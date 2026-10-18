„Mă ocup cu reciclarea și fierul vechi” Fostul fundaș, de 5 ori campion, are o poveste de viață aparte

Jose Carlos (61 de ani), de 5 ori campion al Portugaliei cu FC Porto, se ocupă în acest moment cu tăierea și comercializarea oțelului și a fierului.

Fostul fundaș a vorbit și despre perioada petrecută la Porto și despre cum reușea să înscrie multe goluri.

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Jose Carlos a evoluat pentru FC Porto timp de 7 sezoane, timp în care a cucerit 5 titluri în Portugalia, o Cupă și trei Supercupe.

Acesta a marcat 25 de goluri în 101 meciuri pentru clubul portughez și a fost, un timp îndelungat, fundașul cu cele mai multe reușite din istoria lui Porto.

Jose Carlos are cu totul altă ocupație după retragerea din fotbal: „Viața merge înainte…”

Jose Carlos locuiește acum în Rio de Janeiro, Brazilia, și se ocupă cu tăierea și comercializarea oțelului și a fierului.

„Sunt originar din statul Goias, dar locuiesc în Rio de Janeiro de când m-am întors din Portugalia. Mă ocup cu reciclarea și fierul vechi. Este un sector complet diferit, fără nicio legătură cu fotbalul.

În acest moment, vorbesc cu dumneavoastră în timp ce tai vagoane vechi de tren, abandonate. Lucrez cu tăierea și comercializarea oțelului și a fierului. Viața merge înainte...”, a declarat Jose Carlos, conform abola.pt.

Fostul fundaș a dezvăluit ulterior și care era secretul pentru golurile pe care le marca:

„Executam foarte bine loviturile libere și am profitat de acest lucru pentru a marca multe goluri. În plus, mă descurcam bine și la jocul aerian. La Gil Vicente am marcat multe goluri și din penalty.

M-am bucurat că alți jucători de la FC Porto au reușit să-mi depășească recordul, pentru că asta arată că evoluează, dar nu ascund nici faptul că am fost puțin trist când am pierdut statutul de fundaș central cu cele mai multe goluri marcate (n.r. - râde).

Totuși, în ziua de azi, cred că este mult mai ușor să marchezi decât în trecut. Pe vremuri, noi, fundașii centrali, urcam în careul advers doar la cornere. Acum, toate fazele sunt exersate, iar la loviturile libere urcă toată lumea.

Să ne uităm la Arsenal, care este extraordinară la fazele fixe. La fel și FC Porto… Pe vremea mea, aceste lucruri erau antrenate prea puțin. Modernizarea fotbalului a avut un efect benefic, permițând fundașilor să marcheze mai multe goluri”, a adăugat Carlos.

Au un fundaș central bun, titular la echipa națională a țării sale: Bednarek! A avut evoluții foarte bune atât la Porto, cât și la naționala Poloniei. Îmi place mult, mi se pare un lider adevărat. Jose Carlos, fost jucător la Porto

Jucătorul remarcat de Jose Carlos este Jan Bednarek (30 de ani), fundașul central polonez de la Porto. Acesta a jucat 9 meciuri în acest sezon, reușind un singur gol.

Bednarek evoluează la clubul portughez din vara anului trecut, când a fost cumpărat de la Southampton în schimbul sumei de 7,5 milioane de euro.

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