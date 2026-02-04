Ce-a fost în mintea lui Joan Garcia?! FOTO: Neatenția portarului, în meciul cu Albacete, o putea costa scump pe Barcelona

Albacete - Barcelona 1-2. Joan Garcia (24 de ani), portarul catalanilor, a fost protagonistul unui moment amuzant în duelul din sferturile Cupei Spaniei.

Gazdele au beneficiat de un corner, după o greșeală copilărească a lui Garcia.

Barcelona și Albacete s-au întâlnit, marți, în sferturile Cupei Spaniei. Echipa antrenată de Hansi Flick s-a impus cu scorul de 2-1, dar cu mari emoții.

Albacete - Barcelona 1-2 . Joan Garcia, în centrul atenției

În minutul 45 al partidei, Antonio Puertas, mijlocașul lui Albacete, a scăpat pe un contraatac periculos, la scorul de 1-0 în favoarea Barcelonei.

Puertas a sprintat spre poarta apărată de Joan Garcia, dar Ronald Araujo, fundașul catalanilor, l-a ajuns din urmă, și a reușit să protejeze mingea.

În acel moment, Joan Garcia a intervenit și a prins balonul. Fiind mulțumit de intervenția uruguayanului, portarul Barcelonei s-a dus să-l felicite, în afara terenului, acolo unde se afla Araujo în urma contactului cu Puertas.

Fără să-și dea seama, Joan Garcia s-a dus spre Araujo cu mingea în mână, iar cei de la Albacete au primit un corner pentru că portarul ieșise în afara spațiului de joc.

În cele din urmă, Barcelona s-a impus cu scorul de 2-1, grație golurilor marcate de Lamine Yamal ('39) și Ronald Araujo ('59). Pentru Albacete a punctat Javi Moreno ('87).

În semifinalele Cupei Spaniei, Barcelona va juca cu învingătoarea partidei dintre Alaves și Real Sociedad, meci care va avea loc astăzi, de la ora 22:00, în direct pe Prima Sport 3 și Prima Sport 5.

Joan Garcia: „Sunt foarte fericit că pot juca”

Portarul sosit la Barcelona în vara anului trecut, de la Espanyol, a vorbit despre rezultatul meciului cu Albacete.

„În ultimele meciuri, ne-a lipsit eficiența, dar astăzi am avut ocazii. Trebuie să continuăm să lucrăm în acest sens”.

Joan Garcia a continuat: „Sunt foarte fericit că pot juca. Ori de câte ori antrenorul consideră că ar trebui să joc, vreau să demonstrez că pot performa și să-i mulțumesc pentru încrederea acordată”, conform barcauniversal.com.

Suntem foarte fericiți pentru el (n.r. - Ronald Araujo). Ne doream să revină în echipa de start și să joace câteva minute bune, iar el a marcat un gol. Lucrează foarte bine și merită asta Joan Garcia, portar Barcelona

De la sosirea sa la echipa antrenată de Hansi Flick, Joan Garcia a bifat 25 de apariții în tricoul catalanilor. 30 de milioane de euro este cota de piață a portarului, conform transfermarkt.com.

Pentru Barcelona urmează meciul cu Mallorca de sâmbătă, de la ora 17:15, din etapa 23 din La Liga. Partida va putea fi urmărită în direct pe Digi Sport 1.

