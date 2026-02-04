Ce-a fost în mintea lui Joan Garcia?!  FOTO: Neatenția portarului, în meciul cu Albacete, o putea costa scump pe Barcelona +6 foto
Foto: Captură/Reddit
Campionate

Ce-a fost în mintea lui Joan Garcia?! FOTO: Neatenția portarului, în meciul cu Albacete, o putea costa scump pe Barcelona

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 13:34
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 13:39
  • Albacete - Barcelona 1-2. Joan Garcia (24 de ani), portarul catalanilor, a fost protagonistul unui moment amuzant în duelul din sferturile Cupei Spaniei.
  • Gazdele au beneficiat de un corner, după o greșeală copilărească a lui Garcia.

Barcelona și Albacete s-au întâlnit, marți, în sferturile Cupei Spaniei. Echipa antrenată de Hansi Flick s-a impus cu scorul de 2-1, dar cu mari emoții.

„Noi comandăm” Mafia italiană a încercat să se implice în organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina
Citește și
„Noi comandăm” Mafia italiană a încercat să se implice în organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina
Citește mai mult
„Noi comandăm” Mafia italiană a încercat să se implice în organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina

Albacete - Barcelona 1-2. Joan Garcia, în centrul atenției

În minutul 45 al partidei, Antonio Puertas, mijlocașul lui Albacete, a scăpat pe un contraatac periculos, la scorul de 1-0 în favoarea Barcelonei.

Puertas a sprintat spre poarta apărată de Joan Garcia, dar Ronald Araujo, fundașul catalanilor, l-a ajuns din urmă, și a reușit să protejeze mingea.

În acel moment, Joan Garcia a intervenit și a prins balonul. Fiind mulțumit de intervenția uruguayanului, portarul Barcelonei s-a dus să-l felicite, în afara terenului, acolo unde se afla Araujo în urma contactului cu Puertas.

Fără să-și dea seama, Joan Garcia s-a dus spre Araujo cu mingea în mână, iar cei de la Albacete au primit un corner pentru că portarul ieșise în afara spațiului de joc.

Galerie foto (6 imagini)

Joan Garcia le-a acordat un corner gratis celor de la Albacete. Foto: captură/Reddit Joan Garcia le-a acordat un corner gratis celor de la Albacete. Foto: captură/Reddit Joan Garcia le-a acordat un corner gratis celor de la Albacete. Foto: captură/Reddit Joan Garcia le-a acordat un corner gratis celor de la Albacete. Foto: captură/Reddit Joan Garcia le-a acordat un corner gratis celor de la Albacete. Foto: captură/Reddit
+6 Foto
labels.photo-gallery

În cele din urmă, Barcelona s-a impus cu scorul de 2-1, grație golurilor marcate de Lamine Yamal ('39) și Ronald Araujo ('59). Pentru Albacete a punctat Javi Moreno ('87).

În semifinalele Cupei Spaniei, Barcelona va juca cu învingătoarea partidei dintre Alaves și Real Sociedad, meci care va avea loc astăzi, de la ora 22:00, în direct pe Prima Sport 3 și Prima Sport 5.

Joan Garcia: „Sunt foarte fericit că pot juca”

Portarul sosit la Barcelona în vara anului trecut, de la Espanyol, a vorbit despre rezultatul meciului cu Albacete.

„În ultimele meciuri, ne-a lipsit eficiența, dar astăzi am avut ocazii. Trebuie să continuăm să lucrăm în acest sens”.

Joan Garcia a continuat: „Sunt foarte fericit că pot juca. Ori de câte ori antrenorul consideră că ar trebui să joc, vreau să demonstrez că pot performa și să-i mulțumesc pentru încrederea acordată”, conform barcauniversal.com.

Suntem foarte fericiți pentru el (n.r. - Ronald Araujo). Ne doream să revină în echipa de start și să joace câteva minute bune, iar el a marcat un gol. Lucrează foarte bine și merită asta Joan Garcia, portar Barcelona

De la sosirea sa la echipa antrenată de Hansi Flick, Joan Garcia a bifat 25 de apariții în tricoul catalanilor. 30 de milioane de euro este cota de piață a portarului, conform transfermarkt.com.

Pentru Barcelona urmează meciul cu Mallorca de sâmbătă, de la ora 17:15, din etapa 23 din La Liga. Partida va putea fi urmărită în direct pe Digi Sport 1.

Citește și

„Noi comandăm” Mafia italiană a încercat să se implice în organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina
Jocurile Olimpice
12:18
„Noi comandăm” Mafia italiană a încercat să se implice în organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina
Citește mai mult
„Noi comandăm” Mafia italiană a încercat să se implice în organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina
Portarul a fugit la vestiare! Un meci a fost întrerupt 4 minute, după care goalkeeperul s-a întors zâmbind pe teren 
Campionate
12:08
Portarul a fugit la vestiare! Un meci a fost întrerupt 4 minute, după care goalkeeperul s-a întors zâmbind pe teren
Citește mai mult
Portarul a fugit la vestiare! Un meci a fost întrerupt 4 minute, după care goalkeeperul s-a întors zâmbind pe teren 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Cupa Spaniei fc barcelona joan garcia albacete
Știrile zilei din sport
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Superliga
18:08
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Citește mai mult
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
„Potec ia trei salarii plus renta”  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
Special
17:28
„Potec ia trei salarii plus renta” Un fost vicecampion european o acuză și-a mărit salariul. Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
Citește mai mult
„Potec ia trei salarii plus renta”  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Superliga
18:38
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko
Citește mai mult
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Superliga
16:51
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Citește mai mult
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:04
PE PLACUL PATRONULUI FOTO Cum a fost surprins Joao Paulo la primul meci pe banca FCSB-ului: detaliul care a atras atenția
PE PLACUL PATRONULUI FOTO Cum a fost surprins Joao Paulo la primul meci pe banca FCSB-ului: detaliul care a atras atenția
20:31
LIVE FCSB - FC Botoșani, în etapa #25 din Liga 1 » Campioana deschide scorul
LIVE  FCSB - FC Botoșani , în etapa #25 din Liga 1 » Campioana deschide scorul 
19:09
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
20:10
Gâlcă a ridicat tonul Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru”
Gâlcă a ridicat tonul  Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Top stiri din sport
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Special
11:53
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Citește mai mult
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Superliga
13:18
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Citește mai mult
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Diverse
09:59
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Citește mai mult
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Opinii
14:54
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Citește mai mult
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Echipe/Competiții

fcsb 93 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 36 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 28

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
05.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share