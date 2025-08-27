Budescu a semnat Fostul campion al Ligii 1 s-a transferat la Arsenal Tunari, în Liga 2

Constantin Budescu (36 de ani), fostul jucător de la Astra, FCSB și Petrolul, a semnat cu Arsenal Tunari, în Liga 2.

Budescu a evoluat ultima dată în Liga 1 la FC Buzău, unde a disputat 24 de partide, în care a înscris cinci goluri și a oferit un assist, în sezonul 2024-2025.

Budescu s-a transferat la Arsenal Tunari

Budescu a semnat acum cu Arsenal Tunari, echipă proaspăt promovată în liga secundă, care l-a prezentat drept „cel mai titrat jucător din istoria clubului”.

„Magician la Arsenal! Zi importanta pentru fotbalul din Tunari! Constantin Budescu este noul nostru fotbalist. «Budi» a semnat cu Arsenal si devine cel mai titrat jucator din istoria clubului.

Budescu are 300 de jocuri în Liga 1 și 100 de goluri, iar pentru echipa națională a jucat de 15 ori si a înscris 5 goluri. În fotbalul românesc, Budi a câștigat titlul de campion, Cupa României si Supercupa, toate cu Astra Giurgiu.

Budescu mai are și 21 de jocuri în Europa League si 5 goluri marcate. Noul nostru jucător va evolua cu numărul 50 pe spate . Bun venit în familia noastră!”, a notat clubul, pe rețelele de socializare.

Cifrele lui Constantin Budescu:

Astra Giurgiu : 235 meciuri, 86 goluri, 82 pase decisive

: 235 meciuri, 86 goluri, 82 pase decisive FCSB : 48 meciuri, 15 goluri, 13 pase decisive

: 48 meciuri, 15 goluri, 13 pase decisive Petrolul : 35 meciuri, 9 goluri, 7 pase decisive

: 35 meciuri, 9 goluri, 7 pase decisive Farul : 29 meciuri, 8 goluri, 9 pase decisive

: 29 meciuri, 8 goluri, 9 pase decisive Al-Shabab : 24 meciuri, 8 goluri, 6 pase decisive

: 24 meciuri, 8 goluri, 6 pase decisive FC Buzău : 24 meciuri, 5 goluri, 1 pasă decisivă

: 24 meciuri, 5 goluri, 1 pasă decisivă Damac FC : 12 meciuri, 0 goluri, 4 pase decisive

: 12 meciuri, 0 goluri, 4 pase decisive Voluntari : 11 meciuri, 2 goluri, 1 pasă decisivă

: 11 meciuri, 2 goluri, 1 pasă decisivă DL Yifang: 4 meciuri, 0 goluri, 1 pasă decisivă

15 selecții a avut Constantin Budescu la echipa națională, în care a reușit să înscrie cinci goluri

Budescu a părăsit Gloria Buzău în urma unui conflict, după ce antrenorul Ilie Stan a hotărât să nu mai conteze pe serviciile sale.

Ca urmare, mijlocașul nu a mai evoluat în niciun meci oficial din februarie.

Tunari se află pe locul 19 în Liga 2, cu doar două puncte acumulate după patru meciuri.

Programul celor de la Tunari în următoarele cinci partide:

30 august: Tunari - Voluntari

13 septembrie: CSM Slatina - Tunari

20 septembrie: Tunari - Afumați

27 septembrie: Poli Iași - Tunari

4 octombrie: Tunari - Metalul Buzău

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport