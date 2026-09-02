Asencio, condamnat! Fundașul lui Real Madrid, alcoolemie  de 4 ori peste limita legală!
Raul Asencio
Campionate

Asencio, condamnat! Fundașul lui Real Madrid, alcoolemie de 4 ori peste limita legală!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.09.2026, ora 20:25
  • Raul Asencio (23 de ani), fundașul central al lui Real Madrid, a fost condamnat pentru că a condus sub influența alcoolului, în urmă cu două săptămâni.
  • Spaniolul a avut o alcoolemie de aproape patru ori mai mare decât limita legală.
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Incidentul s-a petrecut pe 16 august. Jucătorul lui Real Madrid a fost oprit atunci de poliție în sudul Gran Canariei pentru un control de rutină.

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Raul Asencio, condamnat! Alcoolemie de 4 ori peste limita legală!

Deși Asencio nu conducea cu viteză și nu fusese implicat într-un accident rutier, acesta a fost oprit de poliție. În urma testării, jucătorul de la Real Madrid a înregistrat o alcoolemie de 0,90 mg/l alcool în aerul expirat, conform marca.com.

Este o alcoolemie de aproape patru ori mai mare peste limita legală din Spania, de 0,25 mg/l. Raul Asencio a primit astfel o amendă de 14.400 de euro și i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de opt luni.

În Spania, atunci când valoarea în aerul expirat depășește 0,60 mg/l, fapta nu mai este considerată o simplă abatere, ci devine infracțiune. Ulterior, Raul Asencio și-a recunoscut fapta.

20 de milioane de euro
este cota de piață a lui Raul Asencio, conform Transfermarkt

Raul Asencio va fi judecat în alt caz alături de alți trei foști jucători ai lui Real Madrid, Ferran Ruiz, Juan Rodriguez și Andres Garcia, într-un dosar în care sunt acuzați de:

  • două infracțiuni de divulgare a secretelor și infracțiuni împotriva vieții private;
  • o infracțiune privind distribuirea de materiale pornografice cu minori.

Asencio nu a participat la acele fapte, nici la realizarea înregistrării, însă este acuzat de o presupusă infracțiune privind distribuirea imaginilor.

Presupusul incident a avut loc pe 15 iunie 2023, la Mogán, în Gran Canaria, și a fost raportat Gărzii Civile spaniole la 6 septembrie 2023 de către mama fetei, care avea 16 ani la momentul respectiv.

În acest sezon, Raul Asencio nu a bifat nicio apariție pentru Real Madrid, sub conducerea noului antrenor Jose Mourinho, din cauza unei accidentări.

34 de meciuri
a jucat Raul Asencio în sezonul trecut pentru Real Madrid. A marcat 2 goluri și a oferit o pasă decisivă

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