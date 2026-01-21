Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Marius Șumudică
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood

Ștefan Neda
Publicat: 21.01.2026, ora 20:21
Actualizat: 21.01.2026, ora 20:37
  • Al-Okhdood - Al Riyadh 2-2. Formația lui Marius Șumudică a obținut doar un punct în partida din etapa #17 a campionatului din Arabia Saudită.
  • Tehnicianul a ratat victoria „la mustață”, echipa sa fiind egalată în al cincilea minut de prelungire.

Al-Okhdood a întâlnit miercuri una dintre principalele contracandidate pentru menținerea în primul eșalon din Arabia Saudită, însă gruparea lui Șumudică are în continuare mari probleme.

Al-Okhdood - Al-Riyadh 2-2. Egal pentru Marius Șumudică în ultimul meci din Arabia Saudită

Cele două formații se află pe primele două locuri retrogradabile, iar rezultatul de egalitate nu le ajută foarte mult pe niciuna dintre ele.

Al-Riyadh a deschis scorul în minutul 26, prin Toze, iar Șumudică a avut probleme și mai mari după eliminarea Tokmac Nguen, care a văzut al doilea „galben” în minutul 47.

Cu toate acestea, Al-Okhdood a reușit să răstoarne rezultatul în inferioritate, prin „dubla” reușită de fundașul central Al Rubaie, în minutele 62 și 86.

Imediat, Șumudică le-a făcut semn jucătorilor săi să se calmeze și să gestioneze bine finalul de meci:

Victoria părea aproape, însă oaspeții au reușit să dea lovitura în prelungiri, prin Haroun, care a înscris un gol senzațional în minutul 90+5, iar Marius Șumudică rămâne cu doar un succes în primele 4 meciuri de la preluarea echipei.

Astfel, ambele formații au rămas pe locurile de retrogradare, singura avantajată de rezultat fiind Damac, care rămâne la un punct deasupra liniei roșii, chiar și în cazul unui eșec cu Al-Nassr.

Îmi felicit jucătorii, pentru că nu e ușor să joci atâta timp în inferioritate numerică. Nu înțeleg de ce s-au dat atâtea minute de prelungiri, nu era niciun motiv să fie 9! Echipa a jucat 13 meciuri înainte de sosirea mea și a acumulat 5 puncte, în timp ce eu am avut 4 meciuri și am acumulat 4 puncte, iar acesta este un indicator bun Marius Șumudică, după meci

