De ce UEFA refuză Rusia! Sfatul primit de federațiile internaționale și reacția forului european: „E o problemă practică”
Pompierii ucraineni se chinuie să stingă focul la un tir-cisternă după un atac cu drone Foto: Imago
De ce UEFA refuză Rusia! Sfatul primit de federațiile internaționale și reacția forului european: „E o problemă practică"

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.12.2025, ora 13:28
  • UEFA nu acceptă recomandarea Summitului Olimpic de a reintegra Rusia în competițiile internaționale. 
  • Descoperă mai jos principalul motiv pentru care forul de la Nyon refuză scenariul de a permite Rusiei să revină în fotbal.

Războiul din Ucraina continuă de aproape patru ani și, tot de atunci, Rusia este exclusă din fotbalul european și mondial.

UEFA a vrut la un moment dat, în 2023, să permită reintegrarea Moscovei în competițiile U17, dar a renunțat în cele din urmă la plan, după protestul din Comitetul Executiv.

UEFA nu acceptă recomandarea de a reprimi Rusia

Săptămâna trecută, Summitul Olimpic a recomandat federațiilor internaționale să primească tinerii sportivi ruși, să concureze chiar sub steagurile naționale, cu un mesaj similar celor din trecut: „Tinerii nu ar trebui trași la răspundere pentru acțiunile guvernelor. Sportul e speranța lor”.

Mesajul UEFA la sediul de la Nyon: „Ne pasă de fotbal" Foto: Imago
Mesajul UEFA la sediul de la Nyon: „Ne pasă de fotbal” Foto: Imago

Forul de la Nyon nu intenționează totuși să urmeze această recomandare. Potrivit RTE, postul public irlandez de radio și televiziune, liderii UEFA consideră că acceptarea Rusiei nu este posibilă nici la nivelul juniorilor.

UEFA: „Multe țări ar refuza să primească Rusia și să joace împotriva ei”

„Este o problemă practică. Teoretic, Rusia ar putea fi readmisă de UEFA și FIFA, dar multe țări ar refuza în continuare să o primească pe teritoriul lor și să joace împotriva ei, cât timp situația politică rămâne nerezolvată”, susțin surse RTE din interiorul organizației continentale.

Și ideea de a permite Belarusului să găzduiască în țară meciurile de pe teren propriu va fi refuzată de UEFA.

Ucraina negociază cu SUA

Până acum, nicio încercare de a se ajunge la un acord asupra încetării războiului nu a avut succes.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a fost vineri pe frontul de la Kupiansk, în regiunea Harkov Foto: Imago
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a fost vineri pe frontul de la Kupiansk, în regiunea Harkov Foto: Imago

Ultimele vești sunt însă pozitive. Se vorbește de „progrese” în negocierile de pace.

Donald Trump susține că părțile „sunt mai aproape ca niciodată de un acord”, Statele Unite promit garanții de securitate Ucrainei, iar Volodimir Zelenski afirmă: „Arată destul de bine”.

