Teme pentru Chivu Arrigo Sacchi a vorbit despre punctele slabe ale lui Inter și i-a oferit un sfat antrenorului român: „Riscă să compromită rezultatul”

Inter Milano - Juventus 3-2. Arrigo Sacchi (79 de ani), fostul mare antrenor al lui AC Milan și al naționalei Italiei, a analizat problemele echipei lui Cristi Chivu.

Sacchi, în analiza publicată în Gazzetta dello Sport, a ales să insiste mai mult pe erorile echipei lui Chivu decât pe eliminarea controversată a lui Kalulu.

Arrigo Sacchi a vorbit despre punctele slabe ale lui Inter și i-a oferit un sfat lui Chivu

Meciul s-a decis în prelungiri, după ce Inter a evoluat din minutul 42 cu un jucător în plus, în urma eliminării extrem de contestate a lui Kalulu, decizie a arbitrului La Penna despre care Sacchi lasă de înțeles că ar merita sancțiuni serioase.

„O victorie de pus în ramă, dacă ne gândim la sprintul pentru titlu, pentru nerazzurri, mai ales că Milan, aflată pe locul doi, este la opt puncte distanță, chiar dacă are un meci mai puțin.

Sunt aspecte la care Chivu va trebui să lucreze pentru a atinge un nivel foarte înalt, mai ales în perspectiva meciurilor din Liga Campionilor.

Trebuie eliminate anumite «amnezii» care riscă să compromită rezultatul. Uneori e ca și cum se stinge lumina. De ce?”, se întreabă fostul antrenor, în Gazzetta dello Sport, citat de tuttomercatoweb.com.

Neatenție, prea multă lejeritate, poziționarea greșită a jucătorilor în interiorul careului. Ce aștepta Luis Henrique? Cum poți să fii surprins de incursiunea unui adversar care vine din spate? Impresia este că, în anumite momente, linia defensivă a lui Inter nu percepe pericolul Arrigo Sacchi

Dacă defensiva a fost criticată, compartimentul ofensiv a primit laude, în special tânărul Pio Esposito.

„Introducerea lui Pio Esposito a fost decisivă pentru golul de 2-1. Acest băiat este o resursă importantă pentru Inter și pentru fotbalul italian, și spun asta gândindu-mă, evident, și la națională”

Aș spune că Inter a dat un impuls important în lupta pentru Scudetto, însă Juve a demonstrat că poate lupta de la egal la egal (dacă armele sunt egale…) și că un loc în zona Ligii Campionilor este pe deplin la îndemâna ei”.

FOTO: Bucuria lui Chivu la golul victoriei

Cu succesul din derby-ul de duminică, gruparea lui Cristi Chivu a ajuns la 12 victorii în ultimele 13 partide în Serie A, singurul pas greșit fiind remiza cu Napoli, campioana en titre, scor 2-2.

Inter luptă în continuare pe trei fronturi, fiind calificată și în play-off-ul Ligii Campionilor, unde o va întâlni pe Bodo/Glimt, tur-retur, primul meci fiind chiar marți, 18 februarie, de la 22:00.

În Cupa Italiei, „nerazzurrii” au ajuns în semifinale, unde vor înfrunta Como, formația lui Cesc Fabregas.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport