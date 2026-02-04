Portarul a fugit la vestiare! Un meci a fost întrerupt 4 minute, după care goalkeeperul s-a întors zâmbind pe teren  +23 foto
Cassio Ramos. Foto: Captură Premiere
Portarul a fugit la vestiare! Un meci a fost întrerupt 4 minute, după care goalkeeperul s-a întors zâmbind pe teren

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 12:08
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 12:08
  • O scenă neobișnuită a avut loc în Brazilia, în timpul meciului din Campionatul Mineiro dintre Betim și Cruzeiro (0-1).
  • Meciul a fost oprit aproximativ patru minute, pentru ca portarul Cassio Ramos (38 de ani) să meargă la vestiar.

La doar două minute de la începutul reprizei a doua, portarul Cassio a ieșit din careu, s-a apropiat de arbitru și i-a comunicat ceva, după care a părăsit terenul alergând spre vestiar.

Meciul dintre Betim și Cruzeiro, întrerupt patru minute, ca portarul Cassio să meargă la vestiar

Meciul a fost oprit aproximativ patru minute, timp în care arbitrul și jucătorii au așteptat revenirea portarului.

Cassio a revenit pe teren cu un zâmbet larg și a gesticulat de parcă ar fi spus: „Ce să fac? A trebuit să merg”.

La întoarcerea pe gazon, a fost tachinat de suporterii din tribune, conform ge.globo.

Galerie foto (23 imagini)

Meciul dintre Betim și Cruzeiro a fost întrerupt timp de patru minute pentru ca portarul să meargă la vestiar. Foto: captură „X” Meciul dintre Betim și Cruzeiro a fost întrerupt timp de patru minute pentru ca portarul să meargă la vestiar. Foto: captură „X” Meciul dintre Betim și Cruzeiro a fost întrerupt timp de patru minute pentru ca portarul să meargă la vestiar. Foto: captură „X” Meciul dintre Betim și Cruzeiro a fost întrerupt timp de patru minute pentru ca portarul să meargă la vestiar. Foto: captură „X” Meciul dintre Betim și Cruzeiro a fost întrerupt timp de patru minute pentru ca portarul să meargă la vestiar. Foto: captură „X”
+23 Foto
Portarul luase un medicament puțin înainte de moment, dar acesta nu și-a făcut efectul, așa că s-a dus la vestiar, conform sports.sbt.com.

La două minute de la startul reprizei secunde, jucătorul cu numărul 1 al echipei Cruzeiro Esporte Clube SAF, domnul Cassio Ramos, mi-a comunicat că nu se simte bine, resimțind o stare de indispoziție și că ar avea nevoie să meargă la vestiarul echipei sale. Partida a fost oprită pentru 4 minute din această cauză. După acest interval, jucătorul s-a întors pe teren și jocul a continuat în mod normal Arbitrul Murilo Misson, în raportul de meci

Arbitrul a acordat zece minute de prelungiri, după această întrerupere, iar în ultimul minut, Matheus Pereira a marcat golul victoriei.

Campionatul Mineiro este un campionat regional din statul Minas Gerais, diferit de liga națională braziliană, Serie A.

Cifrele portarului Cássio Ramos:

  • Corinthians: 698 meciuri, 605 goluri primite, 292 partide fără gol încasat
  • Cruzeiro: 88 meciuri, 75 goluri primite, 34 de partide fără gol încasat
  • Sparta Rotterdam: 14 meciuri, 19 goluri primite, 5 partide fără gol încasat
  • PSV: 5 meciuri, 4 goluri primite, 3 partide fără gol încasat
  • Gremio: un meci, o partidă fără gol încasat

Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
arbitru brazilia cruzeiro cassio ramos betim
stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
