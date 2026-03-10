Viitorul lui Hakan Calhanoglu (32 de ani) la Inter este incert.

Formația antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) caută deja un înlocuitor pentru mijlocașul turc și îl are în vizor pe Aleksandar Stankovic (20 de ani), jucătorul celor de la Club Brugge.

Hakan Calhanoglu a fost foarte aproape să se despartă de Inter în vara anului trecut, însă Cristi Chivu l-a convins pe căpitanul naționalei Turciei să rămână pe „Meazza”.

Contractul mijlocașului de 32 de ani este valabil până în iunie 2027, dar nerazzurrii nu au început încă discuțiile pentru o eventuală prelungire.

Inter se gândește la repatrierea lui Aleksandar Stankovic

Măcinat de accidentări, Calhanoglu ar putea părăsi formația din Milano încă din această vară, iar Inter își dorește să-l repatrieze pe Aleksandar Stankovic, fiul legendarului Dejan Stankovic (47 de ani).

Tânărul fotbalist antrenat de Chivu la echipa de tineret a nerazzurrilor a părăsit formația din Serie A în iulie 2025, când a fost transferat de Club Brugge, în schimbul sumei de 9 milioane și jumătate.

Evoluțiile sale i-au impresionat pe oficialii lui Inter, care sunt gata să activeze clauza de răscumpărare a sârbului, în valoare de 23 de milioane de euro. Aceasta va crește la 25 de milioane de euro în 2027 , informează gazzeta.it.

7 goluri și 5 pase decisive are Aleksandar Stankovic în 43 de meciuri jucate pentru Club Brugge în acest sezon

Wesley Sneijder: „Sper ca Inter să-l aducă înapoi acasă”

Recent, legendarul playmaker olandez, care a făcut parte din lotul lui Inter în perioada 2009 - 2013, a acordat un interviu în care a vorbit prestațiile excelente ale lui Stankovic.

„În Olanda urmărim deseori liga belgiană și vedem ce face în fiecare săptămână. Deki (n.r. Dejan Stankovic) nu se va supăra, dar fiul său devine mai puternic decât el.

Sper ca Inter să-l aducă înapoi acasă”, a declarat Wesley Sneijder, citat de tribuna.com.

71 de meciuri a jucat Aleksandar Stankovic sub comanda lui Cristi Chivu, la echipa de juniori al lui Inter

