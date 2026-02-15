U Craiova - FCSB 1-0 Victorie uriașă  pentru olteni, care se desprind în vârful clasamentului. FCSB e tot mai departe de play-off

U Craiova - FCSB 1-0. Succes la limită, dar extrem de important pentru oltenii lui Filipe Coelho.

Formația din Bănie se desprinde la 4 puncte de Rapid și Dinamo, respectiv la 13 puncte de campioana FCSB.

Partida din Bănie a început în forță, cu ocazii mari de ambele părți încă din primele minute.

După ocazii ratate de Etim și Bancu, Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 23, cu un șut superb din colțul careului de 16 metri, fără speranțe pentru tânărul Matei Popa.

Prima repriză a mai fost marcată de un penalty cerut de olteni în minutul 41, însă Marian Barbu a considerat că Mora a simulat în duel cu Graovac.

FCSB a forțat egalarea în primele minute ale reprizei secunde, însă mingea a intrat tot în poarta campioanei, prin David Matei. Golul puștiului de la Craiova a fost anulat pentru ofsaid, după 6 minute de analiză la VAR, Barbu fiind chemat să revadă faza la monitorul de la marginea terenului.

Bîrligea a mai semnat câteva ocazii importante pentru FCSB, însă toate loviturile sale de cap au trecut pe lângă poarta lui Popescu.

Atacantul campioanei putea da lovitura în minutul 90+4, după ce a controlat foarte bine mingea în careul advers, însă șutul său plasat trece puțin pe lângă poarta Craiovei.

Oltenii lui Filipe Coelho s-au impus în cele din urmă, consolidându-și poziția de lider în Liga 1, în timp ce FCSB are probleme în accederea în play-off.

VIDEO. Golul marcat de Al Hamlawi în U Craiova - FCSB 1-0

U Craiova - FCSB 1-0

A marcat: Al Hamlawi (23)

Asistență: 25.026 spectatori

Final de meci.

Min. 90+5 - Bîrligea pătrunde incredibil în careu, însă șutul său plasat se duce puțin pe lângă poarta lui Popescu.

Min. 90+1 - Ocazii multiple la poarta oltenilor, încheiate cu șutul lui Olaru, care se duce mult pe lângă poartă.

Min. 90 - Iese Mora, intră Teles.

Min. 89 - Iese Joao Paulo, intră Toma.

Min. 82 - Dublă schimbare la Craiova. Ies Romanchuk și David Matei, intră Stevanovic și Băsceanu.

Min. 80 - Iese Cisotti, intră Oct. Popescu.

Min. 80 - Galben pentru proteste încasat de Screciu.

Min. 76 - Anzor trimite pe poartă din lovitură liberă, însă șutul său violent trece puțin peste transversală.

Min. 71 - Ocazie imensă pentru FCSB. Radunovic a centrat perfect de pe partea stângă, însă Bîrligea trimite cu capul puțin pe lângă poartă.

Min. 65 - Iese Cicâldău, intră Mekvabishvili.

Min. 65 - Ocazie mare pentru Cisotti, care trece incredibil de Rus, însă nu reușește să trimită balonul peste portarul Popescu.

Min. 60 - Golul este anulat după ce arbitrul a revăzut faza la monitorul VAR, fiind nevoit să decidă dacă a fost ofsaid, chiar dacă mingea a venit de la un adversar.

Min. 54 - Gol Craiova! David Matei dublează avantajul gazdelor, după ce a trimis în poarta goală, după un șut respins de Matei Popa, însă reușita este verificată pentru un posibil ofsaid.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Iese Graovac, intră Alhassan în tabăra celor de la FCSB

Pauză la Craiova.

Min. 45 - Galben pentru Valentin Crețu.

Min. 41 - Oltenii cer penalty la un fault al lui Graovac asupra lui Carlos Mora, însă arbitrul Marian Barbu i-a arătat „galben” pentru simulare jucătorului de la Craiova.

Min. 40 - Cicâldău se afla în poziție bună, la 18 metri de poartă, însă șutul său cu piciorul stâng se duce mult pe lângă poarta oaspeților.

Min. 39 - Galben pentru Graovac.

Min. 36 - David Matei scapă spre poarta lui Popa, însă șutul său este blocat la limită de Matei Popa.

