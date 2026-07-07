Javier Aguirre (67 de ani), selecționerul Mexicului, l-a înjurat în glumă pe Anthony Gordon (25 de ani), jucătorul care i-a creat mari probleme pe bandă.

Englezul a fost decisiv în meciul câștigat de Anglia, scor 3-2, în optimile Campionatului Mondial.

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Gordon a făcut cel mai bun meci al său de la acest Mondial. Noul jucător al Barcelonei a fost titular, a obținut penalty-ul transformat de Harry Kane și a fost implicat și în faza celui de-al doilea gol al Angliei.

Aguirre, replică virală pentru jucătorul care i-a pus mari probleme în apărare: „Gordon, du-te dracului”

Momentul a devenit rapid viral. În timpul partidei, Aguirre l-a strigat pe Gordon de pe margine și i-a spus, zâmbind: „Gordon, fuck you”.

Replica a fost rostită în glumă, iar extrema engleză a răspuns cu un zâmbet.

Best interaction of the Mexico v England game came during a hydration break where Javier Aguirre collared Anthony Gordon for a bit of fun. 😂😂 #MexEng #Mexico #England #WorldCup pic.twitter.com/WubYOFTB1d — Oor Roy (@OorRoy) July 6, 2026

Mexicul a cedat la limită, 2-3, și a părăsit competiția după un parcurs bun, în care câștigase grupa și obținuse prima victorie într-un meci eliminatoriu de Mondial după patru decenii.

Gordon a fost cel mai rapid jucător al meciului, cu 35,7 km/h, și a câștigat 10 dintre cele 11 dueluri disputate, conform mundodeportivo.com.

Prestația englezului a venit într-un moment important pentru el și a confirmat încă o dată de ce Barcelona a decis să-l transfere de la Newcastle.

Mutarea s-a făcut pentru 70 de milioane de euro, sumă care poate depăși 80 de milioane cu tot cu bonusuri.

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