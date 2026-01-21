Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul echipei Benfica, a vorbit despre numirea antrenorilor fără experiență pe banca echipelor importante din Europa.

Juventus - Benfica se joacă astăzi, de la ora 22:00, și va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 3.

La conferința premergătoare duelului din Liga Campionilor, Jose Mourinho a fost întrebat despre numirea lui Luciano Spalletti la Juventus, din octombrie anul trecut, când l-a înlocuit pe Igor Tudor.

Jose Mourinho: „Sunt surprins când văd un antrenor fără experiență”

„The Special One” a răspuns întrebării primite cu un „atac” la adresa tinerilor antrenori.

„Dacă aș avea ocazia în viitor, aș veni pe banca Juventus. Eu sunt surprins când văd un antrenor fără experiență la cârma unui club important , nu dacă Max (n.r. - Allegri) merge la Milan, Luciano (n.r. - Spalletti) semnează cu Juventus sau Gasp (n.r. - Gasperini) ajunge la Roma…”, a declarat Jose Mourinho, conform gazzetta.it.

Jose Mourinho a continuat și a vorbit despre relația pe care o are cu Luciano Spalletti, antrenorul clubului Juventus.

„Dar ce interes ar putea exista pentru noi acum, când se joacă Juventus - Benfica? Vă interesează pe voi (n.r. - jurnaliștii), nu pe cei care fac meseria noastră.

Ce contează este că îl respect pe Luciano pentru munca sa și pentru persoana care este. Mă aștept la multă calitate, pentru că echipele sale au avut-o întotdeauna: Spalletti este un antrenor excelent, are o cultură fotbalistică, vrea să joace și să câștige”, a adăugat Mourinho, care a luat tripla cu Inter în 2010.

Luciano spune că atunci când sunt acolo, nivelul crește? Nivelul huiduielilor... Am mai fost aici (n.r. - pe stadionul lui Juventus) cu Inter, Roma și Manchester United, dar Inter contează Jose Mourinho, antrenor Benfica

Juventus - Benfica. Jose Mourinho, despre meciul din Liga Campionilor: „Trebuie să câștigăm”

Jose Mourinho a prefațat și duelul cu Juventus, din etapa 7 din grupa principală din Liga Campionilor.

„Este o finală ca oricare alta. Există presiune, dar dacă un egal este suficient, paradoxal, vom avea dificultăți psihologice, în timp ce știm că trebuie să câștigăm.

Trebuie să câștigăm, trebuie să o facem pentru a ajunge în ultimul meci cu șanse de calificare în play-off. Este mai bine pentru tensiune, deoarece, pentru noi, nu va exista loc pentru altceva decât victorie.

Suntem Benfica, suntem o echipă plină de jucători accidentați, dar cei care sunt aici cunosc semnificația trecutului nostru”, a mai spus Jose Mourinho.

Înaintea duelului direct, Benfica se află pe locul 28, cu doar 6 puncte acumulate, în timp ce Juventus ocupă poziția 17, cu 9 puncte.

