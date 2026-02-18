Badosa a ripostat! Atacată după ce s-a retras sub privirile lui Halep, iberica nu s-a mai abținut: „Nu am de gând să fac asta!”. Abandonul #38

Paula Badosa (28 de ani, #70 WTA) a fost nevoită să abandoneze în turul secund al turneului WTA 1000 de la Dubai.

Sportiva din Spania i-a răspuns unui internaut care a acuzat-o că „nu respectă tenisul”.

Badosa a condus cu 4-1 în primul set al meciului cu Elina Svitolina (31 de ani, #9 WTA), însă a acuzat probleme la coapsa dreaptă, a pierdut cinci game-uri la rând, a mers la vestiare și s-a retras.

Paula Badosa, acuzată că nu respectă tenisul: „Dureri și coșmaruri nesfârșite”

Abandonul de la Dubai a fost al 38-lea din carieră pentru iberică, iar un fan al tenisului a criticat-o pe X, fostul Twitter: „Paula Badosa este atât de lipsită de respect față de joc, nu poți să te retragi/renunți la fiecare turneu”.

Mesajul a deranjat-o foarte tare pe Badosa. Sportiva, care se retrăsese recent de la turneul de la Doha, invocând probleme la șold, i-a răspuns în secțiunea de comentarii a postării.

„Nu ai idee cum este să trăiești cu o accidentare cronică și să mergi mai departe. Să te trezești în fiecare zi fără să știi cum va reacționa corpul tău, să cauți soluții și să lupți pentru ceva ce iubești, dând tot ce ai mai bun chiar și când este foarte greu.

Crede-mă, eu sunt prima care suferă de dureri și are coșmaruri nesfârșite încercând să găsească soluții în fiecare zi, iar pentru mine, până la urmă, merită întotdeauna să pășesc pe un teren de tenis.

Așa că voi continua să încerc. Pentru că cheia este în a încerca, iar asta nu se va schimba. Voi încerca întotdeauna încă o dată. Fac asta pentru că este pasiunea mea, o fac pentru mine. Și dacă există o șansă de 1% să merg mai departe, o voi accepta. Așa văd și înțeleg eu viața.

Dacă nu vă place, nu trebuie să mă urmăriți. Și îmi pare rău să vă informez că nu am de gând să mă retrag, așa că mă veți mai vedea o vreme. Data viitoare schimbați canalul”, a răspuns Badosa.

4 titluri are Paula Badosa în palmares: Indian Wells, Belgrad (2021), Sydney (2022) și Washington DC (2024)

Paula Badosa urca pe locul 2 în clasamentul mondial în aprilie 2022, însă accidentările i-au dat mari bătăi de cap.

Jucătoarea din Spania a vrut să se retragă la finalul anului 2024, a reușit să revină în top 10 în 2025, dar va coborî cel puțin până pe locul 84, după abandonul de la Dubai.

Pentru mine, singura lipsă de respect aici este să deschid platformele de socializare și să citesc mesaje de acest gen. Apoi ne plângem dacă vedem jucători sau oameni care suferă sau au probleme de sănătate mintală, dar, în cele din urmă, nu mă surprinde cantitatea de ură și „experții” pe care îi avem aici. Paula Badosa, locul 70 WTA

Comentariile Paulei Badosa vin după ce Destanee Aiava a anunțat că se va retrage la doar 25 de ani, afirmând că „tenisul e plin de rasism, misoginie, homofobie”.

Rămâne de văzut dacă sportiva din Spania va putea participa la turneul WTA 500 de la Merida (Mexic) de săptămâna viitoare.

9,5 milioane de dolari a adunat Paula Badosa din premiile din tenis

Simona Halep, în tribune la meciul dintre Badosa și Svitolina

Simona Halep a asistat la meciul dintre Svitolina și Badosa, foste rivale ale sale în circuitul WTA.

Românca a stat în tribune lângă Andreu Gimeno, directorul departamentului de tenis al Academiei CF din Dubai, unde s-a pregătit în mai multe rânduri.

„Mă bucur să le văd pe aceste doamne extraordinare, Elina Svitolina și Paula Badosa, jucând în locul meu preferat, la turneul de la Dubai”, a scris Halep pe InstaStory.

Simona Halep, alături de Andreu Gimeno (FOTO: Instagram @simonahalep)

Halep s-a impus în două dintre cele trei meciuri disputate împotriva Paulei Badosa, însă nu s-a descurcat la fel de bine în fața Elinei Svitolina, ieșind câștigătoare în doar patru din zece partide.

