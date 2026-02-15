„Du-te după Phelps!” El a devenit azi sportivul cu cel mai mult aur în istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă: 9 medalii. „Cel mai mare dintre toți!”

Johannes Hosflot Klaebo, 29 de ani,a câștigat astăzi a 4-a cursă de schi fond la Milano Cortina 2026, proba de 4x7,5 km ștafetă, alături de compatrioții norvegieni.

Klaebo are 9 medalii de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă, record al tuturilor timpurilor: “Olimpicul istoriei”

Ce curse mai poate câștiga la această ediție a Jocurilor. La ultimul Mondial a cucerit 6 din 6!

Johannes Hosflot Klaebo concurează aproape de unul singur. Se luptă cu el și cu timpul.

Domină ca nimeni altul sportul său, schi fond. Și cucerește medalie după medalie. De aur!

Klaebo, unic în istorie

Norvegianul în vârstă de 29 de ani, aflat la a treia ediție a Jocurilor Olimpice, a câștigat astăzi a patra probă la Milano Cortina.

După skiathlon (8 februarie), sprint (10) și 10 km (13), a învins și la 4x7,5 km ștafetă, alături de compatrioții Emil Iversen, Martin Nyenget și Einar Hedegart.

A fost al 9-lea său aur la Jocurile de Iarnă, record al tuturor timpurilor. I-a depășit pe cei cu care împărțea vechiul record: Marit Bjorgen, Bjorn Daehlie (ambii schi fond) și Ole Einar Bjorndalen (biatlon), toți norvegieni, toți cu 8.

“Sunt fericit când te văd concurând”

“E cel mai mare dintre toți!”, a exclamat comentatorul televiziunii norvegiene NRK, imediat după cursă.

“Felicitări, Johannes! Ești olimpicul istoriei. Sunt fericit de fiecare dată când te văd concurând”, i-a transmis Daehlie, potrivit VG.no.

“Mi-ar plăcea să participi și la a patra Olimpiadă. Du-te după Phelps!” a fost mesajul lui Bjorndalen.

Michael Phelps e mult în fața lui. Înotătorul american are 28 de medalii la Jocurile Olimpice de Vară, dintre care 23 de aur.

Klaebo vrea 6 din 6 la Milano Cortina!

Klaebo are 9 titluri și 11 medalii olimpice. Mai poate câștiga însă două probe la această ediție: pe 18 februarie, la sprint pe echipe, și trei zile mai târziu, la cursa de 50 km.

Acum are 4 din 4. La ultimul Campionat Mondial, în 2025, a luat 6 din 6. O poate face și la Milano Cortina?!

