Dinamo dorește să renunțe la serviciile lui Alberto Soro (26 de ani), fotbalist adus la echipă în vara anului trecut.

În partea a doua a sezonului trecut, „câinii” l-au împrumutat pe Soro în Portugalia, la GD Chaves.

Dinamo nu se mai bazează pe Alberto Soro! Ce sumă solicită fotbalistul

Zeljko Kopic a luat decizia de a nu se mai baza pe serviciile mijlocașului spaniol, astfel că formația din „Ștefan cel Mare” caută o soluție pentru a încheia colaborarea cu acesta.

Alberto Soro mai are contract cu Dinamo până în vara anului 2027, iar pentru a pleca de la echipă, fotbalistul spaniol solicită achitarea salariilor până la finalul contractului, conform gsp.ro.

Cum spaniolul câștigă aproximativ 15.000 de euro pe lună, Dinamo ar trebui să îi achite jucătorului peste 300.000 de euro.

În acest context, câinii au 3 variante în cazul lui Soro: să-l împrumute la un alt club, să ajungă la o înțelegere pentru reziliere sau să găsească o echipă interesată de serviciile acestuia, care să-l transfere definitiv.

450.000 de euro este cota lui Alberto Soro, conform Transfermarkt

În acest sezon, deși a fost în lotul echipei, Soro nu a evoluat niciun minut în tricoul alb-roșu. Ultimul său meci jucat pentru Dinamo a fost cel cu Petrolul Ploiești, din Cupa României, partidă disputată pe 18 decembrie.

De asemenea, dacă Soro ar pleca de la Dinamo, clubul ar mai elibera un loc pe listă pentru fotbaliștii străini. În prezent, Dinamo are 12 jucători, limita fiind de 13.

Soro a jucat doar 8 meciuri pentru formația din „Ștefan cel Mare”, fără să reușească să înscrie sau să ofere vreo pasă decisivă.

De-a lungul carierei sale, acesta a mai jucat la Zaragoza, Granada, Vizela și Chaves. Totodată, acesta s-a aflat în lotul celor de la Real Madrid, fără însă să bifeze vreun meci în tricoul „galacticilor”.

