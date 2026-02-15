Teme pentru Chivu Arrigo Sacchi a vorbit despre punctele slabe ale lui Inter și i-a oferit un sfat antrenorului român: „Riscă să compromită rezultatul” +10 foto
Arrigo Sacchi. Foto: Imago
Campionate

Teme pentru Chivu Arrigo Sacchi a vorbit despre punctele slabe ale lui Inter și i-a oferit un sfat antrenorului român: „Riscă să compromită rezultatul”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.02.2026, ora 15:24
  • Inter Milano - Juventus 3-2. Arrigo Sacchi (79 de ani), fostul mare antrenor al lui AC Milan și al naționalei Italiei, a analizat problemele echipei lui Cristi Chivu.

Sacchi, în analiza publicată în Gazzetta dello Sport, a ales să insiste mai mult pe erorile echipei lui Chivu decât pe eliminarea controversată a lui Kalulu.

Veste bună pentru Mititelu Planul de concordat al FCU Craiova a fost aprobat.  Obiectivul anunțat de patronul oltenilor
Citește și
Veste bună pentru Mititelu Planul de concordat al FCU Craiova a fost aprobat. Obiectivul anunțat de patronul oltenilor
Citește mai mult
Veste bună pentru Mititelu Planul de concordat al FCU Craiova a fost aprobat.  Obiectivul anunțat de patronul oltenilor

Arrigo Sacchi a vorbit despre punctele slabe ale lui Inter și i-a oferit un sfat lui Chivu

Meciul s-a decis în prelungiri, după ce Inter a evoluat din minutul 42 cu un jucător în plus, în urma eliminării extrem de contestate a lui Kalulu, decizie a arbitrului La Penna despre care Sacchi lasă de înțeles că ar merita sancțiuni serioase.

„O victorie de pus în ramă, dacă ne gândim la sprintul pentru titlu, pentru nerazzurri, mai ales că Milan, aflată pe locul doi, este la opt puncte distanță, chiar dacă are un meci mai puțin.

Sunt aspecte la care Chivu va trebui să lucreze pentru a atinge un nivel foarte înalt, mai ales în perspectiva meciurilor din Liga Campionilor.

Trebuie eliminate anumite «amnezii» care riscă să compromită rezultatul. Uneori e ca și cum se stinge lumina. De ce?”, se întreabă fostul antrenor, în Gazzetta dello Sport, citat de tuttomercatoweb.com.

Neatenție, prea multă lejeritate, poziționarea greșită a jucătorilor în interiorul careului. Ce aștepta Luis Henrique? Cum poți să fii surprins de incursiunea unui adversar care vine din spate? Impresia este că, în anumite momente, linia defensivă a lui Inter nu percepe pericolul Arrigo Sacchi

Dacă defensiva a fost criticată, compartimentul ofensiv a primit laude, în special tânărul Pio Esposito.

„Introducerea lui Pio Esposito a fost decisivă pentru golul de 2-1. Acest băiat este o resursă importantă pentru Inter și pentru fotbalul italian, și spun asta gândindu-mă, evident, și la națională”

Aș spune că Inter a dat un impuls important în lupta pentru Scudetto, însă Juve a demonstrat că poate lupta de la egal la egal (dacă armele sunt egale…) și că un loc în zona Ligii Campionilor este pe deplin la îndemâna ei”.

FOTO: Bucuria lui Chivu la golul victoriei

Bucuria lui Cristi Chivu la golul victoriei, în Inter - Juventus 3-2 / foto: capturi Prima Sport
Bucuria lui Cristi Chivu la golul victoriei, în Inter - Juventus 3-2 / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (10 imagini)

Bucuria lui Cristi Chivu la golul victoriei, în Inter - Juventus 3-2 / foto: capturi Prima Sport Bucuria lui Cristi Chivu la golul victoriei, în Inter - Juventus 3-2 / foto: capturi Prima Sport Bucuria lui Cristi Chivu la golul victoriei, în Inter - Juventus 3-2 / foto: capturi Prima Sport Bucuria lui Cristi Chivu la golul victoriei, în Inter - Juventus 3-2 / foto: capturi Prima Sport Bucuria lui Cristi Chivu la golul victoriei, în Inter - Juventus 3-2 / foto: capturi Prima Sport
+10 Foto
labels.photo-gallery

Cu succesul din derby-ul de duminică, gruparea lui Cristi Chivu a ajuns la 12 victorii în ultimele 13 partide în Serie A, singurul pas greșit fiind remiza cu Napoli, campioana en titre, scor 2-2.

