Transfer șocant în Premier League Ex-căpitanul lui Liverpool, aproape de o mutare la rivală!

Jordan Henderson (36 de ani), fostul căpitan al celor de la Liverpool, este aproape de un transfer la Chelsea în această vară.

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Revenit în Premier League în urmă cu an, la Brentford, după aventurile din Arabia Saudită și Olanda, veteranul englez ar putea semna acum cu rivala fostei sale echipe.

Jordan Henderson ar putea semna cu Chelsea în această vară

Pe lângă încrederea acordată jucătorilor tineri, londonezii ar intenționa să aducă și un jucător experimentat pentru viitorul sezon.

Lider în vestiarul Angliei la CM 2026, chiar dacă nu a bifat decât 6 minute, Henderson a devenit acum ținta lui Chelsea și ar putea ajunge pe Stamford Bridge, în mod gratuit, informează thesun.co.uk.

Chelsea nu e însă singurul club interesat de ex-căpitanul de la Liverpool, alte două echipe din Premier League fiind în cursă pentru semnătura acestuia.

În această vară, „albaștrii” au plătit o sumă incredibilă, 138 de milioane de euro, pentru transferul lui Morgan Rogers de la Aston Villa.

492 de meciuri a bifat Henderson în tricoul lui Liverpool, în toate competițiile, reușind 38 de goluri și 55 de pase decisive

Alături de formația de pe Anfield, Henderson a cucerit Liga Campionilor și Supercupa Europei în 2019, Premier League în 2020, respectiv Cupa și Supercupa Angliei, ambele în 2022.

Henderson a ajuns la Liverpool în 2011, pentru 18 milioane de euro, pe care „cormoranii” le plăteau către Sunderland.

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