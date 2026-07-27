Haos în Italia Paolo Maldini a demisionat de la Federație după doar 16 zile. Scandalul „Rusia-Pirlo” a fost fatal pentru fostul mare jucător
Campionate

Haos în Italia Paolo Maldini a demisionat de la Federație după doar 16 zile. Scandalul „Rusia-Pirlo” a fost fatal pentru fostul mare jucător

alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 22:06
alt-text Actualizat: 27.07.2026, ora 22:45
  • Haos fără precedent în fotbalul Italian. Paolo Maldini, directorul tehnic al Federației Italiene de Fotbal (FIGC), și Leonardo, consilierul său, au decis să demisioneze la doar 16 zile după ce au fost numiți în funcție.
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Presa din Italia scrie că amândoi și-au dat demisia din cauza unor neînțelegeri în cadrul FIGC, inclusiv cu președintele Giovanni Malago, cu privire la venirea lui Andrea Pirlo în funcția de selecționer.

Maldini fusese numit director tehnic pe 11 iulie și primise sarcina de a reconstrui echipa națională. I se alăturase și fostul internațional brazilian Leonardo, în funcția de consilier.

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Maldini demisionează din funcția de director tehnic al Federației

Maldini este cel care a insistat pentru numirea lui Pirlo în fruntea naționalei Italiei, care a ratat calificarea la ultimele trei turnee finale ale Cupei Mondiale, scrie Sky Italia.

Cu toate acestea, legăturile lui Pirlo cu Fonbet, unul dintre cele mai importante branduri de pariuri sportive din Rusia, au stârnit îndoieli la nivelul conducerii Federației, președintele acesteia, Giovanni Malago, fiind deosebit de neliniștit de această colaborare. În cele din urmă, Malago a respins numirea lui Pirlo.

La finalul unei întâlniri organizate luni la sediul Federației, Giancarlo Abete, președintele Serie A, a prezentat subiectele discutate.

„Întâlnirea de astăzi a început cu negocierile cu Guardiola și apoi cu recomandarea lui Pirlo. Ulterior, au apărut problemele bine cunoscute, activități despre care federația nu avea cunoștință în momentul luării acestei decizii”, a precizat Abete, potrivit Gazzetta dello Sport.

Acesta a oferit lămuriri și despre demisiile lui Maldini și Leonardo.

„Să le numim demisii, dar nu cred că au fost oficializate încă. Am aflat despre asta chiar când ieșeam din biroul președintelui. Până acum 45 de minute, luam în considerare alternativele propuse de antrenor și de consilier. Acum trebuie să o luăm de la zero cu un proiect serios”, a concluzionat el.

Pirlo este ambasador al firmei și a participat, în luna mai, la un eveniment organizat de Fonbet la Moscova, apariție care a stârnit reacții critice în Italia și Ucraina, potrivit repubblica.it.

Printre cei care l-au criticat atunci pe Pirlo s-a numărat și ucraineanul Vladyslav Heraskevych, skeletonistul căruia Comitetul Internațional Olimpic i-a interzis să concureze la Jocurile Olimpice Milano-Cortina după ce a purtat o cască pe care apăreau imaginile prietenilor săi uciși în război.

„După ce am aflat aseară (n.red. - duminică) că nu mai sunt candidat pentru echipa națională a Italiei, simt că este de datoria mea să clarific anumite aspecte. Le mulțumesc lui Maldini și Leonardo.

Le cunosc competența, seriozitatea și dragostea pe care au dedicat-o întotdeauna fotbalului italian.

Îmi pare rău că o alegere de natură sportivă a fost atrasă atât de repede într-o confruntare publică, ajungându-se să mi se atribuie semnificații și intenții care nu îmi aparțin.

Dragostea pentru Italia nu depinde de o funcție. Face parte din istoria mea, din identitatea mea și va continua să mă însoțească mereu”, a transmis Andrea Pirlo într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Roberto Mancini preia Italia?

Aceste demisii au creat o incertitudine imensă cu privire la viitorul echipei naționale a Italiei.

Potrivit lui jurnalistului italian Gianluca Di Marzio, fostul internațional italian Giorgio Chiellini l-ar putea înlocui pe Paolo Maldini în funcția de director tehnic, în timp ce candidatul preferat al federației pentru postul de antrenor principal este Roberto Mancini.

Mancini a mai condus naționala între 2018 și 2023, reușind să câștige Euro 2020, singura performanță notabilă a Italiei din ultimii 20 de ani, după CM 2006. Italianul și-a încheiat contractul cu Al-Sadd la finalul sezonului trecut.

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