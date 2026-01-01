Dorit de Barcelona Joao Cancelo este aproape de o despărțire de Al-Hilal și ar putea reveni pe Camp Nou
Joao Cancelo. Foto: Imago
Dorit de Barcelona Joao Cancelo este aproape de o despărțire de Al-Hilal și ar putea reveni pe Camp Nou

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.01.2026, ora 14:47
  • Joao Cancelo (31 de ani) se pregătește să părăsească Al-Hilal în luna ianuarie.
  • FC Barcelona analizează serios varianta readucerii fundașului portughez pe Camp Nou, pentru a întări defensiva.

Al-Hilal și Cancelo ar urma să pună capăt colaborării înainte de termen.

În ultimele ore, oficialii Barcelonei au luat legătura cu anturajul jucătorului pentru a afla condițiile unei eventuale mutări.

Joao Cancelo, aproape de o despărțire de Al-Hilal. Ar putea reveni la Barcelona

Lusitanul ar avea însă și alte opțiuni: este deschis revenirii în Serie A, acolo unde Inter Milano și Juventus monitorizează la rândul lor situația sa.

Cancelo a suferit o accidentare la tendonul bicepsului femural la începutul sezonului și a lipsit câteva luni, fără să apuce să joace în actuala stagiune.

În aceste condiții, antrenorul lui Al-Hilal a decis să mizeze în continuare pe stranierii folosiți în prima parte a campionatului, astfel că fundașul portughez ar fi avut șanse minime la minute și s-a ajuns la concluzia că cea mai bună soluție este despărțirea, conform sport.es.

Deși era legat prin contract de clubul saudit până în iunie 2027, Cancelo este gata să părăsească Orientul Mijlociu la un an și jumătate după transfer, pentru a-și continua cariera la nivel înalt în Europa.

10 milioane de euro
este valoarea fotbalistului portughez, conform transfermarkt.com

În cariera sa, João Cancelo a bifat cele mai multe apariții în tricoul lui Manchester City (154 de meciuri), club alături de care a obținut și cele mai importante performanțe: un trofeu UEFA Champions League și trei titluri de campion în Premier League.

De-a lungul carierei sale, fundașul portughez a mai evoluat la Bayern Munchen, Inter, Juventus, Barcelona, Benfica și Valencia.

De ce îl vrea Barcelona pe Joao Cancelo

Barcelona este în căutarea unui fundaș după ce Andreas Christensen a fost diagnosticat cu ruptură parțială de ligament încrucișat anterior la genunchiul stâng, o accidentare care îl va ține departe de teren aproximativ patru luni.

Danezul se încadrează astfel în categoria accidentărilor de lungă durată, iar clubul ar putea folosi până la 40% din salariul său pentru a înregistra un nou jucător în mercato de iarnă.

Staff-ul îl așteaptă să revină pe Ronald Araujo, care a avut o lună de pauză pentru a se reface mental, după ce le-a cerut șefilor timp pentru a „se reconecta”.

42 de meciuri
a jucat João Cancelo în tricoul Barcelonei în sezonul 2023/24. Portughezul a fost utilizat preponderent ca fundaș dreapta, dar și pe flancul stâng, în perioada în care Balde a fost accidentat

Juventus pregătește o restructurare a lotului pentru a putea lupta la titlu, iar prioritatea o reprezintă întărirea în zona defensivă și pe benzi.

Una dintre variantele analizate pentru postul de fundaș central este românul Radu Drăgușin, în timp ce Joao Cancelo ar reprezenta o soluție solidă pentru benzile laterale.

JUVENTUS fc barcelona al-hilal joao cancelo
