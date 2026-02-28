Relatări din Abu Dhabi Un antrenor portughez a vorbit despre atacul coordonat al SUA și Israel asupra Iranului: „Au existat indicii, dar totul este în arabă”
Atacul Statele Unite și Israelului asupra Iranului/ Foto: IMAGO
Relatări din Abu Dhabi Un antrenor portughez a vorbit despre atacul coordonat al SUA și Israel asupra Iranului: „Au existat indicii, dar totul este în arabă"

Alexandru Smeu
Publicat: 28.02.2026, ora 15:58
alt-text Actualizat: 28.02.2026, ora 15:58
  • Joao Mota (59 de ani), antrenorul portughez al echipei Al Ittihad din Abu Dhabi, a fost luat prin surprindere de atacul SUA și Israel asupra Iranului.

În această dimineață, Statele Unite și Israelul au lansat un atac coordonat asupra Iranului, într-o operațiune numită de americani „Epic Fury” (n.r. furie epică), scrie hotnews.ro.

Joao Mota: „Am fost complet luat prin surprindere”

Antrenor al clubului Al Ittihad din Abu Dhabi de la finalul lunii septembrie 2025, Joao Mota a declarat că a fost luat complet prin suprindere de cele întâmplate.

Portughezul a dezvăluit că cel puțin o persoană a fost deja raportată ca fiind moartă în Abu Dhabi, după ce Emiratele Arabe Unite au interceptat rachete iraniene.

„Am fost complet luat prin surprindere. Un prieten de-ai mei, jurnalist în Qatar, mi-a spus că o rachetă a căzut aici, iar îngrijorarea mea a crescut și mai mult când am început să urmăresc știrile.

O altă rachetă a căzut în Dubai, există deja o victimă, iar Burj Khalifa a fost evacuat. Iordania a fost, de asemenea, atacată, astfel încât bombele ajung în diferite țări din această zonă”, a declarat Joao Mota, potrivit record.pt.

Joao Mota: „Am vorbit deja cu soția mea și vrem să plecăm cât mai curând posibil”

Mota a adăugat că nu a fost contactat de nimeni din interiorul clubului și se gândește să părăsească țara cât mai curând.

„Am vorbit deja cu soția mea și vrem să plecăm cât mai curând posibil, dar spațiul aerian este închis. Nu știu încă ce să fac, dar poate voi încerca să vorbesc cu ambasada.

Nu am mai trecut prin așa ceva. Când am fost în Iordania, am văzut rachete zburând deasupra, dar nu au aterizat niciodată unde eram eu.

De asemenea, încă nu am vorbit cu nimeni de la club, mai ales că doi manageri sunt plecați din țară - unul în Egipt și celălalt în Pakistan.

Avem un meci astăzi și nu am primit încă nicio indicație dacă va avea loc sau nu”, a mai spus luistanul pentru sursa citată.

Ulterior, într-o intervenție la postul de televiziune CNN Portugal, lusitanul a fost întrebat dacă autoritățile au dat recomandări populației. Acesta a declarat că tot ce i s-a spus era în limba arabă și nu a reușit să înțeleagă.

„Au existat indicii, dar totul este în arabă. Nu am reușit încă să traduc pentru a vedea ce se întâmplă. Dacă există posibilitatea să plec, o voi face imediat. Să sperăm că nu este nimic grav”, a concluzionat el.

SUA israel iran atac rachete Joao Mota
