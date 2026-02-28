„Pușcaș e acum pe teren” VIDEO. Zeljko Kopic a lămurit situația noului atacant de la Dinamo: „Să fie pregătit”

DINAMO - FC ARGEȘ. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a oferit ultimele detalii cu privire la situația lui George Pușcaș ( 29 de ani) , noua achiziție a formației din „Ștefan cel Mare”

, noua achiziție a formației din „Ștefan cel Mare” Dinamo - FC Argeș se joacă duminică, de la ora 18:00, și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Pușcaș nu este încă sută la sută pregătit fizic, el venind după o perioadă lungă fără meciuri oficiale, dar și după un tratament la Dubai, acolo unde s-a tratat de pubalgie.

DINAMO - FC ARGEȘ. Zeljko Kopic: „Nu avem vreun motiv să riscăm”

La conferința de presă premergătoare partidei cu FC Argeș, Zeljko Kopic a vorbit despre situația atacantului, care n-a mai jucat un meci oficial de aproape 9 luni.

„Pușcaș nu va juca foarte curând. Are nevoie de timp. Nu s-a antrenat cu echipa, a avut probleme cu accidentarea și nu avem motiv să riscăm cu el, să-l băgăm pe teren și să-l pierdem pe termen lung.

Am început să-i analizăm starea, face muncă de prevenție, de întărire a mușchilor. Acum este pe teren, a început exercițiile de alergare.

Vom optimiza încărcătura pentru ca de la săptămână la săptămână să intre în ritm. Nu știu cât va dura, important este să facem lucrurile corect, pentru ca atunci când intră în antrenamentele colective să fie pregătit”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă.

Zeljko Kopic: „Va juca în acest sezon”

Antrenorul lui Dinamo a subliniat că debutul lui Pușcaș se va produce atunci când fotbalistul va fi la capacitate maximă și a ținut să menționeze că atacantul va juca încă din acest sezon dacă nu apare ceva care să-i dea planurile peste cap.

„Va juca în acest sezon. Sigur, asta dacă ceva neașteptat nu se va întâmpla. Dar la cum îl văd în acest moment, va juca în acest sezon. Dar spun să nu ne grăbim, să o luăm pas cu pas și să ne asigurăm că atunci când va intra pe teren va fi în cea mai bună formă”, a concluzionat Kopic.

George Pușcaș a jucat ultima dată într-un meci oficial pe 1 iunie 2025, atunci când era legitimat la Bodrumspor. În acea partidă, vârful cu 46 de meciuri jucate pentru echipa națională a jucat 46 de minute, echipa sa fiind învinsă de Beșiktaș, scor 0-4.

La noua sa echipă, atacantul va îmbrăca tricoul cu numărul 47, cel pe care l-a mai purtat la Bari și la Reading, dar care n-a mai fost ales până acum de niciun jucător care a evoluat pentru Dinamo.

Pușcaș este al patrulea transfer oficializat de Dinamo în această iarnă, după cele ale lui Valentin Țicu, Ianis Tarbă și Matteo Duțu

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport