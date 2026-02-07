Huiduit la JO de iarnă! VIDEO. Vicepreședintele SUA, ținta publicului la ceremonia de deschidere de la Milano » Reacția uluită a lui Trump +13 foto
James David Vance. Foto: Imago
Jocurile Olimpice

Huiduit la JO de iarnă! VIDEO. Vicepreședintele SUA, ținta publicului la ceremonia de deschidere de la Milano » Reacția uluită a lui Trump

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.02.2026, ora 11:23
alt-text Actualizat: 07.02.2026, ora 11:23
  • JD Vance (41 de ani), vicepreședintele Statelor Unite, a fost întâmpinat cu huiduieli de o parte a publicului de pe stadionul San Siro, în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026.

Huiduielile au început în momentul în care imaginea lui Vance și a soției sale, Usha, a fost proiectată pe ecranul uriaș al arenelor.

Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României
Citește și
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României
Citește mai mult
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României

JD Vance, vicepreședintele SUA, contestat de public la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă

Cei doi aplaudau și fluturau steagul SUA, în timp ce sportivii americani, care au fost aclamați de mulțime, defilau.

Printre cele mai calde reacții ale publicului s-au numărat aplauzele pentru echipa Ucrainei, țară care continuă să se afle într-un război declanșat de Rusia.

În schimb, sportivii ruși, care participă la competiție sub drapel neutru ca urmare a sancțiunilor impuse după invadarea Ucrainei, nu au fost incluși în parada oficială de la San Siro, conform france24.com.

Momentul huiduielilor vine după protestele organizate, în cursul zilei, pe străzile din Milano. Zeci de persoane au mărșăluit sub sloganul „ICE OUT”, criticând prezența în Italia a agenților americani asociați agenției de imigrație ICE și, mai larg, politicile anti-imigranți ale administrației conduse de președintele Donald Trump, din care Vance face parte.

Proteste împotriva ICE, organizate pe străzile din Milano. Foto: captură „X”, @MILinMOV.
Proteste împotriva ICE, organizate pe străzile din Milano. Foto: captură „X”, @MILinMOV.

Galerie foto (13 imagini)

Proteste împotriva ICE, organizate pe străzile din Milano. Foto: captură „X”, @MILinMOV. Proteste împotriva ICE, organizate pe străzile din Milano. Foto: captură „X”, @MILinMOV. Proteste împotriva ICE, organizate pe străzile din Milano. Foto: captură „X”, @MILinMOV. Proteste împotriva ICE, organizate pe străzile din Milano. Foto: captură „X”, @MILinMOV. Proteste împotriva ICE, organizate pe străzile din Milano. Foto: captură „X”, @MILinMOV.
+13 Foto
labels.photo-gallery

Vance, împreună cu secretarul de stat Marco Rubio și Tilman Fertitta, ambasadorul SUA în Italia, reprezintă Statele Unite la Jocurile Olimpice din partea președintelui Donald Trump, conform people.com.

Întrebat despre huiduielile la adresa lui JD Vance, președintele american a fost inițial surprins, apoi a declarat pentru Fox News:

„E adevărat? S-a întâmplat? E surprinzător, pentru că oamenii îl plac. Adică, e într-o țară străină, știți, ca să fim corecți. Nu e huiduit în țara asta

Două incidente mortale în Minnesota ridică semne de întrebare asupra modului de operare al agenției ICE

ICE este o agenție federală din Statele Unite responsabilă cu aplicarea legii imigrației și investigarea infracțiunilor legate de imigrație și vamă.

Deși rolul oficial al ICE este aplicarea legii, există îngrijorări vizibile în rândul oamenilor de rând că unele acțiuni ale agenției pot duce la profilare pe criterii de rasă sau origine etnică, ceea ce ar putea afecta chiar și persoane care se află legal în SUA sau care nu au comis alte infracțiuni.

Recent, doi protestatari americani au fost omorâți la Minneapolis, Minnesota, de agenții ICE trimiși încă din decembrie în orașul democrat de către administrația Trump.

  • Pe 7 ianuarie, Renee Good (37 de ani) a fost ucisă de agenți ICE. 
  • Pe 24 ianuarie, Alex Pretti (37 de ani) a fost împușcat mortal de agenți ICE. 

FOTO: Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago)
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago)

Galerie foto (40 imagini)

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago) Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago) Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago) Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago) Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago)
+40 Foto
labels.photo-gallery

Cu o săptămână înainte de startul Jocurilor Olimpice, Departamentul de Stat al SUA a anunțat că agenții ICE vor fi trimiși la Milano–Cortina.

Giuseppe Sala, primarul de stânga al orașului Milano, care găzduiește mai multe evenimente ale competiției, a transmis că agenții ICE nu sunt bineveniți, conform digi24.ro.

Aceasta este o miliție care ucide. Este clar că nu sunt bineveniți în Milano, nu există nicio îndoială în privința asta. Nu putem să-i spunem «nu» președintelui american Donald Trump măcar o dată? Giuseppe Sala

Ulterior, pe 5 februarie, Nicole Deal, responsabilă cu securitatea pentru Team USA, a declarat că niciun agent ICE nu face parte din delegația americană prezentă la Milano, conform the-independent.com.

