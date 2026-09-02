Unde a ajuns pariul lui Daum Marea speranță a naționalei s-a transferat în Spania!
Bogdan Țîru a evoluat pentru Farul Constanța în 229 de meciuri în toate competițiile, marcând 11 goluri și oferind 2 pase decisive (foto: Sport Pictures)
Superliga

Unde a ajuns pariul lui Daum Marea speranță a naționalei s-a transferat în Spania!

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 02.09.2026, ora 21:38
alt-text Actualizat: 02.09.2026, ora 21:38
  • Bogdan Țîru se anunța ca o mare speranță a fotbalului românesc.
  • Promovat la națională la 22 de ani și 8 luni, fundașul central a fost coleg de generație cu Răzvan Marin în proiectul lui Christoph Daum, selecționer în perioada 2016-2017.
  • Acum, la 32 de ani, Țîru a semnat cu Cultural Leonesa, formație din al treilea eșalon spaniol.
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Bogdan Țîru a fost unul dintre pariurile fostului selecționer Christoph Daum, promovat la echipa națională în 2016, la 22 de ani și 8 luni.

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Bogdan Țîru, pariul lui Christoph Daum din 2016, a ajuns în liga a treia din Spania

În aceeași perioadă, tehnicianul german i-a acordat încredere și lui Răzvan Marin, cu doi ani mai tânăr, devenit rapid o piesă importantă în națională.

În timp ce Marin s-a impus rapid ca titular și avea să devină unul dintre cei mai importanți jucători ai „tricolorilor” din ultimul deceniu, Țîru a rămas la nivelul celor două selecții bifate în mandatul tehnicianului german.

Acum, la 32 de ani, Țîru își continuă cariera în Spania, în al treilea eșalon. Fundașul s-a despărțit de Farul Constanța și a semnat cu Cultural Leonesa, club din liga a treia din Spania, deținut de celebra academie Aspire Academy din Qatar.

Bogdan Țîru a rămas cu cele două selecții din mandatul lui Christoph Daum

Christoph Daum a fost numit selecționer al României în vara lui 2016, iar unul dintre argumentele FRF pentru alegerea tehnicianului german a fost experiența sa în lucrul cu fotbaliști tineri.

Țîru era atunci unul dintre fundașii de perspectivă ai Viitorului lui Gheorghe Hagi. Fusese căpitan la toate loturile naționale de juniori și avea 22 de ani și 8 luni când a primit prima convocare la naționala mare.

A debutat în amicalul cu Rusia

Pentru Țîru, debutul a venit pe 15 noiembrie 2016, într-un amical cu Rusia. A intrat în minutul 90, în locul lui Dragoș Grigore, în partida pierdută de România cu 0-1.

A doua selecție a venit câteva luni mai târziu, în martie 2017, în victoria cu Chile, scor 3-2. A rămas însă la aceste două apariții pentru „tricolori”, chiar dacă a mai fost convocat de Mirel Rădoi, în 2020, când evolua în Polonia, la Jagiellonia.

Christoph Daum a fost selecționerul României în perioada iulie 2016 - septembrie 2017, timp în care i-a pregătit pe tricolori la 10 meciuri, 8 oficiale, din preliminariile CM 2018, și 2 amicale.

Legendarul tehnician german s-a stins din viață, pe 24 august 2024, la vârsta de 70 de ani.

Campion cu Viitorul, apoi experiențe în Polonia și la CFR

Bogdan Țîru a crescut la Academia Hagi și a devenit unul dintre oamenii importanți ai Viitorului.

A făcut parte din echipa care a câștigat titlul în sezonul 2016/17, primul din istoria clubului constănțean.

În ianuarie 2020, după perioade scurte de împrumut la FC Voluntari, fundașul s-a transferat în Polonia, la Jagiellonia Bialystok.

A revenit ulterior în România, unde a jucat la CFR Cluj, după care a trecut din nou prin fotbalul polonez, la Warta Poznan.

S-a despărțit de Farul și s-a transferat la Cultural Leonesa

Farul a anunțat miercuri, 2 septembrie, despărțirea de fundașul central.

„Mulțumim, Bogdan Țîru! Fundașul central Bogdan Țîru nu mai este jucătorul formației noastre. Mulțumim, Bogdan, pentru toate momentele frumoase în tricoul echipei noastre și mult succes mai departe!”, a transmis clubul constănțean.

Țîru nu a stat mult timp fără echipă. Fundașul a semnat din postura de jucător liber cu Cultural Leonesa.

Conform site-ului oficial al clubului spaniol, contractul este valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă unul.

Cultural Leonesa evoluează în Primera Federacion, al treilea eșalon al fotbalului spaniol.

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