, assist Armstrong.
Opruț așteaptă mereu pe 16 metri la cornerele lui Dinamo. Profită de mingile respinse
Kopic i-a mai dat un sfat care l-a ajutat mult. Și echipa, în același timp.
La cornerele lui Dinamo, să rămână pe 16 metri, așteptând eventuale baloane respinse de apărarea rivală.
S-a întâmplat de mai multe ori. Așa a înscris trei dintre cele cinci goluri:
- 23 ianuarie, 2-1 cu Hermannstadt (d). „Dublă” după aceeași strategie. Faze fixe, centrări, mingi respinse și șuturile sale directe. La 1-0, era perpendicular pe poartă când a tras. La 2-1, puțin lateral stânga.
- 12 februarie, 2-0 cu Hermannstadt (a). În Cupă, la fel, după un corner, trasor deviat de la 16 m.