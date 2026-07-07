Gol anulat ca în Superliga Faza din meciul Argentina - Egipt a amintit de derby-ul Rapid - Dinamo

Argentina - Egipt (3-2) a avut parte de un moment asemănător cu unul dintre episoadele văzute în Superliga.

Egiptenii au crezut că au făcut 2-0 prin Mostafa Zico (29 de ani), după un contraatac rapid, însă golul a fost anulat de VAR.

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Decizia a venit pentru un fault comis mai devreme de Marwan Attia asupra lui Lisandro Martinez, în construcția fazei.

Argentina - Egipt 3-2 . Gol anulat ca în Superliga

Formația africană conducea deja campioana mondială, după golul marcat de Yasser Ibrahim în minutul 15. Argentina a avut șansa egalării, însă Lionel Messi a ratat un penalty în minutul 21.

Egiptul a mai trimis o dată mingea în poartă și a crezut că a dus scorul la 2-0.

Letexier a anulat însă reușita după intervenția VAR, pentru un fault comis în construcția fazei.

Momentul a semănat cu cel din Rapid - Dinamo (2-1), derby disputat pe 21 februarie 2026.

Atunci, Dinamo a marcat prin Alberto Soro în minutul 15, dar golul a fost anulat după ce arbitrul Rareș Vidican a fost chemat la monitor pentru un fault comis anterior de Andrei Mărginean asupra lui Daniel Paraschiv.

În ambele cazuri, VAR-ul a întors faza până la un duel petrecut înainte ca mingea să ajungă decisiv în careu. În Superliga, decizia a provocat discuții aprinse.

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