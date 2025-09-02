Probleme la națională Selecționerul României a pierdut un jucător important. Ce înlocuitor a găsit

David Maftei (21 de ani) a fost nevoit să rămână în afara lotului convocat de Costin Curelea pentru acțiunea naționalei U21 din această lună.

Tânărul fundaș s-a accidentat luni seară în victoria celor de la Farul, 2-1, cu Petrolul Ploiești.

România U21 va începe campania de calificare pentru Euro 2027, cu două partide contra selecționatelor din Kosovo și San Marino.

David Maftei a fost exclus din lotul naționalei U21

Accidentat în prima repriză a meciului de luni de la Constanța, Maftei va rata cele două partide ale României U21 din această lună.

Selecționerul Costin Curelea a decis să îl înlocuiască astfel pe Maftei cu Mark Țuțu de la UTA Arad , informează frf.ro.

Naționala U21 va debuta în aceste preliminarii pe 5 septembrie, alături de Kosovo U21, la Iași, de la 18:30 și pe 9 septembrie, în deplasare la San Marino U21, de la 21:30.

Lotul naționalei U21 pentru „dubla” din septembrie

PORTARI

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

FUNDAȘI

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt), Mark Țuțu (UTA Arad);

MIJLOCAȘI

Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

ATACANȚI

Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia)

