„Precizie diabolică!” FOTO. Jovo Lukic, elogiat după golul senzațional din meciul cu Petrolul: „80% nu ar fi încercat asta!” +8 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
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„Precizie diabolică!” FOTO. Jovo Lukic, elogiat după golul senzațional din meciul cu Petrolul: „80% nu ar fi încercat asta!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.08.2026, ora 14:34
alt-text Actualizat: 29.08.2026, ora 14:35
  • Comentatorii sportivi Bogdan Cosmescu și Emil Grădinescu, dar și fostul fotbalist Ovidiu Herea, au rămas surprinși de execuția spectaculoasă a lui Jovo Lukic (27 de ani), în meciul U Cluj - Petrolul 2-3.
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În minutul 11 al partidei de pe Cluj Arena, atacantul bosniac Jovo Lukic a restabilit egalitatea, în urma unei finalizări dificile, dintr-un unghi închis.

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Golul lui Jovo Lukic i-a impresionat: „O precizie diabolică!”

Lukic a profitat de o respingere greșită a lui Lukas Zima, în afara careului, și a șutat din prima de la mare distanță, aproape de tușă. Mingea a trecut de portarul de la Petrolul și a intrat în plasă.

Jovo Lukic, gol de senzație marcat cu Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1
Jovo Lukic, gol de senzație marcat cu Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (8 imagini)

Jovo Lukic, gol de senzație marcat cu Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1 Jovo Lukic, gol de senzație marcat cu Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1 Jovo Lukic, gol de senzație marcat cu Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1 Jovo Lukic, gol de senzație marcat cu Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1 Jovo Lukic, gol de senzație marcat cu Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1
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Prezenți în studioul „Fotbal Show” de la Prima Sport, Bogdan Cosmescu, Emil Grădinescu și Ovidiu Herea l-au lăudat pe bosniac pentru execuția sa rafinată.

„Nici 10% din fotbaliştii din lume nu dau gol de acolo! Din alergare, pe sus, nu dai! Dovadă că Lukic are o încredere extraordinară în el în acest moment”, a spus comentatorul Bogdan Cosmescu, citat de primasport.ro.

Fostul fotbalist Ovidiu Herea a avut aceeași părere cu Bogdan Cosmescu și a declarat:

80% din fotbalişti nici nu ar fi încercat să tragă! Când l-am văzut în primul sezon la Craiova, nu mă gândeam că ajunge aşa”, a spus Herea.

O precizie diabolică! Emil Grădinescu, comentator sportiv

Jovo Lukic a bifat „dubla” în minutul 55, dar nu a fost de ajuns pentru ca U Cluj să o învingă pe Petrolul. Echipa antrenată de Ricardo Sousa s-a impus cu scorul de 3-2 și a urcat pe locul 2 în clasament.

Atacantul bosniac a ajuns la 4 goluri marcate în 5 meciuri disputate în acest sezon. A oferit și o pasă decisivă.

2,2 milioane de euro
este cota de piață a lui Jovo Lokic, conform Transfermarkt

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