Min. 23 - Gol Craiova!!! Al Hamlawi trimite un șut superb din colțul careului de 16 metri, fără speranțe pentru tânărul Matei Popa, după ce a fost lansat de Mora pe partea dreaptă, declanșând nebunia pe „Oblemenco”.

Min. 21 - Bancu acuză dureri mari după un duel cu Vali Crețu, însă jucătorul oltenilor reușește să continue jocul.

Min. 15 - Șansă mare din nou pentru olteni. Mora l-a găsit excelent pe Bancu în careu, însă lovitura de cap a fundașului lateral se duce puțin peste poarta lui Popa.

Min. 8 - Galben pentru Bîrligea, după o simulare în preajma careului advers.

Min. 6 - Ocazie mare pentru FCSB după doar un minute. Șutul lui Lixandru de la mare distanță este scos incredibil de Popescu.

Min. 5 - Unu la una la ocazii. Bîrligea trimite și el puternic de la marginea careului, însă mingea sa șterge transversala porții.

Min. 2 - Ocazie imensă pentru Craiova. Etim trimite în forță din interiorul careului, după o centare perfectă a lui Al Hamlawi, însă minge trece pe lângă poarta lui Popa.

Min. 1 - Start de pe partidă pe „Oblemenco”.

Imnul Craiovei, cântat de suporterii olteni:

Echipele de start:

U Craiova: I. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Matei, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Etim

I. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Matei, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Etim Rezerve: Isenko, Lung, Ștefan, Badelj, Stevanovic, Fălcușan, Mekvabishvili, Crețu, Mogoș, Teles, Houri, Băsceanu

Isenko, Lung, Ștefan, Badelj, Stevanovic, Fălcușan, Mekvabishvili, Crețu, Mogoș, Teles, Houri, Băsceanu Antrenor: Filipe Coelho

Filipe Coelho FCSB: M. Popa - Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Lixandru, Joao Paulo - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

M. Popa - Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Lixandru, Joao Paulo - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea Rezerve: Târnovanu, Udrea, Zima, Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa

Târnovanu, Udrea, Zima, Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Stadion : „Ion Oblemenco”

: „Ion Oblemenco” Arbitru: Barbu Marian. Asistenți: Neacșu George Florin și Vornicu Adrian. Arbitru VAR: Bîrsan Marcel. Arbitru AVAR: Marica Mihai Marius

Reporterii GOLAZO.ro Vlad Nedelea și Theodor Jumătate sunt la stadionul „Ion Oblemenco”, unde discută despre marele derby al etapei.

U Craiova a vândut aproximativ 14.000 de bilete, la care se mai alătură 4.000 de abonați, dar și suporterii oaspeților.

Filipe Coelho: „Va fi cu siguranță un meci diferit”

În mandatul lui Filipe Coelho, Universitatea Craiova a pierdut o singură dată în campionat: pe 1 februarie 2026, 1–4 cu Farul. În restul celor 9 partide, oltenii au strâns șase victorii și trei rezultate de egalitate.

„Va fi cu siguranță un meci diferit, împotriva campioanei. Vom da tot ce avem mai bun, vrem să câștigăm, iar conexiunea dintre suporteri și echipă va fi foarte importantă.

Trebuie să demonstrăm în fiecare zi că vrem să câștigăm și nu contează adversarul, nu contează poziția noastră în clasament, pentru că deja am fost pe locul patru, pe trei și, cred, chiar și pe doi”, a declarat Coelho.

Elias Charalambous: „Fiecare meci din campionat este o finală”

Ultimul succes al oltenilor în campionat datează din 6 mai 2024, când Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB cu 2-0.

„Pentru noi fiecare meci din campionat este o finală și vom trata și meciul de duminică ca pe o finală.

Jucăm cu o echipă bună. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a câștiga cele trei puncte duminică”, a spus Charalambous.

Liderul Ligii 1 se așteaptă la un număr de peste 20.000 de suporteri prezenți în tribune

Peluza Nord Craiova nu a fost prezentă la partida de joi din Cupa României, ca formă de protest împotriva formatului competiției, însă va reveni lângă echipă.

41 de dueluri au avut loc între cele două echipe, din 2014 încoace, în principala competiție internă: Universitatea Craiova a câștigat de 7 ori, FCSB s-a impus în 27 de partide, iar alte 7 meciuri s-au încheiat la egalitate, conform lpf.ro.

