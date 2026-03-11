Pas istoric pentru China! Un gigant vrea să intre în Formula 1 » E necesară o investiție de sute de milioane de euro +20 foto
BYD. Foto: Imago
Formula 1

Pas istoric pentru China! Un gigant vrea să intre în Formula 1 » E necesară o investiție de sute de milioane de euro

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 22:37
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 22:37
  • Conglomeratul chinez BYD analizează posibilitatea de a intra în Formula 1 și în cursele de anduranță, ca parte a strategiei de a-și crește vizibilitatea la nivel global.
  • Opțiunile variază de la crearea unei echipe proprii până la achiziționarea unei echipe deja existente.

Intrarea în Formula 1 reprezintă o provocare uriașă, costurile dezvoltării și înscrierii unei mașini putând ajunge la aproximativ câteva sute de milioane de euro pe sezon, iar negocierile necesare se întind pe mai mulți ani, conform bloomberg.com.

BYD analizează intrarea în Formula 1

Variantele analizate de BYD se întind de la participarea în Campionatul Mondial de Anduranță, cu celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans, până la Formula 1.

Cumpărarea de acțiuni în Formula 1 este o procedură tot mai des întâlnită. În acest sezon, Audi debutează după ce a preluat complet echipa Sauber, iar Otro Capital caută cumpărători pentru participația sa la Alpine Racing, deținută de Renault.

O eventuală participare în Formula 1 ar fi un pas istoric pentru un constructor chinez, într-un sport dominat tradițional de echipe europene și americane.

Interesul pentru F1 este în creștere în China, după revenirea Marelui Premiu de la Shanghai în 2024 și debutul primului pilot chinez, Zhou Guanyu, în 2022, care în prezent este rezervă la echipa Cadillac.

Un parteneriat în Formula 1 ar putea spori vizibilitatea BYD și pe piața americană, unde sportul înregistrează o creștere a popularității, alimentată de succesul serialului Netflix Formula 1: Drive to Survive și de numărul tot mai mare de curse desfășurate în SUA.

500 de milioane de euro
pe sezon reprezintă costul estimat pentru întreținerea și participarea unei echipe de Formula 1 într-un sezon complet

Mohammed Ben Sulayem, șeful FIA, organismul care guvernează Formula 1, a vorbit despre posibila apariție a unei echipe din China în „Marele Circ”.

„Statele Unite vor fi reprezentate prin General Motors. Următorul pas este să primim un constructor chinez, mai ales că avem deja un pilot.

Trebuie să ne concentrăm mai degrabă pe calitate decât pe cantitate, pentru că avem nevoie de echipe solide și competitive”, a spus șeful FIA, conform f1i.com.

Intrarea în F1 este incertă pentru BYD

BYD nu a luat încă nicio decizie privind participarea în competiții de motorsport, iar compania ar putea alege să nu se înscrie deloc.

Echipele existente sunt adesea reticente la noi înscrieri, deoarece fiecare echipă nouă poate reduce premiile și, uneori, evaluările financiare.

Anul acesta, Cadillac face primul său sezon pe grilă după ani de negocieri. Deși preluarea completă a unei echipe, așa cum a făcut Audi cu Sauber, este o opțiune, astfel de tranzacții sunt rare.

De exemplu, Aston Martin, echipa miliardarului Lawrence Stroll, a cedat o parte din acțiunile echipei către alți investitori, după un început de sezon dificil.

BYD a intrat pe piața din România

În urmă cu aproximativ un an, Țiriac Auto, parte a grupului deținut de fostul tenismen Ion Țiriac (86 de ani), a inaugurat în București primul showroom dedicat mărcii BYD.

Lansare BYD Romania (20).png
Lansare BYD Romania (20).png

Galerie foto (20 imagini)

Lansare BYD Romania (1).png Lansare BYD Romania (2).png Lansare BYD Romania (3).png Lansare BYD Romania (4).png Lansare BYD Romania (5).png
+20 Foto
labels.photo-gallery

BYD și-a întărit recent poziția pe piața globală de vehicule electrice și hibride, depășind Tesla.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FIA formula 1 china byd le mans
