Huiduit la JO de iarnă! VIDEO. Vicepreședintele SUA, ținta publicului la ceremonia de deschidere de la Milano » Reacția uluită a lui Trump

JD Vance (41 de ani), vicepreședintele Statelor Unite, a fost întâmpinat cu huiduieli de o parte a publicului de pe stadionul San Siro, în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026.

Huiduielile au început în momentul în care imaginea lui Vance și a soției sale, Usha, a fost proiectată pe ecranul uriaș al arenelor.

JD Vance, vicepreședintele SUA, contestat de public la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă

Cei doi aplaudau și fluturau steagul SUA, în timp ce sportivii americani, care au fost aclamați de mulțime, defilau.

Printre cele mai calde reacții ale publicului s-au numărat aplauzele pentru echipa Ucrainei, țară care continuă să se afle într-un război declanșat de Rusia.

În schimb, sportivii ruși, care participă la competiție sub drapel neutru ca urmare a sancțiunilor impuse după invadarea Ucrainei, nu au fost incluși în parada oficială de la San Siro, conform france24.com.

Momentul huiduielilor vine după protestele organizate, în cursul zilei, pe străzile din Milano. Zeci de persoane au mărșăluit sub sloganul „ICE OUT”, criticând prezența în Italia a agenților americani asociați agenției de imigrație ICE și, mai larg, politicile anti-imigranți ale administrației conduse de președintele Donald Trump, din care Vance face parte.

Vance, împreună cu secretarul de stat Marco Rubio și Tilman Fertitta, ambasadorul SUA în Italia, reprezintă Statele Unite la Jocurile Olimpice din partea președintelui Donald Trump, conform people.com.

Întrebat despre huiduielile la adresa lui JD Vance, președintele american a fost inițial surprins, apoi a declarat pentru Fox News:

„E adevărat? S-a întâmplat? E surprinzător, pentru că oamenii îl plac. Adică, e într-o țară străină, știți, ca să fim corecți. Nu e huiduit în țara asta”

Două incidente mortale în Minnesota ridică semne de întrebare asupra modului de operare al agenției ICE

ICE este o agenție federală din Statele Unite responsabilă cu aplicarea legii imigrației și investigarea infracțiunilor legate de imigrație și vamă.

Deși rolul oficial al ICE este aplicarea legii, există îngrijorări vizibile în rândul oamenilor de rând că unele acțiuni ale agenției pot duce la profilare pe criterii de rasă sau origine etnică, ceea ce ar putea afecta chiar și persoane care se află legal în SUA sau care nu au comis alte infracțiuni.

Recent, doi protestatari americani au fost omorâți la Minneapolis, Minnesota, de agenții ICE trimiși încă din decembrie în orașul democrat de către administrația Trump.

Pe 7 ianuarie, Renee Good (37 de ani) a fost ucisă de agenți ICE.

Pe 24 ianuarie, Alex Pretti (37 de ani) a fost împușcat mortal de agenți ICE.

FOTO: Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026

Cu o săptămână înainte de startul Jocurilor Olimpice, Departamentul de Stat al SUA a anunțat că agenții ICE vor fi trimiși la Milano–Cortina.

Giuseppe Sala, primarul de stânga al orașului Milano, care găzduiește mai multe evenimente ale competiției, a transmis că agenții ICE nu sunt bineveniți, conform digi24.ro.

Aceasta este o miliție care ucide. Este clar că nu sunt bineveniți în Milano, nu există nicio îndoială în privința asta. Nu putem să-i spunem «nu» președintelui american Donald Trump măcar o dată? Giuseppe Sala

Ulterior, pe 5 februarie, Nicole Deal, responsabilă cu securitatea pentru Team USA, a declarat că niciun agent ICE nu face parte din delegația americană prezentă la Milano, conform the-independent.com.

