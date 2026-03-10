Rodri, reclamat la poliție Starul lui Manchester City, acuzat de vecini că a folosit o dronă pentru supraveghere

Rodri (29 de ani), mijlocașul lui Manchester City, a fost reclamat la poliție după ce locatarii unui bloc din centrul Manchesterului l-au acuzat că a folosit o dronă și le-a încălcat intimitatea.

Câștigătorul Balonului de Aur 2024 a fost filmat în timp ce pilota aparatul de zbor de pe balconul apartamentului său, conform dailymail.co.uk.

Locatarii susțin că aparatul a fost observat zburând la mică distanță de ferestrele lor, uneori cu lumini intermitente, și au depus plângeri atât la administrația imobilului, cât și la poliția districtului Greater Manchester.

Potrivit locatarilor, incidentul a determinat o parte dintre ei să contacteze autoritățile și să discute despre situație în grupurile de WhatsApp ale comunității.

Autoritățile au confirmat că sunt la curent cu situația și efectuează verificări.

„Locuiesc cu partenera mea la un etaj înalt și ultimul lucru pe care te aștepți să‑l vezi când te uiți la televizor este o dronă la un metru de fereastră.

Soția mea este foarte neliniștită din cauza asta. Unul dintre avantajele de a locui atât de sus este că nimeni nu te supraveghează, dar acum suntem deranjați de Rodri și de drona lui”, a declarat un locatar pentru presa din Anglia.

Situația a fost adusă în discuție și pe TikTok, unde o utilizatoare s-a plâns că nimeni nu intervine în cazul fotbalistului, fără a ști însă cine este acesta.

„Există un bărbat în blocul de vizavi de mine care pilotează o dronă în jurul clădirii noastre tot timpul. Tot ce face este să se uite pe ferestrele apartamentelor noastre.

Locuiesc lângă o închisoare, deci este ilegal să folosești o dronă în zonă, dar el continuă să facă acest lucru. Blocul nostru știe despre situație și recunoaște că e ilegal, dar nu ia nicio măsură.

Nimeni nu știe cine este sau ce putem face în privința asta. Se pare că oamenii au reclamat la poliție, dar nu s-a întreprins nimic. Uneori mă întreb dacă trebuie să cumpăr și eu o dronă și să o pilotez în dreptul apartamentului lui ca să înțeleagă mesajul”, a spus aceasta.

Rodri a adunat 289 de meciuri pentru Manchester City, în care a reușit 28 de goluri și 32 de pase decisive.

Spaniolul a evoluat anterior la Villarreal și Atletico Madrid și are 59 de selecții pentru echipa națională.

În palmares are un Campionat European, o Ligă a Campionilor, patru titluri în Anglia și două Supercupe UEFA, printre altele.

Conform transfermarkt.com, mijlocașul este cotat la 65 de milioane de euro.

