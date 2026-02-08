Cătălin Tolontan Ce a trăit JD VANCE  
Opinii

Cătălin Tolontan Ce a trăit JD VANCE

alt-text Cătălin Tolontan
alt-text Publicat: 08.02.2026, ora 10:46
alt-text Actualizat: 08.02.2026, ora 10:47

E știut și acceptat. Politicienii sunt primiți în general ostil pe stadioane, cu excepția celor care cu adevărat sunt microbiști și au „vechime în muncă” în tribune.

Când te afișezi în vitrina sportului mulțimea percepe asta drept oportunism de imagine și te penalizează. Nicio tragedie.

Macron ar fi pățit, poate, la fel 

Și dacă apărea Emanuel Macron la deschiderea Jocurilor Olimpice ar fi fost, probabil, întâmpinat la fel ca JD Vance. Dar președintele Franței a lipsit. 

Macron a delegat-o pe Marina Ferrari ministrul francez al sportului. Ea a apărut pe „San Siro” cu avantajul de a fi dintr-o familie mixtă franco-italiană. Dar marele atu al lui Ferrari e acela că nu e cunoscută la nivel global. Altfel, o față de politician proiectată pe ecranele unui stadion riscă să fie huiduit precum JD Vance.

Și atunci pe ce s-a bazat vicepreședintele SUA? E frapant cât de sigur pe el îl arată filmările de protocol, fără oameni, și cum a arătat sub corul de fluierături al lumii.

Deschiderea Jocurilor Olimpice adună lume de peste tot

Răspunsul sofisticat este: JD Vance s-a bazat pe nimic. Putem specula, dar e doar o opinie. Poate că oficialul american a crezut că vor veni doar italieni și că Italia a votat cu Meloni. Numai că deschiderea unei Olimpiade adună zeci de mii de oameni din toată lumea.

Mulți dintre cei din tribune sunt fani, prieteni și rude ale sportivilor participanți: femei și bărbați, tineri și vârstnici sosiți din Marea Britania, Chile, Polonia, Japonia, Norvegia, Noua Zeelandă, Germania sau Kazahstan. 

Sigur, majoritatea celor 75.000 de spectatori a fost din Italia. Milano e însă unul dintre nodurile culturale și sociale ale vechii Europe democratice. E la doi pași de Franța, Elveția, Austria și Germania - au venit spectatori de peste tot. 

Nu Italia l-a fluierat pe vicepreședintele SUA, ci un eșantion al Europei și al lumii.

Nu e doar strigătul, e felul în care oamenii se uită la tine

Iar ceea ce am văzut noi la televizor și pe Youtube e destul de puțin. E doar 10% din șocul perceput și trăit pe viu de JD Vance.

JD Vance JD Vance
JD Vance

Transmisia TV nu poate capta reacția unui stadion. Imediat, regizorul s-a prins și a mutat pe imaginile cu sportivii SUA de pe pistă, care au fost aplaudați. 

Dar când un stadion protestează, ce se aude nu e un sunet, ci un sentiment. Oamenii nu doar strigă, ci se ridică de pe scaune. Ei flutură degetele sau pumnul și se întorc, ca la o chemare invizibilă, în direcția tribunei oficiale. Este apăsător.

Asta a văzut vicepreședintele celei mai puternice țări a lumii: cum vibrează dintr-o dată totul, ca o magmă venită din pământ, a simțit nemulțumirea a 75.000 de oameni, cu o masă de forța unui fenomen natural.

Ce a huduit publicul de pe „San Siro”?

Și mai e ceva. În astfel de momente, în mod paradoxal, deși sunt zeci de mii de oameni, se văd fizionomiile persoanelor. Evident nu se întrezăresc toate, dar unele ți se pot fixa, pentru că la un protest visceral, ca și la o bucurie extazică, mulțimea nu face fețele oamenilor indistincte, ci le precizează într-un fel misterios.

Dar ce au huduit oamenii pe „San Siro” când au văzut figura lui JD Vance? Echipa rivală? Nu cred. Da, se fluieră când intră rivalii pe teren, dar ca să-i timorezi, nu pentru că îi disprețuiești. Dimpotrivă, în cea mai tensionată rivalitate sportivă există întotdeauna un strat indestructibil de respect.

Tribunele de la Milano au reacționat mai degrabă cu o revărsare de ură necontrolată, ca în fața unui jucător trădător. Și nici măcar ca în fața unei vedete care a jucat un deceniu la tine, iar apoi a trecut la echipa adversă. Și acolo rămâne multă prețuire. Dacă ești Dan Petrescu și vii în Ghencea antrenând Rapid te vor fluiera destui, dar masa critică a publicului te respectă.

E mai rău. Oamenii de la ceremonia Jocurilor Olimpice de iarnă au fluierat în cor un junior crescut drept „mare speranță” și care n-a apucat să joace nici măcar un minut în echipa mare a sufletului tău, dar s-a dus imediat la adversari. Asta înseamnă, în sport, un trădător, fie că definiția e corectă uman sau nu.

Va trece, dar nu pentru JD Vance

Evenimentul de vineri seara de la deschiderea Jocurilor Olimpice Milano Cortina se va estompa. Va fi înghițit de altele. Ciclul știrilor e scurt și problemele noastre sunt multe.

Dar JD Vance nu va putea uita niciodată când mâinile a zeci de mii de semeni s-au întins spre el, ca un fenomen natural asurzitor al libertății trădate.

huiduieli jd vance jocurile olimpice de iarna 2026 milano-cortina
Știrile zilei din sport
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Superliga
08.02
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Citește mai mult
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Superliga
08.02
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Citește mai mult
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
Superliga
08.02
Asta a declanșat furia lui Bergodi! VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
Citește mai mult
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Superliga
08.02
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Citește mai mult
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
Cristian Geambașu Mândri că suntem români
Cristian Geambașu Mândri că suntem români
23:42
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
22:59
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
22:03
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Top stiri din sport
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
Superliga
08.02
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
Citește mai mult
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Handbal
08.02
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Citește mai mult
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Jocurile Olimpice
08.02
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Citește mai mult
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Rugby
08.02
Rezultat șocant România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Citește mai mult
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 34 rapid 27 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
09.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share