Inter luptă în continuare pe trei fronturi, fiind calificată și în play-off-ul Ligii Campionilor, unde o va întâlni pe Bodo/Glimt, tur-retur, primul meci fiind chiar marți, 18 februarie, de la 22:00.

În Cupa Italiei, „nerazzurrii” au ajuns în semifinale, unde vor înfrunta Como, formația lui Cesc Fabregas.

Citește și

Semnul făcut de Chivu Antrenorul lui Inter a avut un mesaj special după victoria din derby: cui i-a fost adresat
Campionate
14:24
Semnul făcut de Chivu Antrenorul lui Inter a avut un mesaj special după victoria din derby: cui i-a fost adresat
Citește mai mult
Semnul făcut de Chivu Antrenorul lui Inter a avut un mesaj special după victoria din derby: cui i-a fost adresat
„Ori trebuia să fie la muncă, ori cu iubita” Comentatorii  nu s-au putut opri din râs când au văzut cum a venit un suporter la Liverpool - Brighton
Campionate
13:31
„Ori trebuia să fie la muncă, ori cu iubita” Comentatorii nu s-au putut opri din râs când au văzut cum a venit un suporter la Liverpool - Brighton
Citește mai mult
„Ori trebuia să fie la muncă, ori cu iubita” Comentatorii  nu s-au putut opri din râs când au văzut cum a venit un suporter la Liverpool - Brighton

