Ce transferuri pregătește Atletico Un fost jucător de la Dinamo e pe lista formației lui Diego Simeone, alături de alte două nume importante 

Aleix Garcia (28 de ani), fostul jucător al celor de la Dinamo, ar putea ajunge la Atletico Madrid în această iarnă.

Mijlocașul spaniol este legitimat în prezent la Bayer Leverkusen, formație la care a ajuns în vara lui 2024.

Atletico Madrid caută întăriri serioase pentru a doua jumătate a sezonului și are pe listă trei jucători din campionate de top, printre care și Aleix Garcia, trecut pe la Dinamo în urmă cu câțiva ani.

Aleix Garcia, pe lista de transferuri a celor de la Atletico Madrid

Oficialii lui Atletico Madrid sunt în permanentă căutare de noi jucători, iar Mateu Alemany, directorul sportiv al clubului se află în prezent la Paris, pentru a negocia transferul lui Kang-in Lee, de la PSG.

O țintă ulterioară a madrilenilor este și Aleix Garcia, fostul mijlocaș spaniol trecut pe la Dinamo, aflat în prezent la Bayer Leverkusen.

Garcia ar putea ajunge sub comanda lui Diego Simeone, pentru o sumă cuprinsă între 20 și 25 de milioane de euro, informează as.com.

Aleix a ajuns la Dinamo în 2020, liber de contract de la Manchester City, bifând doar 8 apariții în tricoul „câinilor”, pentru ca apoi să părăsească echipa după câteva luni, în ianuarie 2021, tot liber de contract, pentru un transfer la Eibar.

Cotat la doar două milioane de euro când evolua pentru „alb-roșii”, mijlocașul a ajuns la o cotă de 25 de milioane de euro, între 2021 și 2024, după o evoluție impresionantă la Girona.

20 de milioane de euro este cota de piață a lui Aleix Garcia, în prezent, potrivit transfermarkt.com

Al treilea jucător aflat pe lista lui Atletico este brazilianul Ederson, mijlocașul celor de la Atalanta, pentru care spaniolii ar intenționa să plătească în jur de 50 de milioane de euro.

