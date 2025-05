Jaqueline Cristian (26 de ani, #60 WTA) a vorbit despre înfrângerea pe care a suferit-o astăzi la Roland Garros.

a vorbit despre înfrângerea pe care a suferit-o astăzi la Roland Garros. Românca a fost învinsă de Iga Swiatek (23 de ani, #5 WTA), scor 2-6, 5-7.

Românca a intrat în meci cu un moral ridicat, venind după o finală la Rabat și două victorii solide în primele tururi la Paris.

Jaqueline Cristian, după înfrângerea cu Swiatek: „Am început prost meciul”

Setul întâi a fost dominat clar de poloneză, care a reușit două break-uri și s-a desprins la 4-1. Românca a încercat o replică, dar Swiatek a încheiat cu 6-2.

Atmosfera a fost incredibilă, sincer, m-am simțit foarte bine pe teren. Am început un pic prost meciul, erau foarte multe emoții, foarte multă dorință, a fost dificil de gestionat în primele 3 game-uri, dar apoi, ușor-ușor, am început să-mi dau seama și de jocul ei și să înțeleg mai bine ce am de făcut Jaqueline Cristian, conform eurosport.ro

Totuşi, în setul al doilea Jaqueline Cristian a forţat o revenire. Românca a ținut pasul cu fosta lideră mondială, pe care a egalat-o cinci ori.

„Chiar dacă primul set a fost 6-2 pentru ea, cred că după primele 3 game-uri am început să lungesc un pic game-urile, să egalez un pic jocul și să simt că pot să am și eu șanse.

Apoi m-am lăsat purtată și de atmosfera de pe Suzanne Lenglen, deoarece chiar am simțit că publicul își dorea să vadă un meci cât mai lung , cât mai frumos și m-au împins foarte mult, iar eu m-am încărcat cât am putut de mult din atmosfera aia.

Chiar dacă nu am jucat cel mai bun tenis al meu, cred că mi-am ridicat foarte mult nivelul și mi-am dat o șansă să o împing cât de mult am putut și să fac maxim din cât am putut face astăzi”, a mai spus sportiva româncă, potrivit sursei citate.

7-5 s-a încheiat setul secund, Swiatek reușind să evitate setul decisiv

Jucătoarea poloneză a intrat pe teren ca favorită certă. Swiatek are în palmares patru titluri la Roland Garros, obținute în 2020, 2022, 2023 și 2024.

„Am avut câteva mingi de break pe care și acum le trăiesc. Dar am simțit că, la mingile mele de break, era foarte solidă și știam că orice șansă pe care nu o fructific o ajută, îi dă încredere și o ține agățată în game.

Per total sunt fericită cu ceea ce am făcut... E mult spus fericită, dar e un meci care îmi dă încredere și chiar cred că pot și înțeleg că lucrurile pe care le fac, le fac bine. Consider că sunt pe un drum bun și plec de aici cu capul sus”, a mai spus tenismena.

Acum sunt un pic supărată, pentru că simt că am avut șanse și mi-aș fi dorit să împing meciul în decisiv, dar asta e. Chiar a jucat foarte bine în momentele cheie. În fine, sunt mândră de meciul pe care l-am făcut și de turneul pe care l-am făcut. Am învățat că pot. Trebuie doar să continui și să am răbdare. Simt că momentul meu va veni. Jaqueline Cristian

Cristian va încasa aproximativ 170.000 de euro pentru această participare la Open-ul francez.