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Kaja Kallas, răspuns acid la discursul lui Rubio de sâmbătă și o ironie la adresa Statelor Unite: „Interesant” – VIDEO
Kaja Kallas, răspuns acid la discursul lui Rubio de sâmbătă și o ironie la adresa Statelor Unite: „Interesant” – VIDEO
Kaja Kallas, răspuns acid la discursul lui Rubio de sâmbătă și o ironie la adresa Statelor Unite: „Interesant” – VIDEO
JUVENTUS Inter Milano Cristi Chivu Arrigo Sacchi
Știrile zilei din sport
U Craiova - FCSB 1-0 Victorie uriașă  pentru olteni, care se desprind în vârful clasamentului. FCSB e tot mai departe de play-off
Superliga
15.02
U Craiova - FCSB 1-0 Victorie uriașă pentru olteni, care se desprind în vârful clasamentului. FCSB e tot mai departe de play-off
Citește mai mult
U Craiova - FCSB 1-0 Victorie uriașă  pentru olteni, care se desprind în vârful clasamentului. FCSB e tot mai departe de play-off
Semnul făcut de Chivu Antrenorul lui Inter a avut un mesaj special după victoria din derby: cui i-a fost adresat
Campionate
15.02
Semnul făcut de Chivu Antrenorul lui Inter a avut un mesaj special după victoria din derby: cui i-a fost adresat
Citește mai mult
Semnul făcut de Chivu Antrenorul lui Inter a avut un mesaj special după victoria din derby: cui i-a fost adresat
„Vreau FCSB în play-off!”  Dinamovistul Stoinov abia așteaptă meciurile cu rivala + Moment amuzant: ce nume a rostit când a fost întrebat de secretul apărării
Superliga
15.02
„Vreau FCSB în play-off!” Dinamovistul Stoinov abia așteaptă meciurile cu rivala + Moment amuzant: ce nume a rostit când a fost întrebat de secretul apărării
Citește mai mult
„Vreau FCSB în play-off!”  Dinamovistul Stoinov abia așteaptă meciurile cu rivala + Moment amuzant: ce nume a rostit când a fost întrebat de secretul apărării
„Du-te după Phelps!” El a devenit azi sportivul cu cel mai mult aur în istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă: 9 medalii. „Cel mai mare dintre toți!”
Jocurile Olimpice
15.02
„Du-te după Phelps!” El a devenit azi sportivul cu cel mai mult aur în istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă: 9 medalii. „Cel mai mare dintre toți!”
Citește mai mult
„Du-te după Phelps!” El a devenit azi sportivul cu cel mai mult aur în istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă: 9 medalii. „Cel mai mare dintre toți!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:37
Charalambous s-a enervat Întrebarea care l-a scos din sărite pe antrenorul de la FCSB: „Nu vreau!”
Charalambous s-a enervat Întrebarea care l-a scos din sărite pe antrenorul de la FCSB: „Nu vreau!”
22:48
Cristian Geambașu Al Naibii Hamlawi!
Cristian Geambașu Al Naibii Hamlawi!
23:28
CÂRȚU-SHOW DUPĂ 1-0 CU FCSB VIDEO. Președintele Craiovei, întrerupt de Mihai Stoica la interviu: „Prietenul meu!” » Surpriză: unde a văzut finalul de meci
CÂRȚU-SHOW DUPĂ 1-0 CU FCSB VIDEO. Președintele Craiovei, întrerupt de Mihai Stoica la interviu: „Prietenul meu!” » Surpriză: unde a văzut finalul de meci
23:47
De ce s-a înfuriat Coelho VIDEO. Antrenorul Craiovei a explicat la conferință motivul reacției furibunde de pe teren: „Asta m-a enervat”
De ce s-a înfuriat Coelho VIDEO. Antrenorul Craiovei a explicat la conferință motivul reacției furibunde de pe teren: „Asta m-a enervat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Top stiri din sport
Îi cere Olguței să ia măsuri Soția lui Aurel Țicleanu a publicat mesajele oribile primite de ex-fotbalistul Craiovei: „Atacuri de o josnicie rară!”
Superliga
15.02
Îi cere Olguței să ia măsuri Soția lui Aurel Țicleanu a publicat mesajele oribile primite de ex-fotbalistul Craiovei: „Atacuri de o josnicie rară!”
Citește mai mult
Îi cere Olguței să ia măsuri Soția lui Aurel Țicleanu a publicat mesajele oribile primite de ex-fotbalistul Craiovei: „Atacuri de o josnicie rară!”
Scandal la Man. United Un coproprietar a fost nevoit să își ceară scuze după ce a afirmat că Marea Britanie ar fi „colonizată de imigranți”. Ce mesaj a apărut la stadion
Campionate
15.02
Scandal la Man. United Un coproprietar a fost nevoit să își ceară scuze după ce a afirmat că Marea Britanie ar fi „colonizată de imigranți”. Ce mesaj a apărut la stadion
Citește mai mult
Scandal la Man. United Un coproprietar a fost nevoit să își ceară scuze după ce a afirmat că Marea Britanie ar fi „colonizată de imigranți”. Ce mesaj a apărut la stadion
„Ori trebuia să fie la muncă, ori cu iubita” Comentatorii  nu s-au putut opri din râs când au văzut cum a venit un suporter la Liverpool - Brighton
Campionate
15.02
„Ori trebuia să fie la muncă, ori cu iubita” Comentatorii nu s-au putut opri din râs când au văzut cum a venit un suporter la Liverpool - Brighton
Citește mai mult
„Ori trebuia să fie la muncă, ori cu iubita” Comentatorii  nu s-au putut opri din râs când au văzut cum a venit un suporter la Liverpool - Brighton
„Părinții au avut lacrimi în ochi” Bajraktarevic ne înfruntă și în Liga Națiunilor.  Tulburător, despre Bosnia, război și golul cu România
Nationala
15.02
„Părinții au avut lacrimi în ochi” Bajraktarevic ne înfruntă și în Liga Națiunilor. Tulburător, despre Bosnia, război și golul cu România
Citește mai mult
„Părinții au avut lacrimi în ochi” Bajraktarevic ne înfruntă și în Liga Națiunilor.  Tulburător, despre Bosnia, război și golul cu România

Echipe/Competiții

fcsb 82 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 30 rapid 18 Universitatea Craiova 71 petrolul ploiesti 14 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
16.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share