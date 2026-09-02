- Raul Asencio (23 de ani), fundașul central al lui Real Madrid, a fost condamnat pentru că a condus sub influența alcoolului, în urmă cu două săptămâni.
- Spaniolul a avut o alcoolemie de aproape patru ori mai mare decât limita legală.
Incidentul s-a petrecut pe 16 august. Jucătorul lui Real Madrid a fost oprit atunci de poliție în sudul Gran Canariei pentru un control de rutină.
Raul Asencio, condamnat! Alcoolemie de 4 ori peste limita legală!
Deși Asencio nu conducea cu viteză și nu fusese implicat într-un accident rutier, acesta a fost oprit de poliție. În urma testării, jucătorul de la Real Madrid a înregistrat o alcoolemie de 0,90 mg/l alcool în aerul expirat, conform marca.com.
Este o alcoolemie de aproape patru ori mai mare peste limita legală din Spania, de 0,25 mg/l. Raul Asencio a primit astfel o amendă de 14.400 de euro și i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de opt luni.
În Spania, atunci când valoarea în aerul expirat depășește 0,60 mg/l, fapta nu mai este considerată o simplă abatere, ci devine infracțiune. Ulterior, Raul Asencio și-a recunoscut fapta.
Raul Asencio va fi judecat în alt caz alături de alți trei foști jucători ai lui Real Madrid, Ferran Ruiz, Juan Rodriguez și Andres Garcia, într-un dosar în care sunt acuzați de:
- două infracțiuni de divulgare a secretelor și infracțiuni împotriva vieții private;
- o infracțiune privind distribuirea de materiale pornografice cu minori.
Asencio nu a participat la acele fapte, nici la realizarea înregistrării, însă este acuzat de o presupusă infracțiune privind distribuirea imaginilor.
Presupusul incident a avut loc pe 15 iunie 2023, la Mogán, în Gran Canaria, și a fost raportat Gărzii Civile spaniole la 6 septembrie 2023 de către mama fetei, care avea 16 ani la momentul respectiv.
În acest sezon, Raul Asencio nu a bifat nicio apariție pentru Real Madrid, sub conducerea noului antrenor Jose Mourinho, din cauza unei accidentări.