Amenzi uriașe după Rapid - Petrolul Clubul din Giulești, penalizat sever pentru scandalul provocat de suporteri în peluze
Citește și
Amenzi uriașe după Rapid - Petrolul Clubul din Giulești, penalizat sever pentru scandalul provocat de suporteri în peluze
Citește mai mult
Amenzi uriașe după Rapid - Petrolul Clubul din Giulești, penalizat sever pentru scandalul provocat de suporteri în peluze
„Desființați CSA Steaua!” Un cunoscut jurnalist din România, realizator de emisiuni TV, apel public către ministrul Apărării
Citește și
„Desființați CSA Steaua!” Un cunoscut jurnalist din România, realizator de emisiuni TV, apel public către ministrul Apărării
Citește mai mult
„Desființați CSA Steaua!” Un cunoscut jurnalist din România, realizator de emisiuni TV, apel public către ministrul Apărării

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
SUA jocurile olimpice de iarna donald trump jd vance ICE
Știrile zilei din sport
Bergodi ar putea fi sancționat dur! Ce a scris arbitrul Vidican în raport, după scandalul de la Cluj + ce spune regulamentul
Superliga
09:49
Bergodi ar putea fi sancționat dur! Ce a scris arbitrul Vidican în raport, după scandalul de la Cluj + ce spune regulamentul
Citește mai mult
Bergodi ar putea fi sancționat dur! Ce a scris arbitrul Vidican în raport, după scandalul de la Cluj + ce spune regulamentul
Dan Udrea În apărarea „diavolului” Bergodi!
Opinii
10:32
Dan Udrea În apărarea „diavolului” Bergodi!
Citește mai mult
Dan Udrea În apărarea „diavolului” Bergodi!
„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!”  Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj
Superliga
10:43
„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!” Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj
Citește mai mult
„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!”  Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj
„Ăsta nu mai e fotbalul meu!” Daniele de Rossi, furios după ce Genoa - Napoli a fost decis de un penalty în 90+5: „Oferim VAR-ului o putere periculoasă!”
Campionate
09:31
„Ăsta nu mai e fotbalul meu!” Daniele de Rossi, furios după ce Genoa - Napoli a fost decis de un penalty în 90+5: „Oferim VAR-ului o putere periculoasă!”
Citește mai mult
„Ăsta nu mai e fotbalul meu!” Daniele de Rossi, furios după ce Genoa - Napoli a fost decis de un penalty în 90+5: „Oferim VAR-ului o putere periculoasă!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:33
„Gestul lui Bergodi a lezat un club întreg” CFR Cluj cere ca antrenorul italian să fie pedepsit exemplar: „Îi reamintim asta”
„Gestul lui Bergodi a lezat un club întreg” CFR Cluj cere ca antrenorul italian să fie pedepsit exemplar: „Îi reamintim asta”
15:00
Bergodi, ședință de ultimă oră la Cluj! Ce le-a spus jucătorilor + de la ce ar fi pornit scandalul în care i-a lovit pe Cordea și Muhar
Bergodi, ședință de ultimă oră la Cluj! Ce le-a spus jucătorilor + de la ce ar fi pornit scandalul în care i-a lovit pe Cordea și Muhar
14:45
Kopic sperie oltenii Sorin Cârțu a vorbit la superlativ despre antrenorul lui Dinamo » Cu cine se luptă U Craiova pentru titlu
Kopic sperie oltenii Sorin Cârțu a vorbit la superlativ despre antrenorul lui Dinamo » Cu cine se luptă U Craiova pentru titlu
14:59
Bernadette Szocs, vicecampioană Românca, învinsă în finala Top 16 Europa » Nu a avut nicio șansă în meciul pentru trofeu
Bernadette Szocs, vicecampioană Românca, învinsă în finala Top 16 Europa » Nu a avut nicio șansă în meciul pentru trofeu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Top stiri din sport
Lux și opulență la JO de Iarnă Prețurile uluitoare la care pot ajunge echipamentele la patinaj artistic 
Jocurile Olimpice
11:21
Lux și opulență la JO de Iarnă Prețurile uluitoare la care pot ajunge echipamentele la patinaj artistic
Citește mai mult
Lux și opulență la JO de Iarnă Prețurile uluitoare la care pot ajunge echipamentele la patinaj artistic 
Cătălin Tolontan Ce a trăit JD VANCE  
Opinii
10:46
Cătălin Tolontan Ce a trăit JD VANCE
Citește mai mult
Cătălin Tolontan Ce a trăit JD VANCE  
Românii au debutat la Jocurile Olimpice Rezultatele obținute de  sportivii români în primele probe de la Milano-Cortina + Programul de duminică
Superliga
11:16
Românii au debutat la Jocurile Olimpice Rezultatele obținute de sportivii români în primele probe de la Milano-Cortina + Programul de duminică
Citește mai mult
Românii au debutat la Jocurile Olimpice Rezultatele obținute de  sportivii români în primele probe de la Milano-Cortina + Programul de duminică
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Superliga
07.02
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Citește mai mult
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 32 rapid 26 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 23

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
08.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share