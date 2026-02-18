Badosa a ripostat! Atacată după ce s-a retras sub privirile lui Halep, iberica nu s-a mai abținut: „Nu am de gând să fac asta!”. Abandonul #38
Paula Badosa (foto: IMAGO)
Tenis

Badosa a ripostat! Atacată după ce s-a retras sub privirile lui Halep, iberica nu s-a mai abținut: „Nu am de gând să fac asta!”. Abandonul #38

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 18.02.2026, ora 12:46
alt-text Actualizat: 18.02.2026, ora 12:55
  • Paula Badosa (28 de ani, #70 WTA) a fost nevoită să abandoneze în turul secund al turneului WTA 1000 de la Dubai.
  • Sportiva din Spania i-a răspuns unui internaut care a acuzat-o că „nu respectă tenisul”.

Badosa a condus cu 4-1 în primul set al meciului cu Elina Svitolina (31 de ani, #9 WTA), însă a acuzat probleme la coapsa dreaptă, a pierdut cinci game-uri la rând, a mers la vestiare și s-a retras.

A vrut să-l umilească pe Vinicius FOTO. Gestul făcut de Nicolas Otamendi în finalul meciului Benfica - Real Madrid: „Extrem de copilăresc. E sănătos la cap?”
Citește și
A vrut să-l umilească pe Vinicius FOTO. Gestul făcut de Nicolas Otamendi în finalul meciului Benfica - Real Madrid: „Extrem de copilăresc. E sănătos la cap?”
Citește mai mult
A vrut să-l umilească pe Vinicius FOTO. Gestul făcut de Nicolas Otamendi în finalul meciului Benfica - Real Madrid: „Extrem de copilăresc. E sănătos la cap?”

Paula Badosa, acuzată că nu respectă tenisul: „Dureri și coșmaruri nesfârșite”

Abandonul de la Dubai a fost al 38-lea din carieră pentru iberică, iar un fan al tenisului a criticat-o pe X, fostul Twitter: „Paula Badosa este atât de lipsită de respect față de joc, nu poți să te retragi/renunți la fiecare turneu”.

Mesajul a deranjat-o foarte tare pe Badosa. Sportiva, care se retrăsese recent de la turneul de la Doha, invocând probleme la șold, i-a răspuns în secțiunea de comentarii a postării.

„Nu ai idee cum este să trăiești cu o accidentare cronică și să mergi mai departe. Să te trezești în fiecare zi fără să știi cum va reacționa corpul tău, să cauți soluții și să lupți pentru ceva ce iubești, dând tot ce ai mai bun chiar și când este foarte greu.

Crede-mă, eu sunt prima care suferă de dureri și are coșmaruri nesfârșite încercând să găsească soluții în fiecare zi, iar pentru mine, până la urmă, merită întotdeauna să pășesc pe un teren de tenis.

Așa că voi continua să încerc. Pentru că cheia este în a încerca, iar asta nu se va schimba. Voi încerca întotdeauna încă o dată. Fac asta pentru că este pasiunea mea, o fac pentru mine. Și dacă există o șansă de 1% să merg mai departe, o voi accepta. Așa văd și înțeleg eu viața.

Dacă nu vă place, nu trebuie să mă urmăriți. Și îmi pare rău să vă informez că nu am de gând să mă retrag, așa că mă veți mai vedea o vreme. Data viitoare schimbați canalul”, a răspuns Badosa.

4 titluri
are Paula Badosa în palmares: Indian Wells, Belgrad (2021), Sydney (2022) și Washington DC (2024)

Paula Badosa urca pe locul 2 în clasamentul mondial în aprilie 2022, însă accidentările i-au dat mari bătăi de cap.

Jucătoarea din Spania a vrut să se retragă la finalul anului 2024, a reușit să revină în top 10 în 2025, dar va coborî cel puțin până pe locul 84, după abandonul de la Dubai.

Pentru mine, singura lipsă de respect aici este să deschid platformele de socializare și să citesc mesaje de acest gen. Apoi ne plângem dacă vedem jucători sau oameni care suferă sau au probleme de sănătate mintală, dar, în cele din urmă, nu mă surprinde cantitatea de ură și „experții” pe care îi avem aici. Paula Badosa, locul 70 WTA

Comentariile Paulei Badosa vin după ce Destanee Aiava a anunțat că se va retrage la doar 25 de ani, afirmând că „tenisul e plin de rasism, misoginie, homofobie”.

Rămâne de văzut dacă sportiva din Spania va putea participa la turneul WTA 500 de la Merida (Mexic) de săptămâna viitoare.

9,5 milioane de dolari
a adunat Paula Badosa din premiile din tenis

Simona Halep, în tribune la meciul dintre Badosa și Svitolina

Simona Halep a asistat la meciul dintre Svitolina și Badosa, foste rivale ale sale în circuitul WTA.

Românca a stat în tribune lângă Andreu Gimeno, directorul departamentului de tenis al Academiei CF din Dubai, unde s-a pregătit în mai multe rânduri.

„Mă bucur să le văd pe aceste doamne extraordinare, Elina Svitolina și Paula Badosa, jucând în locul meu preferat, la turneul de la Dubai”, a scris Halep pe InstaStory.

Simona Halep, alături de Andreu Gimeno (FOTO: Instagram @simonahalep) Simona Halep, alături de Andreu Gimeno (FOTO: Instagram @simonahalep)
Simona Halep, alături de Andreu Gimeno (FOTO: Instagram @simonahalep)

Halep s-a impus în două dintre cele trei meciuri disputate împotriva Paulei Badosa, însă nu s-a descurcat la fel de bine în fața Elinei Svitolina, ieșind câștigătoare în doar patru din zece partide.

Citește și

„Frica trage mintea în întuneric” Explicația celui mai bun patinator al lumii, copleșit la Jocuri: „Ura online atacă mintea. Prăbușirea e inevitabilă”
Jocurile Olimpice
11:43
„Frica trage mintea în întuneric” Explicația celui mai bun patinator al lumii, copleșit la Jocuri: „Ura online atacă mintea. Prăbușirea e inevitabilă”
Citește mai mult
„Frica trage mintea în întuneric” Explicația celui mai bun patinator al lumii, copleșit la Jocuri: „Ura online atacă mintea. Prăbușirea e inevitabilă”
Campioana cu inimă de aur Poveste de film la Jocurile Olimpice. Locul 1 la 41 de ani, doi copii surzi, unul cu sindrom Down: „Soldații mei”
Jocurile Olimpice
10:44
Campioana cu inimă de aur Poveste de film la Jocurile Olimpice. Locul 1 la 41 de ani, doi copii surzi, unul cu sindrom Down: „Soldații mei”
Citește mai mult
Campioana cu inimă de aur Poveste de film la Jocurile Olimpice. Locul 1 la 41 de ani, doi copii surzi, unul cu sindrom Down: „Soldații mei”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
wta retragere wta dubai elina svitolina paula badosa
Știrile zilei din sport
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Liga Campionilor
00:02
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Citește mai mult
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Zboară cu avionul lui Țiriac  Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Diverse
18.02
Zboară cu avionul lui Țiriac Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Citește mai mult
Zboară cu avionul lui Țiriac  Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Cupa Romaniei
18.02
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Citește mai mult
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Superliga
18.02
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Citește mai mult
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:41
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el”
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el”
19:49
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
19:21
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
18:38
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Top stiri din sport
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Superliga
18.02
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Citește mai mult
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
Superliga
18.02
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
Citește mai mult
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Liga Campionilor
18.02
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Citește mai mult
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026
Superliga
18.02
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026
Citește mai mult
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 29 rapid 8 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 18 Poli Iasi uta arad 7 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
19.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share