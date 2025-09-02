Rebranding în Italia Serie A își schimbă denumirea:  „Ne întoarcem la rădăcinile noastre”
Serie A FOTO: Imago
Rebranding în Italia Serie A își schimbă denumirea: „Ne întoarcem la rădăcinile noastre"

Gabriel Neagu
Publicat: 02.09.2025, ora 18:30
alt-text Actualizat: 02.09.2025, ora 18:30
  • Prima ligă de fotbal din Italia își schimbă denumirea în „Lega Calcio Serie A”.
  • Decizia a fost luată întrucât numele campionatului era prea lung.

4 internaționali români activează, în prezent, în Serie A. Este vorba despre Nicolae Stanciu (Genoa), Răzvan Sava (Udinese), Marius Marin (Pisa) și Mihai Popa (Torino).

Serie A își schimbă denumirea: „Ne întoarcem la rădăcinile noastre”

În acest debut de stagiune, Liga Italiană de Fotbal a decis schimbarea denumirii primului eșalon. Serie A își simplifică numele și reintroduce în acesta cuvântul „calcio” - „fotbal”.

Schimbarea a fost anunțată de Ezio Simonelli, președintele Ligii. Motivul ar fi denumirea prea lungă pe care îl purta competiția până în prezent.

„Am decis să ne schimbăm numele: nu ne vom mai numi «Lega Nazionale Professionisti Serie A», un nume prea lung și dificil.

Ne întoarcem la rădăcinile noastre și, începând de astăzi, ne vom numi din nou «Lega Calcio Serie A».

Punem fotbalul din nou în centrul proiectului nostru: când călătorim prin lume, ne cunosc ca «Serie A» sau «Calcio Italiano», a declarat Ezio Simonelli, potrivit gazzetta.it.

Schimbarea vine la 15 ani după ce Lega Nazionale Professionisti Serie A a fost creată oficial, în urma separării Lega Nazionale Professionisti în două entități separate.

Cealaltă organizație, Lega Nazionale Professionsti B, se ocupă de organizarea diviziei secunde de fotbal din Italia.

Serie A, al treilea cel mai valoros campionat al Europei

Prima ligă din Italia, Serie A, face parte din primele 5 campionate ale Europei, fiind a treilea cea mai valoroasă ligă a continentului, din punct de vedere a valorii loturilor echipelor participante.

Cel mai bine cotat lot din Serie A este cel al vice-campioanei din sezonul precedent, Inter Milano: 707 milioane de euro.

Performanțele echipelor italiene în competițiile continentale au crescut coeficientul campionatului. Astfel, primele 4 clasate din Serie A vor fi calificate automat în faza principală a Ligii Campionilor, din stagiunea următoare.

Ocupanta locului 5 se va califica în următoarea ediție a Europa League, în timp ce locul 6 va asigura participarea în Conference League.

Cea mai titrată echipă din fotbalul italian este Juventus, cu 36 de titluri cucerite. Podiumul este completat de Inter Milano, cu 20 de trofee câștigate, și AC Milan, care a terminat de 19 ori pe prima poziție.

Federația Italiană de Fotbal a fost primul for național care a introdus sistemul de acordare a unei stele pe stema cluburilor.

Pentru fiecare 10 titluri cucerite în Serie A, cluburile primesc dreptul de a adăuga o stea deasupra emblemei. Juventus a fost prima echipă care a primit dreptul de a utiliza steaua deasupra siglei, în 1958.

Campionate
Stranieri
serie a italia schimbare denumire Ezio Simonelli
Media
Campionate
Nationala
Stranieri
