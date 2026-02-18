A vrut să-l umilească pe Vinicius FOTO. Gestul făcut de Nicolas Otamendi în finalul meciului Benfica - Real Madrid: „Extrem de copilăresc. E sănătos la cap?” +5 foto
Otamendi, în conflict cu jucători de la Real Madrid FOTO Imago
Liga Campionilor

A vrut să-l umilească pe Vinicius FOTO. Gestul făcut de Nicolas Otamendi în finalul meciului Benfica - Real Madrid: „Extrem de copilăresc. E sănătos la cap?”

George Neagu
Publicat: 18.02.2026, ora 11:04
Actualizat: 18.02.2026, ora 11:06
  • Benfica - Real Madrid 0-1. Nicolas Otamendi (38 de ani), căpitanul gazdelor, l-a luat peste picior pe Vinicius (25 de ani) în finalul partidei din play-off-ul Ligii Campionilor.
  • Ce gest a făcut fundașul argentinian, în rândurile de mai jos.

Real Madrid s-a impus cu scorul de 1-0 în prima manșă din play-off, grație golului marcat de Vinicius, în minutul 50.

„Galacticii” trebuie să-și apere avantajul minim obținut pe „Da Luz” în returul de pe 25 martie, care se va juca pe „Santiago Bernabeu”.

FOTO. Otamendi a vrut să-l umilească pe Vinicius

În prelungirile partidei, la scorul de 1-0 pentru Real Madrid, Nicolas Otamendi a vrut să-l ia peste picior pe Vinicius, adversarul său și marcatorul unicului gol al partidei.

În minutul 90+6, înainte să se execute un corner, Otamendi și Vinicius au avut un schimb de replici aprins, moment în care fundașul argentinian a încercat să-și umilească adversarul.

Otamendi și-a ridicat tricoul și i-a arătat lui Vinicius tatuajele sale de pe piept. Acesta a arătat cu degetul către tatuajele cu trofeele câștigate alături de naționala Argentinei, Cupa Mondială din 2022, Finalissima din același an și Copa America din 2024, trofeu pe care Otamendi l-a mai câștigat și în 2021.

Otamendi i-a arătat lui Vinicius tatuajele sale. Foto: captură X/@_Futbolero_
Otamendi i-a arătat lui Vinicius tatuajele sale. Foto: captură X/@_Futbolero_

Galerie foto (5 imagini)

Otamendi i-a arătat lui Vinicius tatuajele sale. Foto: captură X/@_Futbolero_ Otamendi i-a arătat lui Vinicius tatuajele sale. Foto: captură X/@_Futbolero_ Otamendi i-a arătat lui Vinicius tatuajele sale. Foto: captură X/@_Futbolero_ Otamendi i-a arătat lui Vinicius tatuajele sale. Foto: captură X/@_Futbolero_ Otamendi i-a arătat lui Vinicius tatuajele sale. Foto: captură X/@_Futbolero_
+5 Foto
labels.photo-gallery

Wesley Sneijder: „Ceea ce a făcut Otamendi a fost extrem de copilăresc”

Wesley Sneijder, fost jucător la Real Madrid în perioada 2007-2009, a taxat gestul lui Nicolas Otamendi.

„Ceea ce a făcut Otamendi a fost extrem de copilăresc. E sănătos la cap? Era literalmente în dezavantaj cu 1-0.

Și dacă aș fi fost Vinicius, aș fi răspuns: «Messi a câștigat Cupa Mondială pentru voi, voi nu ați avut nicio contribuție».

Și de ce îi face asta unui jucător de la Real Madrid? Are idee câte titluri de Campion al Campionilor a câștigat Vinicius? Și îi arată trofeele?”, a spus Sneijder.

66 meciuri
și 11 goluri a reușit Wesley Sneijder pentru Real Madrid. A oferit și 12 pase decisive

Ce alte trofee a mai câștigat Vinicius la Real Madrid:

  • 3X La Liga (2020, 2022, 2024)
  • 2X Supercupa Europei (2023, 2025)
  • 2X Mondialul Cluburilor (2019, 2023)
  • 1X Cupa Spaniei (2023)
  • 3X Supercupa Spaniei (2020, 2022, 2024)

Real Madrid Liga Campionilor Benfica Lisabona vinicius nicolas otamendi
