Închisoare pe viață! Pedeapsă cruntă pentru președintele Federației Congoleze. Condamnări și pentru soție și fiu » Ce au făcut

Jean-Guy Blaise Mayolas (63 de ani), președintele Federației Congoleze de Fotbal, a fost condamnat la închisoare pe viață, după ce a fost găsit vinovat într-un amplu dosar de corupție.

După ce a deturnat fonduri de aproximativ 1,1 milioane de dolari alături de mai mulți oficiali ai federației, Mayolas și-a aflat pedeapsa.

Jean-Guy Blaise Mayolas, condamnat la închisoare pe viață

Instanța a decis marți, după luni întregi de investigații și proceduri judiciare, condamnarea președintelui Federației Congoleze la închisoare pe viață, după ce acesta a deturnat fonduri acordate de FIFA.

Printre capetele de acuzare care i-au fost aduse lui Mayolas se numără: spălare de bani, delapidare și falsificare de documente.

Liderul fotbalului congolez nu s-a prezentat în fața instanței, astfel că a fost condamnat în lipsă. Încă nu se știe unde se află.

Mai mult, soția și fiul său au fost și ei condamnați pe viață, după ce s-a descoperit că au fost implicați, notează AP și ghanasoccernet.com.

Dovezile prezentate la proces au indicat aproape 1,1 milioane de dolari care au fost deturnați de Mayolas în scop personal. Suma includea o subvenție de 500.000 de dolari acordată de FIFA pentru fotbalul feminin, prin programul de ajutor din pandemia COVID-19.

Secretarul general Badji Mombo Wantete și trezorierul Raoul Kanda au fost și ei arestați în urma unei plângeri depuse de Ministerul Sportului din Congo.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport