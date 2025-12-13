Jordi Cruyff, 51 de ani, povestește cea mai dificilă perioadă a vieții, când fiica lui, Danae, suferea de cancer osos.

„Tata a trăit cinci vieți. Când fata s-a îmbolnăvit, am fost furios pe lume”, a spus el. „Tata” era Johan Cruyff.

Ce a zis Danae Cruyff despre tot ce a trăit, maladia, chimioterapia, căderea părului. Care era gluma lor comună.

Jordi Cruyff este fiul marelui Johan, simbolul fotbalului olandez. Tatăl i-a murit pe 24 martie 2016, la 68 de ani, de cancer pulmonar. Bunicul său a fost atins și el de maladie.

A trecut peste acele momente de suferință cruntă. Viața a devenit însă insuportabilă în 2024, când a aflat că fiica lui, Danae, are aceeași afecțiune necruțătoare, neștiind dacă va supraviețui.

Acum, tratamentul extrem a rămas în urmă. Și pericolul morții. Tânăra, căreia i s-a descoperit după un an cancerul osos, a supraviețuit.

Jordi Cruyff: „Mintea mea era numai la fiică, la operație, la chimioterapie”

Jordi, 51 de ani, fost atacant la FC Barcelona și Manchester United, ex-director sportiv al Barcelonei și care ar putea fi numit în curând director tehnic la Ajax, a povestit ce a simțit atunci în podcastul The Overlap „Stick to Football”. Invitat de Gary Neville, coleg la United, și de Roy Keane, Ian Wright, Jamie Carragher și Jill Scott. Discuție redată de Marca și Algemeen Dagblad.

Jordi Cruyff vrea să revină în fotbal: foarte probabil, la Ajax Foto: Imago

„Vorbeam cu mai multe cluburi pentru revenirea în antrenorat și, într-o zi, am trăit cel mai dificil episod, când am aflat că fata mea are cancer.

În fotbal, credem mereu că jocul e totul, că e cel mai important lucru din lume. Dar realitatea te lovește în față”, a spus el.

Jordi și fiica sa, Danae Foto: Captură The Overlap

Dintr-odată, fotbalul nu mai exista, dispăruse. „Nu m-am mai uitat la un meci întreg de peste un an. Dacă priveam cinci minute, închideam televizorul, mintea mea era numai la fiică, la operație, la implanturi de titan, la chimioterapie…”.

Jordi Cruyff: „Tata a trăit cinci vieți. Când fiica s-a îmbolnăvit, am fost furios pe lume”

S-a referit și la Johan Cruyff, întorcându-se imediat la Danae.

„Tata a murit de cancer, în 2016, însă am fost împăcat. Tata a trăit cinci vieți și s-a bucurat de fiecare în parte.

Johan Cruyff a cucerit 3 Cupe ale Campionilor Europeni consecutive cu Ajax, în 1971, 1972 și 1973. Și 3 Baloane de Aur (1971, 1973, 1974) Foto: Imago

Nu trebuia să sufere, totuși, când fiica mea s-a îmbolnăvit, am fost furios pe lume”.

Pentru mine, aceasta este ordinea normală: bunic, tată, fiu. Când ordinea se schimbă, nu mai am pace. Spuneam: «Nu e corect. Eu ar trebui să fiu bolnav, nu ea» Jordi Cruyff, fost fotbalist olandez

A continuat: „Apoi, am văzut părinți care își pierduseră cu adevărat copiii și m-am întrebat: «Cine sunt eu să fiu atât de supărat? Nu mă pot plânge, fata mea e încă aici, ar trebui să fiu recunoscător». A fost cea mai dificilă perioadă”.

În fața fiicei afectate de maladie trebuie să fii tare, pentru ca ea să creadă. Ei bine, să fim sinceri, este mai puternică decât mine Jordi Cruyff, fost fotbalist olandez

Fiica lui Jordi: „A trebuit să învăț să merg din nou”

Danae a apărut și ea în emisiune. A observat lacrimile lui Jordi și i-a spus: „Nu, nu plânge, tată, altfel voi plânge și eu”.

Ea râde acum: „Sunt foarte bine, sănătoasă, fericită, e tot ce contează”.

Dragoste de tată Foto: Captură The Overlap

A trecut prin clipe teribile. „A fost o perioadă grea, cu chimioterapie și kinetoterapie, pentru că a trebuit să învăț să merg din nou. Uneori, tata voia să fac kinetoterapie de două ori pe zi, de parcă aș fi fost jucătoare profesionistă de fotbal”.

Uneori, în timpul chimioterapiei, nu mâncam zile întregi și vomitam la fiecare sfert de oră. La un moment dat, eram complet cheală, chiar dacă aveam 18-19 ani, și părul era foarte important pentru mine Danae Cruyff, fiica lui Jordi

Umorul negru și cum au descoperit că Danae avea cancer: „Atunci mi s-a schimbat viața”

Tatăl a intervenit, zâmbind amar: „Întotdeauna îmi spunea chel, puteam să-i zic și eu la fel. Acesta esta felul nostru de a face față situației, cu umor negru, încercam să ne luminăm chipul unul altuia în clipe atât de dificile”.

Jordi și-a amintit că „eram împreună 24 de ore, șapte zile din șapte. Dormeam pe saltea, lângă patul ei. Mă trezeam tresărind înainte să vomite”.

Dezvăluie că au descoperit întâmplător că Danae suferă de cancer. „Am mers la spital într-o vineri după-amiază, pentru că genunchiul ei se bloca”.

Doctorul, renumitul chirurg ortoped catalan Ramon Cugat, trebuia să plece într-o călătorie, dar a pierdut avionul și s-a întors la clinică. A fost șansa tinerei Cruyff, a văzut-o și pe ea chiar în acea zi.

„A examinat genunchiul fiicei și l-am văzut închizând ochii 30 de secunde. Cred că se gândea probabil: «Cum o să-i spun asta?». Ne-a zis: «Nu cred că e genunchiul, vreau doar să investighez puțin mai mult».

După teste, ne-a dat vestea: «Are cancer». Atunci mi s-a schimbat viața. Dar ce noroc am avut că doctorul Cugat a ratat acel zbor și a putut să o vadă!”.

