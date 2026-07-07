Măsuri dure în cazul Djokovic Patronul CFR-ului se delimitează de fotbalistul anchetat de FRF: „Nu stăm la discuții!”

Ioan Varga, patronul CFR-ului, a reacționat după scandalul în care sunt implicați fotbalistul Damjan Djokovic (36 de ani) și juristul Ioan Ivașcu.

Cei doi sunt anchetați oficial de Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF, în legătură cu unele meciuri suspecte.

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În cazul lui Damjan Djokovic, este vorba de meciul dintre FC Botoșani și CFR Cluj, scor 0-1, de pe 19 decembrie 2025, din cadrul etapei 21 din Liga 1.

Mijlocașul croat e suspectat că ar fi încasat intenționat un cartonaș galben în minutul 77 al partidei.

Ioan Varga se delimitează de cazul Djokovic: „Nu stăm la discuții!”

„Dacă a greșit, îl dăm afară! Reziliem imediat contractul. Vrem să ne distanțăm de așa ceva.

Nu stăm la discuții! Cine greșește plătește!” , a declarat Ioan Varga, despre Djokovic, conform gsp.ro.

Djokovic se află la a doua perioadă la CFR Cluj. Mijlocașul croat a revenit în Gruia în vara lui 2024, după despărțirea de Rapid, iar contractul său cu formația clujeană este valabil până în 2027.

În sezonul 2025-2026, fotbalistul a adunat 44 de meciuri în toate competițiile și a primit 6 cartonașe galbene.

În cazul lui Ioan Ivașcu, patronul clubului a avut un mesaj diferit: „Nu are nicio treabă. Nu sunt probleme”.

Cei doi au fost reclamați de FRF la Comisia de Etică și Disciplină, iar o hotărâre definitivă în cazul celor doi va fi luată pe 27 iulie.

În ceea ce îl privește pe Ioan Ivașcu, la finalul lunii aprilie a apărut informația conform căreia acesta, alături de fostul președinte de la CFR Cluj, Marian Copilu, ar fi vizați în legătură cu posibile activități de pariere pe meciuri de fotbal.

Deși, la momentul respectiv, Gazeta de Cluj a relatat că ar fi vorba despre „posibile aranjamente de meciuri la nivel inferior”, informațiile obținute de GOLAZO.ro indică faptul că verificările FRF nu vizează suspiciuni de meciuri trucate, ci posibile activități de pariere.

Contactați de GOLAZO.ro, Marian Copilu și Ioan Ivașcu au precizat că nu știu să fie vizați de vreo anchetă și au respins informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă implicare în activități de pariere sau alte încălcări ale regulamentelor în vigoare.

În ciuda activităților ilegale de care cei doi erau suspectați, Ioan Varga a anunțat, la finalul lunii aprilie, că Marian Copilu și Ioan Ivașcu au revenit în structura clubului CFR.

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Ce riscă Damjan Djokovic dacă va fi găsit vinovat

În cazul în care se va dovedi că Damjan Djokovic a fost implicat în aceste activități ilegale, atunci mijlocașul riscă o pedeapsă foarte dură.

Punctul 5 din Articolul 60 privind Corupția / Pariurile sportive / Integritatea competițiilor prevede:

„Fapta persoanei care participă direct sau indirect la pariuri sau alte activități similare care privesc jocurile din competițiile organizate sub egida FIFA/UEFA/FRF/LPF/AJF sau care are un interes financiar direct sau indirect în astfel de activități se sancționează cumulativ cu:

interzicerea oricărei activități legate de fotbal pentru 2 ani

penalitate sportivă de 300.000 de lei”

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