„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng : „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”

DINAMO - FC ARGEȘ. Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul „câinilor”, a negat zvonurile privind o înțelegere cu gruparea chineză Shandong Taishan.

Dinamo - FC Argeș se joacă duminică, de la ora 18:00, și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Aflat în ultimele luni de contract cu Dinamo, Boateng a refuzat să-și prelungească înțelegerea cu formația din „Ștefan cel Mare”.

La începutul acestei săptămânii au apărut informații conform cărora apărătorul togolez a ajuns deja la un acord cu Shandong Taishan, una dintre cele mai bogate echipe din China

DINAMO - FC ARGEȘ. Kenendy Boateng: „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”

Prezent la conferința de presă premergătoare duelului cu FC Argeș, Boateng a negat cu vehemență orice înțelegere cu gruparea din China.

„E o nebunie. Am văzut o mulțime de știri cum că aș fi semnat cu Shandong din China.

Să fiu sincer, nu am fost contactat de nimeni de acolo. Evident, ei au făcut o ofertă pentru mine, dar Dinamo a refuzat-o.

Eu nu am semnat niciun contract cu Shandong. Cred că mulți oameni sunt obsedați în legătură cu informațiile despre mine și viitorul meu transfer.

Dar nu acesta ar trebui să fie principalul obiectiv. Obiectivul meu principal e să fiu disponibil în fiecare săptămână și să joc pentru Dinamo.

Nu am semnat niciun contract și încă sunt la Dinamo. Sunt fotbalist profesionist și vreau să mă concentrez pe prezent.

Fanii ar trebui să fie calmi pentru că nu am vorbit cu nicio echipă din China”, a declarat Kennedy Boateng la conferința de presă.

FOTO. Primul gol marcat de Boateng în Farul - Dinamo 2-3

Boateng le dă noi speranțe fanilor dinamoviști

În momentul în care a fost întrebat dacă mai existe șanse să continue la Dinamo și din sezonul viitor, Boateng a replicat: „Nu se știe niciodată” .

Ajuns la Dinamo în ianuarie 2024 din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de după despărțirea de Austria Lustenau, Boateng a jucat 61 de meciuri în tricoul alb-roșu, reușind să înscrie 6 goluri și să ofere 2 pase decisive.

În stagiunea actuală, cea în care Dinamo a devenit una dintre pretendentele la titlul de campioană, stoperul african a evoluat în 30 de meciuri și a reușit să și înscrie de patru ori.

1.200.000 de euro este cota lui Boateng, potrivit transfermarkt.ro

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport