„Noi comandăm” Mafia italiană a încercat să se implice în organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina

Presa italiană dezvăluie că mafia italiană a încercat să intervină în organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina.

Competiția se desfășoară în perioada 6-22 februarie 2026.

În luna mai a anului trecut, Direcţia Italiană de Investigaţii Antimafia (DIA) a descoperit că organizațiile mafiote își îndreptaseră atenția pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de anul acesta.

Mafia italiană își dorea să pună stăpânire pe contracte publice legate de infrastructura competiției.

Mafia italiană a încercat să se infiltreze în organizare JO 2026

„În 2025, Ministerul de Interne a exclus 54 de firme care au candidat pentru lucrări, din cauza presupuselor legături cu organizaţii criminale. Sunt cifre destul de importante”, a declarat Paolo Valenti, specialist în mafia italiană, pentru Ouest-France, citat de news.ro.

În luna octombrie a anului trecut, poliția din Cortina d'Ampezzo a anunțat că au fost arestate trei persoane, suspecte de complicitate pentru implicare ilegală în organizarea Jocurilor Olimpice.

Printre suspecți se aflau și doi ultrași ai lui Lazio, apropiaţi ai membrilor crimei organizate romane. Aceștia voiau să obțină contracte legate de JO și infrastructura competiției: „Aici suntem în Cortina, aici noi comandăm”, au spus ei.

De zeci de ani, mafiile tradiţionale se instalează în nordul Italiei, încercând să se infiltreze în economia legală şi să intercepteze fondurile publice Paolo Valenti, specialist în mafia italiană

Italia încearcă să intervină

Pe lângă autoritățile care se ocupă de implicarea ilegală a mafiei italiene în organizarea Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, au intervenit asociaţiile şi grupurile de cetăţeni.

Printre acestea este vorba și de Libera, o organizație care a creat Open Olympics 26. Acest program are ca scop să asigure transparenţa procedurilor de atribuire a contractelor publice legate de Jocurile Olimpice italiene.

„Riscul de infiltrare criminală există peste tot, nu doar în Italia. Dar aici, în Italia, dispunem de instrumente care ne permit să o detectăm atunci când apare”, a declarat Leonardo Ferrante, membru al consiliului naţional al Libera, pentru The Guardian.

Elisa Orlando, un alt membru al organizației Libera, a declarat:

„Fondazione Milano Cortina este un adevărat abis al transparenţei. Este o problemă tipic italiană. Am constatat acest lucru şi în cazul altor mega-evenimente, cum ar fi Expoziţia Universală de la Milano de acum zece ani”.

Vrem să construim o moştenire civică internaţională şi să creăm o mişcare internaţională pentru transparenţa Jocurilor Olimpice Leonardo Ferrante, membru al consiliului naţional al Libera

În 2014, organizarea Expoziţiei Universale din 2015 a implicat arestări legate de licitaţii trucate.

Vor fi patru ceremonii de deschidere la Jocurile Olimpice

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări, care vor concura pentru 195 de medalii la 16 discipline olimpice.

Din cauza distanței mari dintre locațiile competițiilor, organizatorii vor desfășura patru ceremonii de deschidere: una principală, la Milano, transmisă la nivel global, și alte trei ceremonii secundare, la Cortina d’Ampezzo, Livigno și Predazzo.

România va fi reprezentată de 29 de sportivi la ediția #14 a Jocurilor Olimpice de iarnă.

România a desemnat șapte purtători de drapel, după cum urmează:

Milano : Julia Sauter (patinaj artistic)

: Julia Sauter (patinaj artistic) Livigno : Kata Mandel (snowboard), Alexandru Ștefănescu (schi alpin)

: Kata Mandel (snowboard), Alexandru Ștefănescu (schi alpin) Predazzo : Daniela Toth (sărituri cu schiurile), Paul Pepene (schi fond)

: Daniela Toth (sărituri cu schiurile), Paul Pepene (schi fond) Cortina: Raluca Strămăturaru (sanie), Mihai Tentea (bob)

