Înlocuitor pentru Anzor  Craiova l-a transferat pe căpitanul altei echipe din Superliga » Detaliile mutării
Foto: Facebook/Universitatea Craiova
Superliga

Înlocuitor pentru Anzor Craiova l-a transferat pe căpitanul altei echipe din Superliga » Detaliile mutării

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.09.2026, ora 22:22
alt-text Actualizat: 02.09.2026, ora 22:22
  • Universitatea Craiova a oficializat, miercuri, transferul lui Joao Lameira (27 de ani), fostul căpitan al celor de la Oțelul Galați.
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Campioana României s-a mișcat rapid pe piața transferurilor, după ce l-a pierdut pe Anzor Mekvabishvili (25 de ani), care își va continua cariera în MLS, la Chicago Fire.

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Craiova l-a prezentat pe Joao Lameira

„Joao Lameira a intrat în familia leilor din Bănie!

Mijlocașul portughez Joao Lameira a fost achiziționat definitiv de la Oțelul Galați și a semnat un contract valabil pe o perioadă de 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

În vârstă de 27 de ani, Joao a purtat banderola de căpitan a formației gălățene, fiind unul dintre liderii echipei.

Bine ai venit în familia alb-albastră, Joao! Mult succes în tricoul Campioanei României!”, a transmis Craiova pe Facebook.

Dorit în trecut de FCSB și Rapid, Joao Lameira a ajuns în cele din urmă la U Craiova. Mihai Rotaru ar fi scos din buzunar 500.000 de euro pentru a obține semnătura mijlocașului portughez, conform fanatik.ro.

Lameira a oferit și o primă reacție după ce a fost transferat de campioana României.

„Vă salut, «leilor»! Mă bucur că am ajuns la Universitatea Craiova și vă aștept pe stadion. Hai, Craiova!”, a spus jucătorul venit de la Oțelul.

800.000 de euro
este cota de piață a lui Joao Lameira, conform Transfermarkt

Portughezul a ajuns în România în ianuarie 2024, când Oțelul l-a împrumutat de la Baltika Kaliningrad. Ulterior, formația gălățeană l-a cumpărat definitiv și i-a oferit și banderola de căpitan.

  • Leiria, Coimbra, Real SC şi Torreense sunt echipele pentru care Lameira a mai jucat de-a lungul carierei
  • 8 goluri și 3 pase decisive a reușit portughezul în 102 meciuri pentru Oțelul

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