Patinatoarea italiană Julia Marie Gaiser și-a găsit sfârșitul într-un mod tragic.

Sportiva de doar 23 de ani a decedat după ce a fost lovită de un camion, în timp ce se afla pe bicicletă.

Julia Marie Gaiser a fost victima unui accident rutier ce a avut loc joi, 11 septembrie, într-o intersecție aglomerată din Salzburg, informează gazzeta.it

Julia Marie Gaiser a murit la doar 23 de ani

Tânăra originară din Bressanone, care studia în Austria, se deplasa pe o pistă de biciclete, moment în care a fost acroșată de un camion care vira la dreapta.

În ciuda eforturilor de resuscitare făcute de medicii ajunși imediat la fața locului, Julia a decedat.

Ulterior, șoferul camionului, un bărbat austriac de 46 de ani, a fost supus unui etilotest, dar rezultatul a fost negativ.

„Transmit sincere condoleanțe familiei Gaiser. Este o mare pierdere, mai ales pentru lumea sportului. Julia Marie a fost o mare patinatoare” a declarat primarul Andreas Jungmann.

Anneliese Schenk: „Pentru ea, patinajul era totul și a trăit acest sport cu mare pasiune”

Anneliese Schenk, șefa departamentului de patinaj artistic al comitetului provincial FISG, și-a exprimat și ea regretul și a vorbit la superlativ de Julia.

„A început să patineze târziu, comparativ cu standardele sportului nostru: avea aproximativ 8 ani, când multe fete încep la 4 sau 5 ani.

În ciuda acestui fapt Julia Marie a reușit să obțină rezultate bune, datorită antrenamentului zilnic . Pentru ea, patinajul era totul și a trăit acest sport cu mare pasiune. O vreme, a fost chiar chemată la echipa națională.

Gândurile mele se îndreaptă acum către părinții Juliei Marie, doi oameni minunați”, a afirmat Anneliese Schenk

Cine a fost Julia Marie Gaiser

Născută pe 21 noiembrie 2001, Julia Marie Gaiser a crescut în comunitatea Bressanone, s-a antrenat în timpul liceului la centrul provincial de patinaj artistic , care se afla atunci în Egna, provincie din Italia.

A debutat în clubul din orașul natal, Wintersportverein Wsv Brixen, a cărui secție de patinaj artistic este deosebit de activă, cu aproximativ 200 de membri.

Ulterior s-a înscris la Universitatea din Salzburg, unde a ajuns la echipa Eis Team Salzburg. Atleta din Tirolul de Sud a participat la competiții și expoziții, inclusiv internaționale.

Anul trecut a participat la Skate Emirates 2024 din Dubai și în ultimii ani a terminat întotdeauna în top zece la campionatele austriece, notează corriere.it

