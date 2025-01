Explicațiile lui Laporta Președintele Barçei, despre  reacția sa obscenă din cazul Dani Olmo: „Nu am luat pe nimeni de gât”

Joan Laporta (56 de ani) a explicat reacția obscenă pe care a avut-o după ce Consiliul Superior al Sportului din Spania (CSD) a decis că Dani Olmo și Pau Victor vor putea juca temporar pentru Barcelona.

Decizia CSD a fost anunțată cu o oră înainte de meciul pe care echipa catalană l-a disputat în semifinalele Supercupei Spaniei, scor 2-0 cu Athletic Bilbao, pe 8 ianuarie.

La aflarea veștii, Laporta l-a îmbrățișat pe consilierul Enric Masip, iar apoi a făcut un gest obscen.

Joan Laporta: „N-am insultat pe nimeni, nici n-am lovit sau luat pe cineva de gât”

Prezent pe stadionul „King Abdullah” din Jeddah (Arabia Saudită), Laporta a avut o reacție exagerată. Imaginile au fost surprinse de televiziunea spaniolă TV3.

Joan Laporta hace una peineta tras enterarse que el CSD le concedió la cautelar urgente para Dani Olmo y Pau Víctor.



El FC Barcelona es intocable, lo estamos viendo todos, pero nadie hace nada.



El fútbol español es una vergüenza. pic.twitter.com/rGHexwLDsN — Ben Fernandes (@benfeerr) January 8, 2025

„Eram într-o stare de euforie conținută. Realizasem un lucru dificil împotriva tuturor. Am avut o reacție.

În niciun caz nu am insultat pe nimeni, nici nu am lovit sau luat pe cineva de gât... a fost o euforie și o indignare reținută. Aveam suferința în minte.

Am vorbit cu președintele RFEF, care ne-a spus că trebuie să ne dea licența, și am vorbit cu el. Am vorbit despre asta și am clarificat lucrurile.

Eu sunt așa cum sunt, nu-mi place să joc acest rol. Am avut o reacție și asta este", a recunoscut Joan Laporta.

Joan Laporta, după ce Dani Olmo și Pau Victor au primit drept de joc: „Ticăloși, lași, fii de c****!”

Președintele Barcelonei și-a continuat „spectacolul” în loja destinată oficialilor grupării catalane: a lovit cu pumnii și cu picioarele mai multe obiecte și a strigat în mod repetat „fii de c****!”, mesaj îndreptat către Federația și Liga Spaniolă, potrivit Marca.

După ce i-a zărit pe președinții autorităților teritoriale din fotbalul spaniol, Laporta s-a apropiat de ei și i-a numit „ticăloși”, „lași” sau „oameni fără onoare”.