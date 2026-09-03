Pus la zid de Mourinho Nu-l iartă pe jucătorul lui Real Madrid prins beat la volan: „Toți fac greșeli, dar când se adună e altceva”

Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul echipei Real Madrid, a avut un discurs tranșant în cazul lui Raul Asencio (23 de ani).

Fundașul a fost condamnat pentru că a condus sub influența alcoolului.

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Incidentul s-a petrecut pe 16 august. Jucătorul lui Real Madrid a fost oprit atunci de poliție în sudul Gran Canariei pentru un control de rutină. A avut o alcoolemie de aproape patru ori mai mare decât limita legală!

Jose Mourinho despre Raul Asencio: „Toți fac greșeli, dar e altceva când acestea se adună”

Tehnicianul portughez a transmis un mesaj clar: statutul de jucător al lui Real Madrid vine cu responsabilități care nu se opresc la porțile bazei de pregătire.

„Am vorbit cu el când am ajuns, despre unele lucruri din trecut. De când am venit, nu mai discut despre situații din afara sportului.

La Valdebebas (n.r. - baza clubului) este un profesionist exemplar, când era în formă, nimeni nu se antrena mai mult și mai bine decât el. Acum este primul care ajunge și ultimul care pleacă.

Dar un jucător al Real Madrid este jucător al Real Madrid 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână și 12 luni pe an. Tot ce faci în afara clubului ține în continuare de Real Madrid. Continuă să afecteze prestigiul unui club care este de neatins.

Nu sunt mulțumit. Toți fac greșeli, dar e altceva când acestea se adună”, a spus Mourinho înainte de meciul cu Betis, potrivit marca.com.

În acest sezon, Raul Asencio nu a bifat nicio apariție pentru Real Madrid, din cauza unei accidentări.

Clubul a deschis un dosar. Atât timp cât dosarul este deschis, eu îl consider jucător al Real Madrid. Este accidentat și va rămâne așa încă vreo două săptămâni. Acest lucru mă ajută să nu fiu implicat în această problemă. Jose Mourinho, antrenor Real Madrid

În Spania, atunci când valoarea în aerul expirat depășește 0,60 mg/l, fapta nu mai este considerată o simplă abatere, ci devine infracțiune. În urma testării lui Raul Asencio, aparatul a indicat 0,90 mg/l alcool în aerul expirat.

Fundașul și-a recunoscut fapta. A primit o amendă de 14.400 de euro și i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de opt luni.

Raul Asencio (Foto: IMAGO)

Ce alte „greșeli” a mai făcut Raul Asencio

Raul Asencio va fi judecat în alt caz alături de alți trei foști jucători ai lui Real Madrid, Ferran Ruiz, Juan Rodriguez și Andres Garcia, într-un dosar în care sunt acuzați de:

două infracțiuni de divulgare a secretelor și infracțiuni împotriva vieții private;

o infracțiune privind distribuirea de materiale pornografice cu minori.

Asencio nu a participat la acele fapte, nici la realizarea înregistrării, însă este acuzat de o presupusă infracțiune privind distribuirea imaginilor explicite cu o fată de 16 ani.

34 de meciuri a jucat Raul Asencio în sezonul trecut pentru Real Madrid. A marcat 2 goluri și a oferit o pasă decisivă

Presupusul incident a avut loc pe 15 iunie 2023, la Mogán, în Gran Canaria, și a fost raportat Gărzii Civile spaniole la 6 septembrie 2023 de către mama fetei.

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