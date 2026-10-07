Jorge Jesus, replică pentru Ronaldo Ce a spus selecționerul Portugaliei după  explicațiile starului despre conflictul de la națională
Jorge Jesus
Campionate

Jorge Jesus, replică pentru Ronaldo Ce a spus selecționerul Portugaliei după explicațiile starului despre conflictul de la națională

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 15:57
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 15:57
  • Jorge Jesus (72 de ani), selecționerul Portugaliei, a reacționat după comunicatul lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), în care acesta a explicat conflictul recent de la națională.
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Starul lusitan a părăsit baza de pregătire de la Copenhaga miercurea trecută, după ce selecționerul l-a anunțat că nu va evolua nici în partida cu Danemarca din Liga Națiunilor.

Anterior nu jucase nici cu Norvegia, ci doar în primul meci, cu Țara Galilor.

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Reacția lui Jorge Jesus după mesajul lui Cristiano Ronaldo

La scurt timp după ce starul Portugaliei a transmis un comunicat în care a oferit mai multe explicații privind tensiunile recente de la națională, Jorge Jesus a reacționat:

„Eram la meciul Portugaliei U21. Nu am avut timp să-l citesc. Acum am timp să o fac”, a spus antrenorul, conform goal.com.

Marți seara, reprezentativa U21 a Portugaliei a învins Cehia U21 în preliminariile Euro 2027, scor 2-0.

Jorge Jesus a avut o nouă apariție publică miercuri în care a explicat că a citit mesajul postat de Cristiano Ronaldo:

Am citit comunicatul, iar acum, așa cum fac în fiecare zi, merg la federație să muncesc, să mă gândesc la echipă și la națională”, a declarat selecționerul Portugaliei, citat de abola.pt.

Cristiano Ronaldo: „Oricât de mult ar durea, să-mi spună adevărul”

După numeroasele scenarii apărute, legendarul fotbalist a explicat exact cum au stat lucrurile, și-a prezentat scuze fanilor și coechipierilor pentru plecarea sa, însă îl acuză ferm pe Jesus că nu și-a respectat promisiunile.

„Mi-a spus că voi juca primul și ultimul meci și că, din motive de pregătire fizică, va face întotdeauna trei-patru schimbări pe meci.

Atunci mi-a prezentat varianta de a nu călători cu echipa națională în Norvegia și Danemarca. Mi-a propus să joc primul meci și să rămân în Portugalia, pentru a mă alătura din nou echipei înainte de meciul de la Dragão.

Spre surprinderea mea absolută, selecționerul m-a întrebat dacă aș fi de acord să joc 30 de minute. Eram complet concentrat pe recuperarea mea fizică, integrat alături de colegii mei ca de obicei și mă gândeam că nu voi juca în acea zi. Nicio problemă.

Restul îl știți cu toții. M-am încălzit încă de la pauză, am văzut cum treceau minutele și nu am fost chemat.

Selecționerul nu și-a respectat cuvântul dat.

(...) La finalul meciului, voiam doar ca totul să se termine cu victoria și să rămân singur. Nu m-am dus să salut suporterii. O greșeală care îmi revine exclusiv mie și care nu ar fi trebuit să se întâmple.

Îmi cer scuze față de portughezii care ne-au susținut intens acolo, îmi cer scuze față de suporteri și îmi cer scuze față de cei care, fără a fi portughezi, s-au deplasat acolo pentru a mă vedea și pe care i-am dezamăgit.

(...) După 48 de ore am avut o discuție, eu, selecționerul și Simão Coutinho (n.r. actualul director sportiv al clubului Al-Nassr și un apropiat al lui Ronaldo), întrucât el fusese cel care urmărise discuțiile noastre din august.

A fost un moment profund, foarte direct, fără niciun fel de filtru.

Am convenit că exista o singură modalitate de a pune capăt acestei „afaceri”: ca selecționerul să repete ceea ce tocmai îmi spusese acolo, în privat, în prezența lui Simão Coutinho, dar în sala de presă.

(...) Niciuna dintre aceste declarații nu spunea, așadar, că selecționerul mi-ar fi cerut măcar scuze.

Era a doua oară când nu-și respecta cuvântul dat.

Am decis să părăsesc cantonamentul fără să mai aștept vreo altă încălcare a cuvântului dat. Pentru mine, adevărul rămâne în continuare cel mai important lucru în relația dintre oameni. Oricât de mult ar durea, să-mi spună adevărul”, a explicat Ronaldo, potrivit record.pt.

Comunicatul integral al lui Cristiano Ronaldo poate fi citit AICI.

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