Arbitrii au ajutat Barcelona?! Detalii suspecte din „Cazul Negreira”, scandalul șefului arbitrilor spanioli plătit 17 ani de clubul catalan. Ce riscă Barca
Luis Suarez și arbitrul Antonio Mateu Lahoz, la un meci din 2015. Foto: Imago
27.05.2026, ora 15:05
27.05.2026, ora 15:13
  • Scandalul care inflamează Spania arată ce s-a întâmplat cu „centralii” iberici în perioada în care Barcelona i-a achitat 8,4 milioane de euro fostului vicepreședinte al Comitetului Tehnic al Arbitrilor.
„Cazul Negreira” a fost declanșat pe 15 februarie 2023. Atunci s-a aflat că Barcelona i-a plătit 8,4 milioane de euro lui Jose Maria Enriquez Negreira timp de 17 ani, între 2001 și 2018, perioadă în care acesta era vicepreședintele Comitetului Tehnic al Arbitrilor spanioli (CTA). Deținea funcția din 1994.

Clubul blaugrana și doi foști președinți, Josep Maria Bartomeu și Sandro Rosell, au fost acuzați că au achitat acea sumă (prin diferite firme, inclusiv ale fiului lui Negreira) pentru a obține favorurile arbitrilor.

Catalanii s-au apărat susținând că scopul era doar obținerea unor analize ale arbitrilor.

Închisoare și amenzi. Dar Barcelona nu riscă retrogradarea sau trofee retrase

Potrivit Marca, dosarul e încă în faza de anchetă preliminară. Procesul ar dura mai mulți ani și ar putea avea ca efect pedepse cu închisoarea pentru cei acuzați, amenzi și sancțiuni administrative pentru club.

Dar, precizează jurnalul iberic, Barcelona nu riscă să i se retragă trofee sau să fie retrogradată, cum s-a întâmplat în scandalurile din Italia, de exemplu.

Totuși, dacă va fi găsită vinovată în ancheta UEFA, ar putea fi exclusă din cupele europene, nu doar amendată.

Subiectul principal al investigației, Jose Maria Enriquez Negreira, în vârstă de 80 de ani, nu participă la proces, după ce medicii au ajuns la concluzia că simptomele de demență au devenit semnificative.

Arbitrii cu care Barcelona a câștigat mai mult și Real a pierdut mai mult

Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, susține că a fost „corupție”, numindu-i pe catalani „los Negreira boys” și anunțând că va depune la UEFA un dosar de 500 de pagini împotriva Barcei.

Răspunsul lui Joan Laporta: „Acest caz nu e corupție sportivă”.

Marca a cercetat meciurile interne între 2001 și 2018 și a ajuns la concluzia că nici cifrele nu pot dovedi corupția. Unele sunt chiar contra Barcelonei.

Dar altele atrag atenția, favorizând gruparea roș-albastră.

Iată o parte dintre cifrele descoperite de cotidianul madrilen.

PUNCTELE

  • Barca a câștigat 1.429 de puncte, în timp ce Real a câștigat 1.417. 
  • Diferența de 12 puncte în 646 de partide înseamnă 0,016 puncte pe meci. 

ARBITRI

  • Echipa catalană și-a depășit media de victorii și de puncte cu 15 arbitri. Cu 5 dintre ei, Alberto Undiano Mallenco, Antonio Mateu Lahoz, Miguel Angel Ayza, Jose Maria Sanchez Martinez și Ricardo de Burgos, Real a avut rezultate sub propria medie. 
  • 52 de arbitri au condus partidele Barcelonei, cei mai mulți cu o medie de 10-11% din jocuri. Cu excepția lui De Burgos, patru din grupul de mai sus (Undiano, Mateu, Ayza și Sanchez) au avut procente între 13,7% și 14,8%.

Arbitru promovat, altul retrogradat. 8 „centrali” pentru seria Barcelonei de 111 jocuri

Două cazuri speciale. Arbitrul Gonzalez Vazquez, cu care Real a obținut cele mai puține puncte, a devenit internațional.

Vicandi Garrido, cu care Barcelona a câștigat cele mai puține meciuri (Real le câștigase pe toate cu Garrido), a fost retrogradat.

Alt detaliu descoperit de Marca, legat direct de delegările arbitrilor și de rezultate.

Barcelona nu a pierdut niciun meci cu opt arbitri. Și au fost în total 111 partide!

26 de jocuri fără eșec
ale echipei blaugrana au fost arbitrate de Mateu Lahoz, urmat de Clos (23), Gonzalez Gonzalez (15), Ayza (13), Sanchez Martinez (9), Jose Teixeira (9), De Burgos (8) și Latre (8)

Mateu Lahoz a greșit într-un duel crucial împotriva Barcelonei

Marca amintește însă și reversul la Mateu Lahoz.

A arbitrat cele mai multe meciuri fără înfrângere ale Barcelonei, dar a și anulat un gol valabil al lui Messi într-o confruntare cu Atletico Madrid, gol care a decis titlul în 2013-2014.

Dacă l-ar fi validat, formația catalană ar fi fost campioană, nu Atletico.

La fel, a acordat un penalty în favoarea lui Las Palmas într-o remiză, întrerupând seria de 78 de partide ale Barcelonei în campionat în care adversarii nu au avut lovituri de pedeapsă (2 ani și 15 zile).

Real, mai multe penaltyuri. Barcelona a beneficiat de eliminările adversarilor

Analizând meciurile, s-a mai aflat ceva. Real a primit mai multe penaltyuri decât Barcelona în cele 17 sezoane verificate: 143-135!

Decizii care i-au adus Madridului 125 de puncte, iar Barcelonei numai 88.

Însă adversarii catalanilor au fost eliminați de 122 de ori. Rivalii blancos, 92!

De aici, altă ramificație: Barcelona a jucat 110 meciuri cu cel puțin un adversar eliminat. Real, 82.

În 32 de partide roș-albastre, rezultatul s-a schimbat după cartonașul roșu. La Real, în 19 întâlniri.

46,4% a fost procentul
meciurilor în care adversarii Barcelonei au avut jucători eliminați când catalanii erau conduși ori scorul era egal. În cazul Madridului, procentul a fost de 37,8%

Când Barca era condusă în momentul unui „roșu” primit de rivali, echipa blaugrana a câștigat sau a egalat în 58,8% din acele partide. În situații similare, „los blancos” au reușit același lucru în 37,5% din cazuri.

61 de puncte
a obținut Barcelona după acele cartonașe roșii ale adversarilor. Madridul, 36

