„Au mărit din pix chiria la stadion!" Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc"
Radu Miruță, ministrul Apărării FOTO Montaj GOLAZO.ro.
Liga 2

„Au mărit din pix chiria la stadion!" Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc"

Publicat: 28.02.2026, ora 14:51
Actualizat: 28.02.2026, ora 14:53
  • Ministrul Apărării Radu Miruță a vorbit despre neregulile grave pe care le-ar fi găsit la CSA Steaua, oferind drept exemplu chiria cerută pentru Stadionul Steaua, care ar fi mai mare decât cea percepută pentru Arena Națională.
  • Miruță a dezvăluit și că echipa de handbal a plătit o sumă de cinci ori mai mare decât ar fi trebuit pentru a închiria sala în care își dispută meciurile.
  • Totodată, ministrul a vorbit și despre cele două metode prin care echipa de fotbal a CSA Steaua poate obține dreptul de a promova în Liga 1.

Întrebat de moderatorul Sebastian Zachmann, la emisiunea „Insider Politic” de la Prima TV, de ce secția de fotbal a CSA Steaua are un buget de două milioane de euro fără a avea vreun obiectiv, în contextul în care nu are drept de promovare în Liga 1, ministrul Radu Miruță a răspuns:

„Probabil pentru combinaţii politice şi, poate, financiare, ale unor oameni de afaceri din România, pe care eu le schimb, fără să mă uit în stânga şi în dreapta”.

Radu Miruță: „Printr-o hârtie nu au fost lăsați să promoveze”

Imediat după ce a oferit răspunsul, ministrul a fost întrebat dacă se referă la Gigi Becali, finanțatorul FCSB.

„Cred că sunt mai mulţi interesaţi de ce se întâmplă la Clubul Sportiv al Armatei sau mai degrabă de ce să nu se întâmple. Eu vă spun principial. Dacă eşti bun, te poate opri doar altul mai bun ca tine. Nu te poate opri cineva care spune: «Te-am bătut pe gazon, dar am eu putere cu pixul în mână şi dau o hârtie prin care spun că tu nu ai voie să joci mai departe pentru că nu vreau, dar m-ai bătut, de fapt».

Asta se întâmplă acolo. Cel puţin pe zona de fotbal - şi sunt foarte multe sporturi unde e performanţă - ei de câteva ori au concurat în divizia a doua, în liga secundă, au ajuns pe primul loc spre a promova şi printr-o hârtie nu au fost lăsaţi să se întâmple asta. Voi schimba asta”, a declarat Miruță, potrivit news.ro.

Radu Miruță: „Ce se întâmplă la Steaua e o bătaie de joc faţă de fiecare om din România”

Ministrul Apărării a explicat și cum vrea să ofere Stelei oportunitatea de a promova în Liga 1:

„Sunt două metode. Fie schimbatul legii, unde înțeleg că sunt şi alții care vor să nu se schimbe, vom vedea cât reușesc. Fie printr-o asociere privată. E provocarea mea să găsesc o metodă prin care cel care vine să investească să poată şi decide”.

Radu Miruță a declarat că ceea ce se întâmplă la Steaua, în momentul de față, este „o bătaie de joc”, oferind drept exemplu suma cerută pentru închirierea stadionului „Steaua”, care ar fi mai mare decât cea percepută de Primăria Capitalei pentru Arena Națională.

„Ce se întâmplă acum acolo este o bătaie de joc faţă de fiecare om din România. Stadionul ăla e un stadion modern, un stadion nou, un stadion frumos. Nu produce bani pentru că stadionul naţional (n.r. Arena Națională), care este mai mare, se închiria cu 35.000 de euro.

Iar stadionul ăsta, se pusese din pix, din minister, 45.000 de euro. Adică i-au pus 10.000 de euro în plus ca să nu vină nimeni să ne închirieze, să nu cumva să înceapă să respire”.

FOTO Stadionul Steaua

Stadionul Steaua FOTO stadionulsteaua.ro
Stadionul Steaua FOTO stadionulsteaua.ro

Miruță a precizat că a solicitat reducerea chiriei la o sumă proporțională cu numărul de locuri:

„Am dat decizie să reducem. Se calculează proporţional numărul de locuri. Am propus un pic mai ieftin să fie, dacă vreţi, ca la ofertă: punem mai ieftin ca să înceapă lumea să vină acolo. Am văzut multe lucruri.”

Totodată, Miruță a oferit și o serie de exemple de „probleme” care ar exista la CSA Steaua.

„Diurne plătite de vreo 22-23.000 de euro pe plecare în plus față de cât permite legea. Oameni care se angajează fără să există postul în organigramă. vorbesc doar de Clubul Sportiv.

Echipa de handbal închiriase o sală de sport pe la Chiajna. Primăria Chiajna avea o hotărâre de Consiliul Local cu preț maxim. CSA a plătit de 5 ori mai mult”, a precizat ministrul Apărării.

steaua bucuresti Stadionul Steaua ministrul apararii radu miruta
