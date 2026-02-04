„Noi comandăm” Mafia italiană a încercat să se implice în organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina
Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina
Jocurile Olimpice

„Noi comandăm” Mafia italiană a încercat să se implice în organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 12:18
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 12:19
  • Presa italiană dezvăluie că mafia italiană a încercat să intervină în organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina.
  • Competiția se desfășoară în perioada 6-22 februarie 2026.

În luna mai a anului trecut, Direcţia Italiană de Investigaţii Antimafia (DIA) a descoperit că organizațiile mafiote își îndreptaseră atenția pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de anul acesta.

Mafia italiană își dorea să pună stăpânire pe contracte publice legate de infrastructura competiției.

„Am putea rata play-off-ul” Valeriu Iftime, îngrijorat pentru situația de la  FC Botoșani
Citește și
„Am putea rata play-off-ul” Valeriu Iftime, îngrijorat pentru situația de la FC Botoșani
Citește mai mult
„Am putea rata play-off-ul” Valeriu Iftime, îngrijorat pentru situația de la  FC Botoșani

Mafia italiană a încercat să se infiltreze în organizare JO 2026

„În 2025, Ministerul de Interne a exclus 54 de firme care au candidat pentru lucrări, din cauza presupuselor legături cu organizaţii criminale. Sunt cifre destul de importante”, a declarat Paolo Valenti, specialist în mafia italiană, pentru Ouest-France, citat de news.ro.

În luna octombrie a anului trecut, poliția din Cortina d'Ampezzo a anunțat că au fost arestate trei persoane, suspecte de complicitate pentru implicare ilegală în organizarea Jocurilor Olimpice.

Printre suspecți se aflau și doi ultrași ai lui Lazio, apropiaţi ai membrilor crimei organizate romane. Aceștia voiau să obțină contracte legate de JO și infrastructura competiției: „Aici suntem în Cortina, aici noi comandăm”, au spus ei.

De zeci de ani, mafiile tradiţionale se instalează în nordul Italiei, încercând să se infiltreze în economia legală şi să intercepteze fondurile publice Paolo Valenti, specialist în mafia italiană

Italia încearcă să intervină

Pe lângă autoritățile care se ocupă de implicarea ilegală a mafiei italiene în organizarea Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, au intervenit asociaţiile şi grupurile de cetăţeni.

Printre acestea este vorba și de Libera, o organizație care a creat Open Olympics 26. Acest program are ca scop să asigure transparenţa procedurilor de atribuire a contractelor publice legate de Jocurile Olimpice italiene.

„Riscul de infiltrare criminală există peste tot, nu doar în Italia. Dar aici, în Italia, dispunem de instrumente care ne permit să o detectăm atunci când apare”, a declarat Leonardo Ferrante, membru al consiliului naţional al Libera, pentru The Guardian.

Elisa Orlando, un alt membru al organizației Libera, a declarat:

„Fondazione Milano Cortina este un adevărat abis al transparenţei. Este o problemă tipic italiană. Am constatat acest lucru şi în cazul altor mega-evenimente, cum ar fi Expoziţia Universală de la Milano de acum zece ani”.

Vrem să construim o moştenire civică internaţională şi să creăm o mişcare internaţională pentru transparenţa Jocurilor Olimpice Leonardo Ferrante, membru al consiliului naţional al Libera

În 2014, organizarea Expoziţiei Universale din 2015 a implicat arestări legate de licitaţii trucate.

Vor fi patru ceremonii de deschidere la Jocurile Olimpice

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări, care vor concura pentru 195 de medalii la 16 discipline olimpice.

Din cauza distanței mari dintre locațiile competițiilor, organizatorii vor desfășura patru ceremonii de deschidere: una principală, la Milano, transmisă la nivel global, și alte trei ceremonii secundare, la Cortina d’Ampezzo, Livigno și Predazzo.

România va fi reprezentată de 29 de sportivi la ediția #14 a Jocurilor Olimpice de iarnă.

România a desemnat șapte purtători de drapel, după cum urmează:

  • Milano: Julia Sauter (patinaj artistic)
  • Livigno: Kata Mandel (snowboard), Alexandru Ștefănescu (schi alpin)
  • Predazzo: Daniela Toth (sărituri cu schiurile), Paul Pepene (schi fond)
  • Cortina: Raluca Strămăturaru (sanie), Mihai Tentea (bob)

Citește și

„Am putea rata play-off-ul” Valeriu Iftime, îngrijorat pentru situația de la  FC Botoșani
Superliga
11:23
„Am putea rata play-off-ul” Valeriu Iftime, îngrijorat pentru situația de la FC Botoșani
Citește mai mult
„Am putea rata play-off-ul” Valeriu Iftime, îngrijorat pentru situația de la  FC Botoșani
Inspirat de Trubin Marian Aioani are și „planul B” la Rapid: „Să lucrăm mai mult la finalizarea cu capul”😊
Superliga
10:57
Inspirat de Trubin Marian Aioani are și „planul B” la Rapid: „Să lucrăm mai mult la finalizarea cu capul”😊
Citește mai mult
Inspirat de Trubin Marian Aioani are și „planul B” la Rapid: „Să lucrăm mai mult la finalizarea cu capul”😊

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Jocurile Olimpice italia mafia italiana milano cortina
Știrile zilei din sport
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Superliga
18:08
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Citește mai mult
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
„Potec ia trei salarii plus renta”  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
Special
17:28
„Potec ia trei salarii plus renta” Un fost vicecampion european o acuză și-a mărit salariul. Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
Citește mai mult
„Potec ia trei salarii plus renta”  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Superliga
18:38
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko
Citește mai mult
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Superliga
16:51
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Citește mai mult
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:04
PE PLACUL PATRONULUI FOTO Cum a fost surprins Joao Paulo la primul meci pe banca FCSB-ului: detaliul care a atras atenția
PE PLACUL PATRONULUI FOTO Cum a fost surprins Joao Paulo la primul meci pe banca FCSB-ului: detaliul care a atras atenția
20:31
LIVE FCSB - FC Botoșani, în etapa #25 din Liga 1 » Campioana deschide scorul
LIVE  FCSB - FC Botoșani , în etapa #25 din Liga 1 » Campioana deschide scorul 
19:09
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
20:10
Gâlcă a ridicat tonul Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru”
Gâlcă a ridicat tonul  Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Top stiri din sport
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Special
11:53
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Citește mai mult
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Superliga
13:18
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Citește mai mult
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Diverse
09:59
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Citește mai mult
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Opinii
14:54
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Citește mai mult
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Echipe/Competiții

fcsb 93 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 36 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 28

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
05.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share