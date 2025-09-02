Când tenisul trece pe locul 2 Mărturia emoționantă a Jessicăi Pegula despre stopul cardiac suferit de mama ei: „Sora mea a resuscitat-o”
Jessica Pegula și mama sa foto: instagram.com
Când tenisul trece pe locul 2 Mărturia emoționantă a Jessicăi Pegula despre stopul cardiac suferit de mama ei: „Sora mea a resuscitat-o”

Publicat: 02.09.2025, ora 19:01
  • Jessica Pegula (31 de ani, 4 WTA) este în sferturile de finală de la US Open, iar în această seară va lupta pentru un loc în semifinale.
  • Totuși, în ciuda saltului din ultimii ani în carieră, viața sportivei nu a fost atât de ușoară pe cât a părut.

În 2022, mama sa a suferit un stop cardiac, fiind resuscitată inițial chiar de sora sportivei.

Jessica Pegula: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă putem comunica cu ea”

Sportiva a povestit în 2023 momentul dificil prin care a trecut, dar și cum se simte mama sa în urma problemelor cu care s-a confruntat.

„În iunie 2022, tocmai mă întorsesem în Florida de la Roland Garros. Am ajuns în sferturile de finală la simplu și în finală la dublu. Au fost două săptămâni uimitoare, pline de lucruri pozitive, inclusiv intrarea în Top 10 mondial.

La câteva zile după ce am ajuns acasă, am primit un telefon în jurul miezului nopții (de ziua mamei mele) de la sora mea Kelly, care stătea la părinții mei. Ceva nu era în regulă cu mama noastră și se îndrepta spre spital cu o ambulanță.

Mama dormea, iar tata s-a trezit când ea a intrat în stop cardiac și a fost inconștientă o bună perioadă de timp. Sora mea i-a făcut resuscitare cardiopulmonară până a sosit ambulanța…

Chiar dacă nu-i place să-și asume meritul pentru această situație teribilă, ea i-a salvat complet viața, urmată de munca critică efectuată de paramedicii care au sosit și au reușit să-i restabilească ritmul cardiac.

Am locuit în acel spital practic două săptămâni. Am făcut ture, ne-am dus mâncare unul altuia, știam totul, asistentele și doctorii, chiar le știam programul.

A trebuit să-l forțăm pe tata să meargă acasă și să doarmă, dar de cele mai multe ori nu o făcea… Nu voia să se întoarcă la ei acasă decât dacă mama se întorcea cu el…

Deja hotărâsem că voi rata cea mai mare parte a sezonului de iarbă, dar tot voiam să joc la Wimbledon dacă știam că mama e bine. Tata nu voia să joc, dar știam că mama s-ar supăra dacă aș lipsi din cauza ei. Dacă termenul limită ar fi funcționat, aveam să joc.

Din fericire, a făcut mici îmbunătățiri, s-a mutat de la ATI după aproximativ o săptămână într-un centru de îngrijire pentru pacienți internați. Era conștientă, vorbea puțin, dar departe de starea ei normală…

Mama este încă în recuperare. Se confruntă cu o afazie expresivă semnificativă și probleme semnificative de memorie.

Jessica Pegula și mama sa foto: instagram.com Jessica Pegula și mama sa foto: instagram.com
Jessica Pegula și mama sa foto: instagram.com

Poate citi, scrie și înțelege destul de bine, dar are probleme în a găsi cuvintele pentru a răspunde. Este greu de gestionat și necesită multă răbdare să comunici cu ea, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi că încă putem comunica cu ea”, a povestit Jessica Pegula în 2023, potrivit The Players' Tribune.

  • Pegula luptă pentru un loc în semifinale la US Open, contra Barborei Krejcikova (29 de ani, 62 WTA), competiție în care a ajuns în finală în 2024.

