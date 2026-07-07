Prăbușit la 11 metri Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale
Campionatul Mondial

Prăbușit la 11 metri Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale

alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 19:47
alt-text Actualizat: 07.07.2026, ora 20:43
  • Argentina - Egipt. Lionel Messi (39 de ani) stabilește și un record negativ la Campionatele Mondiale, după ce a ratat un penalty în prima repriză din optimi.
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Pare că pentru Messi e mai ușor să înscrie din afara careului decât de la 11 metri. Argentina a beneficiat de un penalty în minutul 21 al meciului cu Egipt. Căpitanul Leo a confiscat balonul și a executat, doar că Shobeir i-a ghicit intenția, a plonjat în stânga sa și a respins balonul.

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Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale

Al doilea penalty ratat la acest turneu după cel ratat cu Austria în fața lui Alexander Schlager.

Messi devine astfel primul jucător care irosește două lovituri de pedeapsă la același turneu final, fără a include loviturile de departajare. De altfel, doar ghanezul Asamoah Gyan mai ratase două penalty-uri, dar la toate turneele!

Starul Argentinei este și jucătorul care a executat cele mai multe penalty-uri la Mondiale, ajungând la 8 la meciul cu Egipt.

Procentajul este însă dezastruos, reușind să transforme doar 50% dintre ele. A marcat de 4 ori din 8 încercări!

Cele mai multe goluri de la punctul cu var la Mondiale:

  • Harry Kane (Anglia) - 6 goluri din 7 penalty-uri executate;
  • Gabriel Batistuta (Argentina) - 4/4;
  • Eusebio (Portugalia) - 4/4;
  • Rob Rensenbrink (Belgia) - 4/4;
  • Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 4/5;
  • Lionel Messi (Argentina) - 4/8;
  • Antoine Griezmann (Franța) - 3/3;
  • Fernando Hierro (Spania) - 3/3;
  • Mile Jedinak (Australia) - 3/3;
  • Kylian Mbappe (Franța) - 3/3;
  • Johan Neeskens (Olanda) - 3/3;
  • Hristo Stoichkov (Bulgaria) - 3/3.

L-a făcut mare pe Shobeir

Cel care a închis poarta în fața lui Messi este Mostafa Shobeir (26 de ani) de la Al Ahly, care devine doar al patrulea goalkeeper care apără două penalty-uri la același turneu.

Egipteanul îl blocase și pe Taremi la remiza cu Iran din faza grupelor, 1-1.

Doar Jan Tomaszewski (Polonia, 1974), Brad Friedel (SUA, 2002), Wojciech Szczesny (Polonia, 2002) mai reușiseră acest lucru.

Penalty-urile lui Messi la Mondiale

  • 2018: vs. Hannes Halldorsson (Islanda, grupe, 1-1) - ratat
  • 2022: vs. Mohammed Al-Owais (Arabia Saudită, grupe, 1-2) - transformat
  • 2022: vs. Wojciech Szczesny (Polonia, grupe, 2-0) - ratat
  • 2022: vs. Andries Noppert (Olanda, sferturi, 2-2, 4-3 pen.) - transformat
  • 2022: vs. Dominik Livakovic (Croația, semifinale, 3-0) - transformat
  • 2022: vs. Hugo Lloris (Franța, finala, 3-3, 4-2 pen.) - transformat
  • 2026: vs. Alexander Schlager (Austria, grupe, 2-0) - ratat
  • 2026: vs. Mostafa Shobeir (Egipt, optimi) - ratat

Argentina, magnet de penalty-uri

Conform statisticianului Mr. Chip, acesta a fost cel de-al 8-lea penalty primit de Argentina în ultimele 12 partide la turneul final.

Niciodată nu s-a mai întâmplat ca o națională să aibă atâtea lovituri de pedeapsă executate în același interval. Și niciodată în decurs de doar 4 ani!

  1. Argentina - 8 penalty-uri primite (2022-2026)
  2. Spania - 7 (1998-2010)
  3. Olanda - 7 (1938 - 1978)
  4. Anglia - 6 (2018-2026)
  5. Portugalia - 6 (1966-2006)
  6. Cehia - 6 (1962-1990)
  7. Rusia - 6 (1982-2002)

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