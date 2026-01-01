Dorit de Barcelona Joao Cancelo este aproape de o despărțire de Al-Hilal și ar putea reveni pe Camp Nou

Joao Cancelo (31 de ani) se pregătește să părăsească Al-Hilal în luna ianuarie.

FC Barcelona analizează serios varianta readucerii fundașului portughez pe Camp Nou, pentru a întări defensiva.

Al-Hilal și Cancelo ar urma să pună capăt colaborării înainte de termen.

În ultimele ore, oficialii Barcelonei au luat legătura cu anturajul jucătorului pentru a afla condițiile unei eventuale mutări.

Joao Cancelo, aproape de o despărțire de Al-Hilal . Ar putea reveni la Barcelona

Lusitanul ar avea însă și alte opțiuni: este deschis revenirii în Serie A, acolo unde Inter Milano și Juventus monitorizează la rândul lor situația sa.

Cancelo a suferit o accidentare la tendonul bicepsului femural la începutul sezonului și a lipsit câteva luni, fără să apuce să joace în actuala stagiune.

În aceste condiții, antrenorul lui Al-Hilal a decis să mizeze în continuare pe stranierii folosiți în prima parte a campionatului, astfel că fundașul portughez ar fi avut șanse minime la minute și s-a ajuns la concluzia că cea mai bună soluție este despărțirea , conform sport.es.

Deși era legat prin contract de clubul saudit până în iunie 2027, Cancelo este gata să părăsească Orientul Mijlociu la un an și jumătate după transfer, pentru a-și continua cariera la nivel înalt în Europa.

10 milioane de euro este valoarea fotbalistului portughez, conform transfermarkt.com

În cariera sa, João Cancelo a bifat cele mai multe apariții în tricoul lui Manchester City (154 de meciuri), club alături de care a obținut și cele mai importante performanțe: un trofeu UEFA Champions League și trei titluri de campion în Premier League.

De-a lungul carierei sale, fundașul portughez a mai evoluat la Bayern Munchen, Inter, Juventus, Barcelona, Benfica și Valencia.

De ce îl vrea Barcelona pe Joao Cancelo

Barcelona este în căutarea unui fundaș după ce Andreas Christensen a fost diagnosticat cu ruptură parțială de ligament încrucișat anterior la genunchiul stâng, o accidentare care îl va ține departe de teren aproximativ patru luni.

Danezul se încadrează astfel în categoria accidentărilor de lungă durată, iar clubul ar putea folosi până la 40% din salariul său pentru a înregistra un nou jucător în mercato de iarnă.

Staff-ul îl așteaptă să revină pe Ronald Araujo, care a avut o lună de pauză pentru a se reface mental, după ce le-a cerut șefilor timp pentru a „se reconecta”.

42 de meciuri a jucat João Cancelo în tricoul Barcelonei în sezonul 2023/24. Portughezul a fost utilizat preponderent ca fundaș dreapta, dar și pe flancul stâng, în perioada în care Balde a fost accidentat

Juventus pregătește o restructurare a lotului pentru a putea lupta la titlu, iar prioritatea o reprezintă întărirea în zona defensivă și pe benzi.

Una dintre variantele analizate pentru postul de fundaș central este românul Radu Drăgușin, în timp ce Joao Cancelo ar reprezenta o soluție solidă pentru benzile laterale.

