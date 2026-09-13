Dinamo l-a vrut Andrei Nicolescu a dezvăluit: „Ne gândeam serios să-l luăm pe Tavi Popescu”

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a dezvăluit că Octavian Popescu (23 de ani) s-a aflat pe lista de transferuri a „câinilor”.

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Deși FCSB refuzase inițial varianta unui împrumut, Becali a confirmat, în cele din urmă, că și-a dat acordul pentru ca fotbalistul să plece pentru un an în Grecia, la Levadiakos, echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Octavian Popescu, dorit de Dinamo: „ Ne-am gândit să-l luăm”

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Tavi s-a aflat în vizorul roș-albilor în urmă cu un an și patru luni.

„Dacă de Tavi Popescu s-ar avea grijă în afara părții sportive, eu cred că este unul dintre cei mai buni fotbaliști de 2002. Eu cred că noi suntem capabili să punem ecosistemul în slujba jucătorului și cred că am fi fost capabili să-l punem și-n slujba lui.

Anul ăsta nu ne-am gândit să-l aducem la Dinamo, dar anul trecut ne-am gândit să-l luăm, când avea cam același tip de probleme. Acum un an și patru luni chiar ne gândeam serios la această variantă .

Ca să fim un pic orgolioși: cred că puteam scoate mai mult din calitățile lui Tavi Popescu. Oricum, acum nici nu s-a pus problema.

Acum un an și patru luni ne gândeam, dar nici măcar nu am ajuns să discutăm sau să facem vreo ofertă”, a declarat Andrei Nicolescu, citat de fanatik.ro.

Andrei Nicolescu: „ L-am dus la echipa mare”

Înainte de a se alătura proiectului de la Dinamo, Andrei Nicolescu a ocupat funcția de vicepreședinte la Rapid, când giuleștenii se aflau în ligile inferioare.

Președintele „câinilor” a rememorat cum l-a descoperit pe Tavi Popescu și l-a dus la echipa mare.

„Am fost la un meci de juniori, la care Tavi Popescu a arătat niște calități incredibile, așa că l-am dus la echipa mare. A fost luat de mânuță și dus la un meci amical cu Voluntari.

L-am adus de la academia cu care am făcut noi acea colaborare pentru a prelua baza Coresi, iar Tavi Popescu a fost al Rapidului o perioadă. Au fost niște discuții, nu vreau să intru în ele”, a concluzionat Nicolescu.

58 de goluri a produs Octavian Popescu în cele 234 de meciuri jucate în tricoul FCSB. A marcat de 28 de ori și a livrat 30 de pase decisive

FOTO. FCSB - FC Botoșani 3-2, meci în care Octavian Popescu a jucat 7 minute și a oferit o pasă decisivă

Octavian Popescu a avut un start bun de sezon, cu un gol și două pase decisive în primele patru meciuri oficiale jucate de FCSB în toate competițiile.

Ulterior, n-a mai dat randament și a fost trecut pe banca de rezerve, iar fotbalistul a avut o ieșire nervoasă și s-a declarat nemulțumit de statutul său, după ce a fost decisiv în meciul cu FC Botoșani, scor 3-2.

Fotbalistul a lipsit din lotul FCSB pentru partida cu UTA Arad, pierdută cu 1-3, după ce a anunțat din scurt că are dureri de cap și frisoane și a lipsit de la ultimele antrenamente ale echipei.

Tavi a ratat și confruntarea cu FC Argeș, 5-0, din Cupa României, și derby-ul cu Dinamo, scor 1-2.

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