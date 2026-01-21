Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”

Gareth Bale (36 de ani), fost mare jucător al celor de la Real Madrid, a vorbit despre scurtul mandat al lui Xabi Alonso pe banca „galacticilor”.

Tehnicianul spaniol a condus formația „blanco” timp de 8 luni, fiind înlocuit apoi cu Alvaro Arbeloa.

Xabi Alonso s-a despărțit de Real Madrid în urma finalei din Supercupa Spaniei, pierdută, scor 2-3, în fața Barcelonei, iar galezul Gareth Bale a identificat greșelile pe care le-a comis tehnicianul.

Gareth Bale: „Trebuie să gestionezi egourile din vestiar”

Fostul atacant al madrilenilor e de părere că Alonso nu a greșit din punct de vedere tactic, ci a gestionat eronat un vestiar plin de vedete.

„Este un antrenor incredibil. A câștigat ceea a câștigat la Bayer Leverkusen, a cucerit trofee, a antrenat echipa incredibil de bine.

Dar, nu sunt deloc surprins de ce s-a întâmplat. Venind la Real Madrid, nu trebuie să fii antrenor, trebuie să fii manager. Trebuie să gestionezi egourile din vestiar. Trebuie să răsfeți acele egouri. Nu trebuie să faci atâtea lucruri tactice.

În vestiar sunt superstaruri care pot schimba meciurile într-o clipă. Deci, da, se vede că este un antrenor și un tactician foarte bun, dar la Madrid, evident, asta nu a funcționat”, a declarat Bale, potrivit marca.com.

101 milioane de euro a plătit Real Madrid în 2013, pentru transferul lui Gareth Bale de la Tottenham

Gareth Bale a adunat un palmares impresionant în perioada petrecută la Real Madrid, cucerind de 5 ori Liga Campionilor, de 3 ori titlul în La Liga, un trofeu Copa del Rey și de 3 ori Supercupa Europei.

