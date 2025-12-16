Lovitură primită de Chivu Un jucător de bază s-a operat și va absenta aproximativ 3 luni
Denzel Dumfries/ Foto: IMAGO
Lovitură primită de Chivu Un jucător de bază s-a operat și va absenta aproximativ 3 luni

  • Denzel Dumfries (29 de ani), fundașul dreapta al lui Inter, formație antrenată de Cristi Chivu, a fost supus unei intervenții chirurgicale la glezna stângă și va lipsi două sau trei luni.

Titular în flancul drept al „nerazzurrilor”, Dumfries s-a accidentat pe 9 noiembrie, într-un succes al celor de la Inter, 2-0, împotriva lui Lazio.

Denzel Dumfries s-a operat și va lipsi cel puțin două luni

Într-un comunicat pe site-ul oficial, Inter a anunțat că fotbalistul olandez a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru stabilizarea gleznei stângi.

„În această după-amiază, Denzel Dumfries a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru stabilizarea gleznei stângi, la clinica Fortius din Londra.

Fundasul olandez va urma un program de reabilitare în următoarele săptămâni”, se arată în comunicatul celor de la Inter.

Potrivit presei din Italia, acesta va fi indisponibil între două și trei luni.

Pentru Cristi Chivu problemele de efectiv sunt unele serioase. În acest moment, îl mai are la dispoziție pe postul de fundaș dreapta doar pe Luis Henrique.

15 apariții și 3 goluri
are Dumfries pentru Inter în acest sezon

Cristi Chivu are șansa de a cuceri primul trofeu alături de Inter

Pentru Cristi Chivu și Inter urmează Final Four-ul Cupei Italiei, competiție ce se va desfășura în Arabia Saudită, la Riyadh, în perioada 18-22 decembrie.

În semifinale, vicecampioana Europei dă piept cu Bologna, în timp ce Napoli și AC Milan luptă între ele pentru un loc în finală.

8
Supercupe ale Italiei are Inter în palmares

Sezonul trecut, „nerazzurrii” au ajuns până în finala Supercupei Italiei, dar au fost învinși de rivala AC Milan, scor 3-2, după ce au condus cu 2-0.

